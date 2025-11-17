O nouă poveste prinde viață în Antalya cu Voyage Kundu!

Voyage Kundu își va deschide porțile, în 2026, aducând confortul inconfundabil și ospitalitatea rafinată a brandului în renumita regiune Kundu din Antalya.

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
O nouă poveste prinde viață în Antalya cu Voyage Kundu!

Voyage Kundu își va deschide porțile, în 2026, aducând confortul inconfundabil și ospitalitatea rafinată a brandului în renumita regiune Kundu din Antalya. Îmbinând stilul, divertismentul și liniștea, hotelul oferă o plajă cu nisip auriu, o atmosferă serenă și acea notă inedită Voyage care transformă fiecare sejur într-o amintire de neuitat.

De la design eco-friendly și experiențe culinare excepționale, până la plaje Blue Flag și o filosofie a serviciilor atent curatoriate, Voyage Hotels întruchipează esența rafinamentului la malul mării. Renumit pentru standardele sale ridicate de cazare, serviciul personalizat Voyage Assistant și echipa plină de energie, Voyage își aduce acum semnătura distinctivă pe țărmurile din Kundu.

Foto: Coral Travel

Bucătărie globală, spirit local

Oaspeții sunt invitați într-o călătorie a aromelor ce celebrează atât clasicul turcesc, cât și gastronomia internațională. Degusto, restaurantul principal, servește mese tip bufet, având și o zonă exclusivă 16+. Pe animata Restaurant Street, opțiunile à la carte dezvăluie tradiții culinare din întreaga lume.

O varietate de baruri și gustări premium completează experiența, în timp ce conceptul Ultra All-Inclusive transformă fiecare preparat într-o călătorie culinară de neuitat.

Partenerul tău de încredere – Coral Travel România

Pentru ca această nouă poveste din Antalya să fie și mai accesibilă, Coral Travel România aduce Voyage Kundu mai aproape de turiștii români. Cu zboruri charter directe din București, Cluj și alte orașe importante, transferuri rapide și oferte speciale de early booking, Coral Travel se asigură că vacanța ta începe fără griji încă din primul moment.

Foto: Coral Travel

Parte a grupului internațional Coral Travel, oferim nu doar pachete competitive și opțiuni flexibile, ci și o rețea solidă de agenții de turism partenere, gata să personalizeze cele mai bune oferte pentru familii, cupluri și grupuri. Parteneriatul nostru puternic cu Voyage Hotels ne permite să oferim beneficii exclusive, asistență personalizată și liniștea că fiecare detaliu este pregătit cu grijă.

Târgul de turism online Coral Travel

Și pentru că dorim să venim în întâmpinarea clienților noștri oferte pentru care excelența este un standard indiscutabil, am organizat Târgul de Turism Online Coral Travel care a adus în același loc – digital – cele mai căutate destinații pentru sezonul următor și o serie de oferte disponibile exclusive. 

Clienții pot descoperi pachete cu reduceri de până la 65% pentru Turcia, Egipt, Grecia și alte destinații populare, comparând rapid prețuri, hoteluri și perioade de plecare, fără să iasă din casă. Formatul online simplifica întregul proces: de la inspirație și informare, la cerere de ofertă și rezervare fermă, totul se întâmplă în câțiva pași, cu suportul echipelor Coral Travel.

Interesul ridicat pentru oferte early booking, numărul mare de cereri venite de la familii cu copii, dar și de la cupluri sau grupuri de prieteni confirmă apetitul românilor pentru vacanțe bine planificate și accesibile. Feedbackul primit din partea agenților parteneri și a clienților finali arată că formatul de târg online devine un reper important în calendarul de vacanțe Coral Travel.

