Octavian Strunilă: “Am bani mulţi de dat, 25.000 de lei in fiecare duminică seara”

Patru probe şi o finală îi conduc pe concurenţii show-ului , în fiecare ediţie, spre un premiu atractiv! Premiera emisiunii, duminică, de la 21:00, la Kanal D

Duminica aceasta, de la 21:00, la Kanal D, telespectatorii vor avea parte de un adevărat spectacol, odată cu premiera show-ului „Hai că poți!”, prezentat de Octavian Strunilă.

Patru cupluri se vor lupta, în fiecare ediție, pentru un premiu de 25.000 de lei. Probele, care de care mai amuzante, vor fi un adevărat test pentru cupluri, pentru că modul în care se cunosc și se înțeleg partenerii de viață îi poate transforma pe aceștia în câștigători.

Este un show pentru cupluri, dar toată familia se poate bucura de el din faţa micului ecran. Patru cupluri, patru probe surprinzătoare, contracronometru, care pun la încercare chimia dintre parteneri, și o finală tensionată, dar plină de veselie, ce le aduce câștigătorilor 25.000 de lei pe ediție; pe scurt, acestea sunt ingredientele de bază ale emisiunii. Se râde mult la , dar se și plânge de emoție, de bucurie! Vă invit să fiți alături de noi, din 28 septembrie, de la 21:00, în fiecare duminică seara!„, a spus Octavian Strunilă, prezentatorul emisiunii.

Cuplurile concurente vor avea parte de probe pline de energie, suspans și situații imprevizibile, iar publicul din faţa micului ecran va fi cucerit de momentele savuroase și de autenticitatea interacțiunilor.

„Interesant este că probele se petrec , contracronometru, iar concurenții licitează abilitățile partenerilor lor. De aici ies foarte multe situații comice, multe discuții, chiar ciorovăieli simpatice. Totul este ca în viață, iar asta face show-ul cu adevărat savuros. Iar eu mă bucur că am bani mulți de dat, 25.000 de lei în fiecare duminică seara„, a adăugat Octavian Strunilă.

Mai este foarte puţin până când hohotele de râs vor lua în stăpânire platoul de la „Hai că poți!”, iar telespectatorii vor putea urmări un game show spectaculos și emoționant, de duminică seara. Nu pierdeți premiera „Hai că poți!” duminica aceasta, de la 21:00, la Kanal D!

