O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 12.08.2025, 11:35,  de  Advertorial
O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One

Peste 470.000 de fani din întreaga lume au celebrat, timp de patru zile, 10 ani de magie UNTOLD, într-o ediție aniversară marcată de premiere mondiale, artiști de top și momente emoționante. 

Ultima zi a adus pe scena principală show-urile spectaculoase ale lui Martin Garrix, Anyma, Becky Hill și Fisher, dar și aparițiile memorabile  ale celor mai iubite artiste din România, INNA și Irina Rimes. Peste peste 120.000 de fani veniți din toată lumea au celebrat muzica, alături de cei mai apreciați artiști naționali și internaționali, în ultima zi de festival.

Foto: UNTOLD

         Anyma, primul artist de muzică electronică cu un show sold-out la Sphere Las Vegas, a adus pe scena principală a festivalului UNTOLD un set construit în jurul proiectului său „The End of Genesys'. Fanii a fost purtat printr-o experiență audio-vizuală complexă, unde producții precum „Welcome to the Opera', Syren'„Eternity' sau Voices In My Head' s-au combinat cu proiecții 3D și efecte vizuale sincronizate.

         Clasat pentru a cincea oară pe primul loc în Top 100 DJ Mag, Martin Garrix a pregătit un set dedicat ediției aniversare UNTOLD X. Pe lângă noile sale producții, Inside Our Hearts' sau cel mai nou single lansat cu Armin van Buuren, intitulat Sleepless Nights', olandezul a inclus hituri care i-au definit cariera: „Animals', „Scared to Be Lonely', High On Life', „In the Name of Love', Higher Ground' și „Starlight'. Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură.

Foto: UNTOLD

         Dublă câștigătoare a premiului „Best Dance Act' la BRIT Awards, Becky Hill a debutat pe scena UNTOLD cu un show live în care a oferit fanilor interpretări live impecabile. Piese precum „Remember', „Crazy What Love Can Do', Disconnect', „Lose Control', au fost cântate împreună cu zecile de mii de fani prezenți pe Cluj-Arena. Artista din Marea Britanie a declarat fanilor că e la prima vizită în România, iar festivalul UNTOLD este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-a trăit.

         FISHER, DJ și producător australian nominalizat la premiile Grammy, a urcat pentru prima dată pe scena principală UNTOLD. Setul său a inclus piese care i-au adus recunoaștere internațională, precum „Losing It' și „Take It Off'. Stilul direct și selecția muzicală au menținut atmosfera intensă pe tot parcursul show-ului.

         INNA, una dintre cele mai cunoscute artiste din România la nivel global, a adus pe scena principală UNTOLD X un show pregătit special pentru ediția aniversară, Echos'. Sunteți minunați, visez!', acesta a fost mesajul emoționant al INNEI. La final, artista a coborât în mijlocul fanilor pentru a le mulțumi.  

Foto: UNTOLD

         Irina Rimes, voce emblematică a noii generații, a construit un moment bazat pe expresivitate și interpretare live. Show-ul live conceput pentru această ediție aniversară a pus accent pe interacțiunea autentică cu publicul și pe atmosferă.

Fiecare dintre cele patru zile ale festivalului a fost extraordinară pentru fanii UNTOLD. Festivalul a adus pe scenă artiști care domină în topurile internaționale, premiere europene și show-uri concepute special pentru această ediție aniversară.

Post Malone a ales Cluj-Arena pentru a deschide turneul său european „The Big Ass Tour' și a mărturisit că este extrem de fericit pentru ceea ce trăiește pentru prima dată România.

           „Am fost în atâtea locuri în viața mea, dar nu am ajuns niciodată în România. Este pentru prima dată când vin în această țară frumoasă și vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că sunteți un public incredibil. Aici, la UNTOLD, debutează turneul european The Big Ass Tour, așa că UNTOLD, îți mulțumesc pentru acest debut incredibil. Este ireal', a spus artistul de pe scena principală.

Show-ul live al unuia dintre cei mai influenți artiști ai secolului XXI a fost perfect; la „White Iverson', prima piesă care l-a făcut cunoscut, până la hituri cu miliarde de ascultări: „Sunflower', „Congratulations', „Circles', „Rockstar' – și producții de pe noul album F-1 Trillion. La final, Post Malone a coborât în mijlocul fanilor UNTOLD.

Metro Boomin a urcat pe Mainstage-ul UNTOLD X cu singurul său show la un festival din Europa în acest an. Artistul a oferit fanilor festivalului un set special care a inclus piese din cel mai nou album, A Futuristic Summa, dar și hituri care au definit ultimul deceniu în hip-hop și trap. Fanii au răspuns cu entuziasm la fiecare piesă, iar momentul în care a purtat steagul României a fost întâmpinat cu aplauze puternice. După momentul de pe Cluj-Arena, Metro Boomin a mers la scena Alchemy, unde a urmărit show-ul lui Deliric x  Silent Strike x Muse Orchestra și a interacționat cu fanii festivalului.

