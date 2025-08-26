Orașul ca podium: povești de bijuterii în ritmul New York-ului

New York-ul este întotdeauna mai mult decât o decorare. Străzile sale sunt o scenă, ritmul său este un soundtrack, iar lumina și umbrele sale sunt aliați perfecți pentru cei care știu să transforme clipa într-o poveste.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Orașul ca podium: povești de bijuterii în ritmul New York-ului

New York-ul este întotdeauna mai mult decât o decorare. Străzile sale sunt o scenă, ritmul său este un soundtrack, iar lumina și umbrele sale sunt aliați perfecți pentru cei care știu să transforme clipa într-o poveste. Aici se naște un nou fashion-narativ, unde zidurile cu graffiti se întâlnesc cu strălucirea bijuteriilor, iar eleganța clasică contrastează cu energia îndrăzneață a străzii.

În această poveste, modelul apare ca o muză contemporană — sigură pe sine, puternică, seducătoare și liberă. Look-urile ei echilibrează între feminitatea rafinată și energia urbană curajoasă. Camera surprinde fiecare mișcare, transformând strălucirea rece a metalului într-o poezie vie.

Bijuteriile ca personaj principal

Accentele de bijuterii Grains de Verre — brățări masive din sfere argintii, coliere stratificate și lanțuri care cad de pe clavicule — devin centrul acestei povești fashion. Ele nu doar completează ținuta, ci îi stabilesc tonul: energie, putere și independență. Aceste bijuterii au o sculpturalitate și o îndrăzneală aparte, dar păstrează în același timp finețea, permițând eroinei să fie deopotrivă fatală și rafinată.

Brățările suprapuse în jurul încheieturii creează impresia unei armuri, o protecție vizuală și simbolică. Lanțurile lungi, asemenea razelor de lumină, încadrează silueta și adaugă dinamism. Nu există exces sau opulență inutilă — acestea sunt bijuterii create pentru femeia care știe ce vrea.

Rochia neagră și energia orașului

Fotografiile dezvăluie puterea contrastului. Rochia neagră minimalistă, cu spatele gol, devine fundalul perfect pentru strălucirea bijuteriilor. Simplitatea siluetei permite fiecărui detaliu să iasă în evidență, transformându-l în element central al stilului.

În cadru se regăsesc ziduri urbane, graffiti, semne stradale și arhitectură de cărămidă. Acest decor subliniază fragilitatea și, în același timp, siguranța eroinei: ea pășește prin jungla de beton, dar emană propria lumină.

Screenshot

Machiajul și privirea

Machiajul completează perfect povestea: pielea strălucitoare, un blush delicat și accentul pus pe ochi. Liniile de eyeliner definesc privirea felină, adăugând un aer de forță. Privirea modelului — uneori jucăușă, alteori puternică, alteori seducătoare — devine extensia bijuteriilor, ca și cum fiecare colier și fiecare brățară i-ar amplifica energia interioară.

Simbolismul

Această poveste nu este doar despre modă. Este despre cum accesoriile pot transforma personalitatea. Ele devin simboluri ale libertății, independenței și exprimării de sine.

Bijuteriile Grains de Verre păstrează eleganța franceză, dar respiră și energia newyorkeză. Ele se potrivesc atât luminii zilei, cât și vibrației nopții, rămânând un cod universal al feminității.

Acordul final

Această ședință foto este un imn dedicat femeii moderne, care știe să îmbine contrariile: delicatețea și puterea, senzualitatea și determinarea, libertatea străzii și eleganța de seară. În fiecare cadru, ea nu doar poartă bijuteriile — ea trăiește prin ele.

Echipă:

Art direction, photo & retouch — Lisa Kuznetsova (@lisakuz.ph)

Assistance — @ffocusoncameraa

Makeup & hair — @petradmakeup

Model — Diana Pogorelaya (@dianapogorelaya)

Jewellery — Grains de Verre (@grainsdeverre)

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Am testat pentru tine: verdictul final și concluziile după folosirea noului Huawei Pura 80 Ultra
Advertorial
Am testat pentru tine: verdictul final și concluziile după folosirea noului Huawei Pura 80 Ultra
AccessABILITY Expo revine la București: trei zile de soluții reale pentru o societate incluzivă
Advertorial
AccessABILITY Expo revine la București: trei zile de soluții reale pentru o societate incluzivă
Culoarea care te definește, cu îngrijirea de care ai nevoie
Advertorial
Culoarea care te definește, cu îngrijirea de care ai nevoie
Top 5 soluții estetice dentare care îți schimbă zâmbetul și încrederea în sine
Advertorial
Top 5 soluții estetice dentare care îți schimbă zâmbetul și încrederea în sine
Sustenabilitate, artă și modă responsabilă: Privé Fashion Events revine pe 18 septembrie
Advertorial
Sustenabilitate, artă și modă responsabilă: Privé Fashion Events revine pe 18 septembrie
The Future Unfolds
Advertorial
The Future Unfolds
Libertatea
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi
Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Mai multe din advertorial
ELLE Extra – Septembrie 2025
ELLE Extra – Septembrie 2025
Advertorial

O multitudine de colecții cu piese perfecte pentru bagajul tău de vacanță: iată noutățile care ne-au atras atenția la închiderea ediției.

+ Mai multe
Fashion Notes - Septembrie 2025
Fashion Notes - Septembrie 2025
Advertorial

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului.

+ Mai multe
DELIA, The Superstar!
DELIA, The Superstar!
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC