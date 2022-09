Noul Far Away Splendoria, parfumul cu oud alb, ales cel mai iubit parfum oriental

Noul Far Away Splendoria a fost preferat de 9 din 10 femei care au avut de ales parfumul lor oriental preferat, în fața unui parfum de lux. Este vorba despre un parfum pe bază de oud, unul dintre cele mai rare, complexe și plăcute ingrediente din domeniul parfumeriei, care de-a lungul timpului a stârnit imaginația și a relaxat simțurile, o aromă specială și distinctă, ce nu are egal în lumea naturală.

Nota atât de aparte care caracterizează o mare parte dintre esențele orientale, uneori fiind cea care le conferă acestora atributele binecunoscute oriental & lemnos, este folosită încă din cele mai vechi timpuri, în tot soiul de combinații, fie pentru ardere, fie pentru a fi integrată în uleiuri, parfumuri și alte variante cu miros îmbătător. Vreme de milenii, oud-ul a căpătat, în parcursul lui din exoticul Orient și până la noi, atât semnificații culturale complexe, cât și unele spirituale, fiind folosit deseori în scopuri ritualice. Este parfumul care era folosit cu 1500 înaintea erei noastre în India și care a traversat timpul pentru a ne bucura și azi, purtând cu sine povestea veacurilor trecute și aroma ținuturilor îndepărtate.

Senzualitatea hipnotică a Orientului este încapsulată acum în Far Away Splendoria, parfumul imaginat de Nelly Hachem-Ruiz, Nicolas Beaulieu și Julien Rasquinet și transformat în realitate de AVON, compania de parfumuri numărul 1 în lume. Pe bază de oud alb și cu o combinație unică de ingrediente, noul parfum pe care îl oferă AVON pasionatelor de miresme reprezintă o interpretare modernă și mai strălucitoare a aurului lichid din parfumeria Orientului Mijlociu.

Este important de știut că, în timp ce oud-ul tradițional este considerat dark și masculin, Avon a creat o aromă proaspătă cu oud alb, mai feminină și senzuală, pentru Far Away Splendoria. Esența a fost inspirată de tărâmurile aurii și de senzualitatea hipnotică a florilor arabe, iar alături de oud alb în noul parfum se regăsesc un buchet de gardenii, cu note de prună neagră și portocală, dar și vanilie cremoasă, toate completând în cel mai inspirat mod sofisticarea și complexitatea oud-ului. Astfel s-a născut o esență irezistibilă și instantaneu recognoscibilă.

Dar nu e nevoie să ne crezi pe cuvânt – îl poți încerca chiar tu și îl poți lăsa să îți copleșească simțurile și să-ți stârnească fantezia. 60 de cititoare ELLE au făcut-o deja, în cadrul unui studiu pe nevăzute, când 9 din 10 au ales Far Away Splendoria în detrimentul unui parfum de lux pe bază de oud, de 10 ori mai scump, în valoare de peste 1.200 lei. Fără să cunoască detaliile, fără să vadă sticluțele, bazându-se doar pe simțul mirosului, cititoarele care au încercat cele două parfumuri s-au declarat într-o proporție covârșitoare în favoarea noului Far Away Splendoria.

Luxuriant și sofisticat, noul Far Away reprezintă o evadare din cotidian într-o lume fascinantă, ce te trimite în visare către splendoarea peisajelor din Orientul Mijlociu. Experimentează și tu splendoarea la un alt nivel și frumusețea la un preț irezistibil, cu Far Away Splendoria, disponibil pe www.avon.ro