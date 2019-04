Crezi ca este complicat sa gasesti hainele potrivite si sa te imbraci cu stil? Nu si atunci cand descoperi un magazin care sa te inspire in alegerea fiecarei piese vestimentare. Iti vor veni in minte zeci de combinatii cu care sa te faci usor remarcata in jur atunci cand vei admira rafturile virtuale ale magazinului online Mizar.ro.

Hainele marca Mizar.ro se deosebesc prin item-uri cu croiuri moderne, confectionate din materiale de calitate si finisate cu detalii ce denota personalitate. De la articole vestimentare de zi cu zi pana la rochii de ocazie, descopera o colectie care reflecta cele mai importante tendinte ale acestui an.

Fie ca esti o adevarata pasionata de moda, fie ca doar vrei sa faci mici schimbari sezoniere, magazinul online Mizar este destinatia ta ideala de shopping.

Descopera colectia mizar.ro – hainele care te fac sa te simti mereu speciala

Cu siguranta ti s-a intamplat si tie sa deschizi dulapul de haine, sa te uiti la bluzele, rochiile si pantalonii tai si sa constati dezamagita ca nu ai cu ce sa te imbraci. Ceea ce iti lipseste in acel moment este o muza vestimentara. Uneori este suficient sa te simti atrasa de o singura piesa ca sa iti vina in minte un outfit stylish din cap pana in picioare.

Brand-ul romanesc de imbracaminte care a cucerit milioane de femei din tara nu te va dezamagi nici pe tine. Echipa se gandeste la nevoile pe care le are fiecare femeie, asa ca te intampina cu o gama varianta de articole vestimentare care cu siguranta se vor ridica la nivelul standardelor tale.

Iti prezentam mai jos patru propuneri vestimentare cu care iti va fi usor sa ii impresionezi pe cei din jurul tau. Dar cea mai importanta senzatie pe care o vei simti este increderea in sine. Hainele pe care le porti trebuie sa te faca intotdeauna sa te simti mai frumoasa si mai stilata.

Investeste in item-uri care iti subliniaza talia, iti evidentia trasaturile frumoase ale corpului si care demonstreaza ca ai creativitate vestimentara. In acest an se poarta bluzele din materiale fluide, cu maneci bufante, imprimeuri si aplicatii chic.

In functie de stilul tau vestimentar, le poti purta alaturi de jeans in tinutele casual ori cu pantaloni office si fuste creion pentru un look stylish la birou.

Profita de reducerile Mizar si imbogateste-ti garderoba cu piese mai indraznete, care alunga monotonia din tinutele tale vestimentare. Investeste in haine in nuante intense, pasionale, cu imprimeuri si detalii originale. Va fi greu sa rezisti in fata unei rochii de cocktail sexy ori in fata unei perechi de pantaloni cu imprimeu floral.

Povestea Mizar – de la un atelier de apartament la un brand de succes

Brand-ul romanesc de imbracaminte a luat nastere in 1996, in Bacau, intr-un mic atelier de apartament. In prezent, dupa aproape 23 de ani de experienta, firma are peste 200 de angajati, 15 magazine proprii si peste 50 de colaboratori, peste 1000 mp de spatii de productie moderna, atelier propriu de creatie si design, colectii anuale ce cuprind peste 1000 de modele noi.

Magazinele Mizar sunt raspandite in: Bucuresti (trei magazine), Alba Iulia, Arad, Bacau (doua magazine), Braila, Buzau, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti, Ploiesti si Sibiu.

Misiunea firmei este de a completa identitati feminine deja construite, de a contura acolo unde este necesar si de a evidentia ceea nu este pus suficient in valoare.