Foto: Coral Travel

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Detaliile care fac diferența: cum obții finisaje perfecte în renovările moderne
Advertorial
Detaliile care fac diferența: cum obții finisaje perfecte în renovările moderne
Înainte să cumperi cosmetice bio din afară, uită-te ce produce Be ONE acasă!
Advertorial
Înainte să cumperi cosmetice bio din afară, uită-te ce produce Be ONE acasă!
Libertatea de a alege. În fiecare zi.
Advertorial
Libertatea de a alege. În fiecare zi.
Benihana România marchează 20 de ani printr-o relansare spectaculoasă: tradiția japoneză întâlnește modernul urban
Advertorial
Benihana România marchează 20 de ani printr-o relansare spectaculoasă: tradiția japoneză întâlnește modernul urban
Succesul începe când se termină frica! Pe 18, 19 și 20 noiembrie, profesioniștii care pun România în mișcare se întâlnesc la Zilele Biz 2025
Advertorial
Succesul începe când se termină frica! Pe 18, 19 și 20 noiembrie, profesioniștii care pun România în mișcare se întâlnesc la Zilele Biz 2025
După două concerte în America Centrală, tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Bucureşti pentru recitalul „VIVO PER LEI”  din 19 noiembrie 
Advertorial
După două concerte în America Centrală, tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Bucureşti pentru recitalul „VIVO PER LEI”  din 19 noiembrie 
Libertatea
Imagini din apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința se află lângă Parcul Cișmigiu
Imagini din apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința se află lângă Parcul Cișmigiu
Cu ce se ocupă noua cucerire a lui Dan Bittman. Andreea nu e străină de lumina reflectoarelor
Cu ce se ocupă noua cucerire a lui Dan Bittman. Andreea nu e străină de lumina reflectoarelor
Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artista a fost însoțită de fiica ei, Elena
Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artista a fost însoțită de fiica ei, Elena
Denise Rifai și Dan Alexa, surprinși din nou împreună, după zvonurile poveștii de iubire. Ce diferență de vârstă este între cei doi
Denise Rifai și Dan Alexa, surprinși din nou împreună, după zvonurile poveștii de iubire. Ce diferență de vârstă este între cei doi
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ipostaza neașteptată în care au fost surprinși Dan Alexa și Denise Rifai. Mesajele au început să curgă: „Felicitări, vă potriviți!” Wow, ce apariție! FOTO
Ipostaza neașteptată în care au fost surprinși Dan Alexa și Denise Rifai. Mesajele au început să curgă: „Felicitări, vă potriviți!” Wow, ce apariție! FOTO
Timpul nu iartă pe nimeni! În ciuda operațiilor estetice, marea vedetă a ajuns azi de nerecunoscut! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? / FOTO
Timpul nu iartă pe nimeni! În ciuda operațiilor estetice, marea vedetă a ajuns azi de nerecunoscut! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? / FOTO
catine.ro
Horoscopul săptămânii 17 noiembrie – 23 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 17 noiembrie – 23 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Care este următoarea destinație pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Ce călătorie vor face Ducii de Sussex
Care este următoarea destinație pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Ce călătorie vor face Ducii de Sussex
Britney Spears și surorile Kardashian au planificat o petrecere în pijamale. Ce imagini au publicat vedetele în mediul online
Britney Spears și surorile Kardashian au planificat o petrecere în pijamale. Ce imagini au publicat vedetele în mediul online
Mai multe din advertorial
Piet Kommers, profesor UNESCO în tehnologii digitale, vine la București
Piet Kommers, profesor UNESCO în tehnologii digitale, vine la București
Advertorial

+ Mai multe
De ce toată lumea vorbește despre Heartless – captura inimilor într-o poveste de dragoste intensă
De ce toată lumea vorbește despre Heartless – captura inimilor într-o poveste de dragoste intensă
Advertorial

Există cărți care te cuceresc din primele pagini și nu îți mai dau drumul până la final.

+ Mai multe
Completează-ți noul look: Black Friday 2025 cu JD Sports
Completează-ți noul look: Black Friday 2025 cu JD Sports
Advertorial

Mergi la cumpărături cu lista în mână? Sau poate că îți place să iei lucrurile așa cum vin? Ambele răspunsuri sunt corecte, pentru că poți să explorezi ofertele Black Friday de la JD Sports așa cum îți dorești, în propriul tău ritm – online sau în magazine.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC