Nutrilite lanseaza Women’s 40+ support : sprijin pentru femei, pentru a prospera in timpul tranzitiilor naturale ale vietii

Un supliment pe baza de plante, creat pentru a ajuta femeile sa se simta in cea mai buna forma in timpul perimenopauzei, menopauzei si dupa aceasta.

Pentru multe femei, varsta de 40 de ani nu marcheaza o pauza, ci un nou inceput. Este o perioada de transformare — fizica, emotionala si mentala — care merita sa fie inteleasa, celebrata si sustinuta. Ca raspuns la aceasta evolutie naturala, Nutrilite, brandul numarul 1 in vanzari mondiale de vitamine si suplimente alimentare, lanseaza Womens 40+ support, un nou supliment alimentar botanic conceput pentru a ajuta femeile sa prospere in perimenopauza, menopauza si dupa aceaste etape.

Pe masura ce hormonii se schimba la mijlocul vietii, femeile pot intampina fluctuatii ale dispozitiei, ale somnului, ale sanatatii oaselor si ale confortului general. Desi aceste tranzitii fac parte in mod natural din viata, ele pot aduce provocari. Pentru pana la 80% dintre femei, schimbarile hormonale declanseaza o varietate de simptome, diferite ca tip si intensitate.

In timpul acestei tranzitii, scaderea estrogenului poate afecta pielea, oasele si dispozitia; scaderea progesteronului poate duce la cicluri mai lungi sau neregulate; iar diminuarea testosteronului poate avea impact asupra fortei musculare, densitatii osoase si libidoului. In Europa, aproximativ 40% dintre femei experimenteaza simptome vasomotorii (VMS) moderate pana la severe, precum bufeurile si transpiratiile nocturne. In plus, cresterea in greutate este adesea raportata ca unul dintre cele mai suparatoare simptome la nivel global, indicele de masa corporala (IMC) fiind un potential indicator al severitatii simptomelor.

In ciuda acestor realitati, multe femei aleg inca sa tolereze simptomele, crezand ca vor trece de la sine. Nutrilite Womens 40+ support a fost creat pentru a schimba aceasta perspectiva, oferind un sprijin nutritional bland, dar eficient, care le permite femeilor sa isi mentina echilibrul, energia si increderea pe masura ce corpul lor evolueaza.

Bazandu-se pe decenii de expertiza Nutrilite in stiinta plantelor, suplimentul combina extracte botanice si nutrienti esentiali atent selectati pentru a sustine sanatatea si starea de bine a femeilor, de la perimenopauza pana in post-menopauza:

Printre ingredientele cheie, extractul de salvie contribuie la starea de bine a femeilor si ajuta la reducerea transpiratiilor nocturne si la mentinerea transpiratiei moderate.

Continutul sau de fitoestrogeni sustine functia de reglare a temperaturii corpului, iar proprietatile sale antioxidante ajuta la diminuarea reactiilor inflamatorii, reducand intensitatea acestor simptome comune.

Pentru sustinerea echilibrului emotional si a starii de bine mentale, extractul de sofran — cunoscut de secole pentru beneficiile sale de imbunatatire a dispozitiei — contribuie la echilibrul emotional si sprijina relaxarea si starea de spirit pozitiva. Acesta actioneaza prin inhibarea recaptarii serotoninei, dopaminei si norepinefrinei, sustinand dispozitia pozitiva, invatarea si functia cognitiva in timpul tranzitiilor hormonale.

Completand aceste beneficii, extractul de soia, in mod natural bogat in fitoestrogeni, ajuta la sustinerea rezistentei oaselor prin stimularea activitatii osteoblastelor (celulele care construiesc tesut osos nou), inhibarea formarii osteoclastelor (celulele care degradeaza tesutul osos) si imbunatatirea absorbtiei calciului. Actiunea sa antioxidanta ofera protectie suplimentara celulelor osoase in timp.

In final, Nutrilite Womens 40+ support ofera un amestec sinergic de vitamina B6, vitamina D si magneziu, care joaca un rol esential in mentinerea starii generale de bine. Vitamina D si magneziul contribuie la mentinerea sanatatii oaselor si a dintilor, in timp ce vitamina B6 si magneziul sustin functia psihologica normala si ajuta la reducerea oboselii si extenuarii. Vitamina B6 contribuie, de asemenea, la metabolismul normal al proteinelor si glicogenului, sustinand echilibrul energetic si vitalitatea in aceasta etapa a vietii.

Impreuna, aceste ingrediente atent alese ofera un sprijin nutritional complet — ajutand femeile sa ramana echilibrate, energizate si increzatoare in fiecare faza a schimbarilor hormonale. Nutrilite Womens 40+ support este un companion de incredere, care incurajeaza femeile sa aiba grija de ele din interior catre exterior — in mod sigur, simplu si eficient.

Ingredientele botanice folosite in Womens 40+ support sunt cultivate in ferme certificate NutriCert, unde culturile sunt crescute cu respect pentru mediul inconjurator si pentru oamenii care le ingrijesc. Acest angajament fata de transparenta si sustenabilitate le permite femeilor sa aiba incredere in ceea ce consuma, stiind ca ingredientele provin de la un brand pentru care integritatea este un atribut esential in sustinerea starii generale de bine.

Mai mult decat un supliment, Nutrilite Womens 40+ support reprezinta o filozofie holistica: ideea ca starea de bine este intretinuta prin cunoastere, echilibru si grija. Este o invitatie pentru femei de a privi aceasta etapa a vietii nu ca pe un final, ci ca pe o perioada de reinnoire — una care cere hrana, miscare, odihna si bucurie. Cand este abordata cu intelegere si instrumentele potrivite, menopauza devine o oportunitate de a te reconecta cu tine insati si de a redescoperi vitalitatea in moduri noi care iti dau putere.

Cu Womens 40+ support, Nutrilite celebreaza puterea discreta a femeilor care continua sa se ridice, sa evolueze si sa inspire — femei care inteleg ca forta nu inseamna sa rezisti schimbarii, ci sa infloresti prin ea.

Despre Amway

Amway este o companie care ofera solutii complexe pentru sanatate si starea de bine, prin intermediul si cu sprijinul antreprenorilor independenti. Viziunea Amway este sa ajute oamenii sa traiasca o viata mai buna si mai sanatoasa – in cele peste 100 de piete din intreaga lume unde compania este prezenta. Conform publicatiei Forbes, se afla in Top 50 companii private de familie din Statele Unite. Cele mai bine vandute marci Amway sunt Nutrilite, Artistry si XS– toate comercializate exclusiv prin antreprenori independenti, cunoscuti ca intreprinzatori Amway. Amway este afacerea de vanzare directa numarul 1 din lume, conform 2022 Direct Selling News Global 100 list.

Despre Nutrilite

Nutrilite, exclusiv de la Amway, este marca #1 din lume in vanzarea de vitamine si suplimente alimentare*. Nutrilite este singura marca globala de vitamine si suplimente alimentare care creste, recolteaza si proceseaza plante in propriile ferme ecologice certificate*, situate in Statele Unite, Mexic si Brazilia. Toate fermele detinute de Nutrilite sunt certificate organic conform legislatiei SUA.

*Sursa: Euromonitor International Ltd

Sursa foto: Amway