Foto: UNTOLD

Creatorii UNTOLD au oferit un moment emoționant în memoria lui Avicii, artist prezent la prima ediție a festivalului, în 2015. Sandro Cavazza, invitatul surpriză al serii  a interpretat „Without You', piesă pe care a înregistrat-o împreună cu Avicii. Fanii au cântat alături de el, iar luminile din arenă au completat un moment plin de emoție care a completat experiențele memorabile oferite fanilor la ediția aniversară a festivalului UNTOLD

           Armin van Buuren a revenit pe Cluj-Arena pentru a sărbători 10 ani de festival cu un set maraton de 3 ore. Show-ul a avut o producție spectaculoasă, cu o scenă customizată special pentru el, integrată în structura Mainstage-ului, și un concept vizual adaptat momentului aniversar. 

Unul dintre cele mai emoționante momente a venit pe acordurile piesei „Let It Be For Love', când Armin a coborât în mijlocul fanilor. Zeci de mii de telefoane aprinse au luminat Cluj-Arena, creând un cadru spectaculos și intim în același timp. Artistul a purtat tricoul „United' și a ridicat steagul României, reconfirmând legătura sa cu fanii UNTOLD, despre care a spus că sunt cei mai frumoși fani din întreaga lume'.

Pe scena principală UNTOLD X, Alok a prezentat pentru prima dată în Europa conceptul „Keep Art Human'. Show-ul a fost construit ca o experiență completă, în care setul său a fost susținut de trupa italiană Urban Theory, cunoscută pentru coregrafiile geometrice în stil „tutting', perfect sincronizate. Dansatorii au integrat în mișcările lor panglici în culorile steagului României, un detaliu care a emoționat fanii și a creat un moment unic, dedicat special ediției aniversare.

           „Keep Art Human' este mesajul prin care Alok reamintește că, dincolo de tehnologie, arta rămâne puternică atunci când este creată de oameni.

           Don Diablo  a ales UNTOLD X pentru a prezenta, în exclusivitate, noul său concept de show, creat pentru turneul global din 2026. Pentru acest moment set-up-ul scenei principale a fost customizat special: DJ desk-ul a fost amplasat pe catwalk, mai aproape de fani, iar întregul spectacol a fost construit cu efecte vizuale adaptate și momente de interacțiune directă cu publicul.

UNTOLD ONE – O NOUĂ ERĂ ÎN EVOLUȚIA UNUIA DINTRE CELE MAI MARI FESTIVALURI DIN LUME

Ediția UNTOLD X a marcat finalul primei decade din istoria festivalului și a deschis  drumul către UNTOLD ONE. Abonamentele pentru 2026 sunt deja disponibile, oferind fanilor ocazia de a face parte din următorul capitol al unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume.

Foto: UNTOLD

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
DiKa FW 25/26 – Când eleganța întâlnește emoția
Advertorial
DiKa FW 25/26 – Când eleganța întâlnește emoția
TOP 5 aventuri extreme pe care le poți documenta cu echipamente profesioniste
Advertorial
TOP 5 aventuri extreme pe care le poți documenta cu echipamente profesioniste
Înapoi la școală. Listă rapidă cu JD Sports
Advertorial
Înapoi la școală. Listă rapidă cu JD Sports
Cum arată adevărul tău glo™?
Advertorial
Cum arată adevărul tău glo™?
Cum economisești bani alegând inteligent o bancă pentru schimb valutar
Advertorial
Cum economisești bani alegând inteligent o bancă pentru schimb valutar
6 tipuri de tricouri de damă pe care să le ai în garderoba capsulă
Advertorial
6 tipuri de tricouri de damă pe care să le ai în garderoba capsulă
Libertatea
Cine este bărbatul alături de care Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se. Au apărut împreună, la ziua ei: „Te iubesc”
Cine este bărbatul alături de care Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se. Au apărut împreună, la ziua ei: „Te iubesc”
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Apariția lui Cristi Borcea la bustul gol, alături de Valentina Pelinel, pe iaht
Apariția lui Cristi Borcea la bustul gol, alături de Valentina Pelinel, pe iaht
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la Insula iubirii: „Urât”
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la Insula iubirii: „Urât”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Decizia momentului care zguduie din temelii scena politică românească: „Mâine...”! Nimeni nu se aștepta vreodată la un așa anunț, astfel că ce urmează schimbă absolut tot ce se știa: „În acest moment...”
Decizia momentului care zguduie din temelii scena politică românească: „Mâine...”! Nimeni nu se aștepta vreodată la un așa anunț, astfel că ce urmează schimbă absolut tot ce se știa: „În acest moment...”
catine.ro
Horoscopul săptămânii 11 august – 17 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 11 august – 17 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Can Yaman a ajuns în România. Actorul turc și iubita sa, Sara Bluma, au fost surprinși în ipostaze tandre
Can Yaman a ajuns în România. Actorul turc și iubita sa, Sara Bluma, au fost surprinși în ipostaze tandre
Tot ce nu știai despre hidratare. Care sunt cele mai recomandate recipiente pentru apă
Tot ce nu știai despre hidratare. Care sunt cele mai recomandate recipiente pentru apă
Mai multe din advertorial
⁠Unforgettable Festival răspunde cu solidaritate: bilete mai ieftine cu 21%, în ciuda creșterii TVA
⁠Unforgettable Festival răspunde cu solidaritate: bilete mai ieftine cu 21%, în ciuda creșterii TVA
Advertorial

+ Mai multe
“VIVO PER LEI” - concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”
“VIVO PER LEI” - concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”
Advertorial

+ Mai multe
Ultimul capitol de vară, în pași comozi: Wendy & Wally Stretch Canvas
Ultimul capitol de vară, în pași comozi: Wendy & Wally Stretch Canvas
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC