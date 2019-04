In general, multe persoane nu adopta cu usurinta ideea de a purta ochelari de vedere. Daca in cazul ochelarilor de soare lucrurile sunt mai diferite, acestia avand o gama mai larga de modele si culori si nefiind purtati atat de des, purtarea ochelarilor de vedere reprezinta pentru multi o oarecare problema.

Totusi, daca iti alegi o pereche de ochelari cu forma si rame potrivite trasaturilor tale, acestia iti vor completa fata intr-un mod armonios. Iata asadar care sunt criteriile de care este bine sa tii cont cand vei alege urmatoarea pereche de ochelari, conform Lensa.ro.

Cunoaste-ti forma fetei

Cand cauti ramele de ochelari exista o anumita regula pe care ai putea sa o urmezi – alege ramele cu caracteritici opuse trasaturilor fetei tale, astfel incat sa creezi un echilibru. Spre exemplu, unei persoane cu fata rotunda i se potrivesc ochelarii cu rame patrate, iar unei persoane care are fata patrate ii va sta bine cu ochelari cu cadre rotunde.

Urmareste principalele trasaturi ale fetei tale pentru a afla ce forma te caracterizeaza si, apoi, alege ochelarii potriviti in functie de urmatoarele sfaturi:

Persoanele cu fata ovala au obrajii mai largi comparativ cu fruntea si maxilarul. Aceste persoane se pot considera unele norocoase datorita faptului ca pot purta aproape orice tip de rame isi doresc.

De regula, unor astfel de persoane li se potrivesc in special ochelarii cu rame rectangulare, patrate sau cei in stil ochi de pisica.

Fata rotunda este caracterizata prin faptul ca obrajii sunt putin mai largi, iar fruntea si maxilarul au aproximativ aceeasi latime. Totodata, unghiurile rotunde le caracterizeaza fata. Astfel, ramele potrivite sunt cele cu forme mai ascutite pentru a intra in contrast cu forma fetei.

Ochelarii de tip dreptunghiular sau rectangular sunt cei care vor arata cel mai bine.

Fata patrata are ca trasatura specifica faptul ca fruntea, obrajii si maxilarul au aproape aceeasi latime. Pentru a echilibra trasaturile acestui tip de fata sunt recomandati ochelarii rotuinzi sau cei ovali care pot crea un efect de alungire.

Persoanele cu fata triunghiulara au maxilarul mai larg, iar partea dinspre frunte usor mai ingusta. Acestora li se potrivesc de minune ochelarii in stil ochi de pisica.

Nu in ultimul rand exista fata in forma de inima a carei frunte este mai lata, iar partea dinspre barbie se ingusteaza usor. Ramele potrivite acestei fete sunt cele wayfarer. Indicat este totusi ca ramele sa fie mai inguste si nu foarte mari.

Sigur ca pot exista cazuri in care sa arate bine un tip de rama care nu ar fi neaparat indicat pentru forma fetei tale. In cazul in care vei putea proba ochelarii este recomandat sa ii alegi pe cei cu care te simti tu bine. Iar daca ii achizitionezi online poti totusi sa tii cont de sfaturile de mai sus.

Alege culoarea ramelor in functia de nuanta tenului

In afara de forma potrivita a ochelarilor, o alta caracteristica importanta a ramelor, de care trebuie sa tii cont, este culoarea. De regula, aceasta trebuie sa se potriveasca cu nuanta tenului tau.

Tipurile de ton ale pielii sunt urmatoarele: ivory (cea mai deschisa, ca de fildes), deschis, masliniu, bronzat sau inchis. Insa cele mai importante sunt subtonurile pielii, acestea clasificandu-se in trei categorii:

Rece, cu subtonuri de roz, rosu sau albastru;

Cald, cu subtonuri de auriu sau galben;

Neutru, fiind o combinatie intre subtonurile reci si cele calde.

Persoanele care au o nuanta calda a tenului pot alege rame de ochelari in culori precum kaki, auriu, cupru, piersica, corai, portocaliu sau chiar rosu aprins.

Pe de alta parte, persoanelor care au tenul caracterizat de subtonuri reci li se potrivesc nuantele de negru, argintiu, gri, albastru, maro sau roz.

In cazul persoanelor cu tenul neutru alegerea nu este prea complicata. Aproximativ orice culoare a ramelor de ochelari va arata intr-un mod armonios pe fata.

Din ce material vrei sa fie ramele tale?

Ramele de ochelari sunt caracterizate si de tipul materialului din care sunt confectionate, printre cele mai frecvent intalnite fiind urmatoarele:

Ramele de vedere din plastic se gasesc, in general, intr-o mare varietate de modele, culori si forme. Cu toate ca sunt rame usoare si confortabile, acestea se dilata din cauza schimbarilor de temperatura, necesitand o ajustare constanta.

Ramele de vedere din metal sunt rezistente in timp, nefiind totusi recomandate persoanelor a caror piele este mai sensibila pentru a evita aparitia unor alergii.

Ramele de vedere din otel inoxidabil sunt rezistente in timp si la uzura, dar si confortabile.

Ramele de vedere din titan sunt unele usoare si rezistente impotriva coroziunii, cel mai important fiind faptul ca sunt hipoalergice.

Care este stilul pe care vrei sa il adopti?

Ochelarii de vedere pot fi vazuti ca niste accesorii, iar in ultimii ani asortarea accesoriilor sau a hainelor purtate nu mai reprezinta o regula atat de stricta. De aceea, daca iti doresti ca ochelarii de vedere sa iti creeze un look mai nonconformist, poti alege o pereche de rame total diferita fata de ceea ce ti s-ar potrivi in mod normal. In cazul in care iti doresti un look mai indraznet, dar trasaturile fetei tale sa fie totodata bine definite, opteaza pentru rame in culori puternice. Iar daca iti doresti un look subtil alege ochelari cu rame subtiri in nuante neutre precum bej sau argintiu.

Orice alegere vei face este important sa te simti bine cu ochelarii pe care ii porti si sa iti asigure o vedere clara.

