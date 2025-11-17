O nouă poveste prinde viață în Antalya cu Voyage Kundu!

Voyage Kundu își va deschide porțile, în 2026, aducând confortul inconfundabil și ospitalitatea rafinată a brandului în renumita regiune Kundu din Antalya. Îmbinând stilul, divertismentul și liniștea, hotelul oferă o plajă cu nisip auriu, o atmosferă serenă și acea notă inedită Voyage care transformă fiecare sejur într-o amintire de neuitat.

De la design eco-friendly și experiențe culinare excepționale, până la plaje Blue Flag și o filosofie a serviciilor atent curatoriate, Voyage Hotels întruchipează esența rafinamentului la malul mării. Renumit pentru standardele sale ridicate de cazare, serviciul personalizat Voyage Assistant și echipa plină de energie, Voyage își aduce acum semnătura distinctivă pe țărmurile din Kundu.

Foto: Coral Travel

Bucătărie globală, spirit local

Oaspeții sunt invitați într-o călătorie a aromelor ce celebrează atât clasicul turcesc, cât și gastronomia internațională. Degusto, restaurantul principal, servește mese tip bufet, având și o zonă exclusivă 16+. Pe animata Restaurant Street, opțiunile à la carte dezvăluie tradiții culinare din întreaga lume.

O varietate de baruri și gustări premium completează experiența, în timp ce conceptul Ultra All-Inclusive transformă fiecare preparat într-o călătorie culinară de neuitat.

Partenerul tău de încredere – Coral Travel România

Pentru ca această nouă poveste din Antalya să fie și mai accesibilă, Coral Travel România aduce Voyage Kundu mai aproape de turiștii români. Cu zboruri charter directe din București, Cluj și alte orașe importante, transferuri rapide și oferte speciale de early booking, Coral Travel se asigură că vacanța ta începe fără griji încă din primul moment.

Foto: Coral Travel

Parte a grupului internațional Coral Travel, oferim nu doar pachete competitive și opțiuni flexibile, ci și o rețea solidă de agenții de turism partenere, gata să personalizeze cele mai bune oferte pentru familii, cupluri și grupuri. Parteneriatul nostru puternic cu Voyage Hotels ne permite să oferim beneficii exclusive, asistență personalizată și liniștea că fiecare detaliu este pregătit cu grijă.

Târgul de turism online Coral Travel

Și pentru că dorim să venim în întâmpinarea clienților noștri oferte pentru care excelența este un standard indiscutabil, am organizat Târgul de Turism Online Coral Travel care a adus în același loc – digital – cele mai căutate destinații pentru sezonul următor și o serie de oferte disponibile exclusive.

Clienții pot descoperi pachete cu reduceri de până la 65% pentru Turcia, Egipt, Grecia și alte destinații populare, comparând rapid prețuri, hoteluri și perioade de plecare, fără să iasă din casă. Formatul online simplifica întregul proces: de la inspirație și informare, la cerere de ofertă și rezervare fermă, totul se întâmplă în câțiva pași, cu suportul echipelor Coral Travel.

Interesul ridicat pentru oferte early booking, numărul mare de cereri venite de la familii cu copii, dar și de la cupluri sau grupuri de prieteni confirmă apetitul românilor pentru vacanțe bine planificate și accesibile. Feedbackul primit din partea agenților parteneri și a clienților finali arată că formatul de târg online devine un reper important în calendarul de vacanțe Coral Travel.

Foto: Coral Travel

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro