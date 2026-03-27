O țară întreagă s-a uitat la Prima TV la meciul României. Postul de televiziune din portofoliul Clever Group a fost lider absolut de audiență.

Peste 4 milioane de telespectatori au trăit împreună meciul Turcia – România.

Suporterii au fost din nou acolo. În fața televizoarelor, cu sufletul la gură, trăind fiecare fază a unui meci decisive pentru parcursul Naționalei. Milioane de români au ales să fie împreună, alături de Prima TV , într-o seară în care emoția, speranța și tensiunea s-au simțit la fiecare minut al confruntării Turcia – România. Deși finalul partidei, pierdută de Naționala României la limită, cu scorul de 1-0 în favoarea Naționalei Turciei, a însemnat final de drum către Mondialul din această vară, suporterii au trăit minut de minut emoția meciului.

Aseară, românii au fost în fața micului ecran, la PRIMA TV, postul de televiziune din portofoliul Clever Group a avut un market share de 50.9% din populatia urbană activă, 18-54. În rândul bărbăților din mediul urban 18+, Prima TV a avut 30 puncte rating și 63% cota de piață. Și 2/3 din bărbații din România s-au uitat la PRIMATV în minutul de aur.

Energia fanilor și interesul uriaș pentru acest meci au transformat transmisiunea într-un adevărat fenomen național. PRIMA TV a devenit punctul de întâlnire al suporterilor din întreaga țară și lider absolut de audiență, fiecare minut al meciului a avut in medie peste 2 milioane de spectatori la nivel national.

Momentul de maximă audiență (la final de meci)a fost atins la ora 20:50, 3.4 milioane de telespectatori urmăreau partida, sperând într-un deznodământ favorabil. În acel minut, PRIMA TV a înregistrat 19.7 puncte de rating și 42.9 cotă de piață.

În rândul telespectatorilor cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, la nivel național, PRIMA TV a fost alegerea numărul unu, înregistrând 15.5 puncte de rating și 41.1 cotă de piață.

Performanța a fost confirmată și pe segmentul 18+ urban, unde PRIMA TV s-a detașat clar de competiție, cu 17.4 puncte de rating și 40 cotă de piață, depășind semnificativ principalele posture concurente.

Meciul Turcia – România a atras în mod special publicul masculin din mediul urban. În intervalul 19:00-20:52, PRIMA TV a atins o cotă de piață de 55% în rândul bărbaților din mediul urban si 47% la nivel national, consolidându-și poziția de lider și confirmând interesul major pentru această confruntare. Asta înseamnă că jumătate din populația masculină a României se uita la postul de televiziune din portofoliul Clever Group.

Aceeași emoție a fost trăită nu doar în fața televizoarelor, ci și în cinematografele Cinema City din întreaga țară, unde meciul a fost proiectat pe marele ecran, precum și în Piața Sfatului din Brașov, unde mii de suporteri s-au adunat pentru a susține împreună Naționala. Atmosfera colectivă a demonstrate încă o dată că fotbalul are puterea de a uni o țară întreagă.

A fost o seară intensă, în care românii au fost împreună, în ciuda rezultatului final. Iar dacă fotbalul ne-a învățat ceva, este că după fiecare încercare urmează o nouă șansă. Drumul continuă, speranța rămâne, iar suporterii vor fi acolo – de fiecare dată.

Grupul Clever este unul dintre cei mai importanți jucători din piața media românească, care a reușit să se impună pe piața media din România, dezvoltând o serie de proiecte curajoase în piața locală de televiziune, dar și în mediul online.

Grupul Clever țintește să ocupe o poziție unică într-un climat extrem de competitiv, iar strategiile de dezvoltare ale produselor media pe care le deține urmăresc o procedură integrată și simplificată cu scopul asumat de a livra o soluție 'state of the art' în ceea ce privește conținutul video oferit, calitatea programelor și diversitatea acestora. Portofoliul complet al grupului Clever conține:

16 canale TV: PRIMA TV, PRIMA NEWS, PRIMA SPORT 1, PRIMA SPORT 2, PRIMA SPORT 3, PRIMA SPORT 4, PRIMA SPORT 5, PRIMA 4 K, PROFIT NEWS, AGRO TV, MEDIKA TV, CINEMARATON, PRIMA HISTORY, PRIMA COMEDY, PRIMA WORLD, NOSTALGIA TV si 9 website-uri (primanews.ro, primasport.ro, medikatv.ro, agro-tv.ro, profit.ro, cinemaraton.ro, primatv.ro, servuscluj.ro, primaplay.ro), împreună cu un complex de platforme social media interconectate, având comunități puternice, diverse și cu afinitate atât pentru conținutul online, cât și față de brandurile care le-au generat.

Linii curate, denim, tricouri simple și un aer effortless. Minimalismul anilor ’90 revine în prim-plan: cool, relaxat,construit din piese esențiale și, mai ales, din atitudine.

Uneori, cele mai frumoase declarații nu se spun cu voce tare, ci se poartă. În această primăvară, ediția ELLE vine cu un detaliu special: o broșă-statement în formă de morișcă, inspirată de energia vântului, schimbare și viitor. Un accesoriu discret, dar cu o poveste care merge dincolo de modă.

