Noul marsupiu pentru bebeluși LAYA

Poartă. Simte. Conectează-te.

LAYA este cel mai nou marsupiu pentru bebeluși de la CYBEX: un ajutor de încredere pentru părinți încă din prima zi, care le permite să-și țină copilul aproape, să-l simtă și să se conecteze cu el.

Povestea LAYA începe din prima zi. Materialul elastic, inteligent și adaptabil se mulează natural pe corpul bebelușului și crește odată cu el. Ajustările sunt simple și intuitive, oferind un confort deosebit.

Părinții își pot introduce mâinile în buzunarul frontal pentru a rămâne aproape de copil. Materialul moale și respirabil îl menține în siguranță lângă ei, oferind în același timp libertatea de a-l ține, de a-l mângâia și de a-i simți fiecare bătaie a inimii. Catarama magnetică, care se fixează dintr-o singură mișcare lină, face ca LAYA să fie sigur pentru copil și ușor de folosit pentru părinte.

Buzunarele sunt întotdeauna binevenite în viața de zi cu zi cu un bebeluș, așadar LAYA păstrează lucrurile esențiale la îndemână printr-un portofel mic, detașabil și elegant.

CYBEX LAYA este disponibil în magazinele partenere și online începând cu 11 martie 2026, în cinci variante de culoare: Magic Black, Almond Beige, Fog Grey, Chocolate Brown și Dune Grey.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cybex-online.com.



Despre CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

Foto: CYBEX

