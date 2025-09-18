Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale

Eleganţa şi bunele maniere vor crea un spectacol select într-un cadru cu totul aparte, unde tradiţia va deveni un real instrument de succes în lumea modernă! Un club exclusivist de etichetă îşi va deschide curând uşile pentru un număr limitat de membri. The Noble House of Brattleby va combina stilul, autenticitatea şi networking-ul global, sub patronajul celei de-a 12-a posesoare a titlului de Baronesă de Brattleby.

Noul cod al rafinamentului: The Noble House of Brattleby îşi deschide uşile în capitala regalităţii

The Noble House of Brattleby redefineşte conceptul de etichetă şi îl adaptează secolului XXI. Clubul exclusivist nu doar că promovează eleganţa şi bunele maniere, dar le va transforma într-un mod de viaţă. Lansarea va avea loc curând, în Londra, capitala regalităţii şi, totodată, un pol al culturii cosmopolite şi al influenţei globale.

„Clubul nostru va schimba percepţia în ceea ce priveşte eticheta. Ea nu reprezintă un set de reguli dure, ci este o punte între tradiţie şi modernitate. Nu ştirbeşte, ci potenţează autenticitatea. Prin etichetă, înţelegem graţie, respect pentru diversitate, o caracteristică absolut esenţială în construirea unor relaţii bazate pe respect reciproc', explică fondatoarea Nicoleta Scarlat, devenită Baronesă de Brattleby.

Privilegiile membrilor The Noble House of Brattleby

Aleşii care vor fi parte a poveştii The Noble House of Brattleby vor intra într-o comunitate privată de elită, un sanctuar în care tradiţia aristocratică întâlneşte modernitatea. Totul se va concretiza printr-o listă întreagă de privilegii ale membrilor, menite să transforme apartenenţa într-o experienţă completă.

„Membrii vor avea acces la locaţii exclusiviste şi vor putea organiza întâlniri private în spaţii rezervate strict celor care vor face parte din comunitatea The Noble House. Totodată, aleşii vor participa la baluri private, la recepţii diplomatice, la seri de networking atent curatoriate, la concerte private, la lecturi sau la degustări de vinuri sau ceaiuri rare', detaliază Baronesa.

Evenimentele vor fi completate de o componentă educativă, oferită prin The Noble Academy of Etiquette. Participanţii vor afla secretele artei protocolului, cât de mult contează eleganţa în comportament, ce presupun diplomaţia socială sau rafinamentul conversaţiei. Se adaugă workshopuri practice, dedicate etichetei la masă, codurilor vestimentare şi leadershipului aristocratic, instrumentele esenţiale pentru dezvoltare completă – personală şi socială.

Conexiuni exclusiviste, influenţă globală

Membrii vor afla că apartenenţa la The Noble House of Brattleby nu înseamnă doar statut, ci şi oportunitatea de a explora noi orizonturi în lumea relaţiilor de business, mai spune fondatoarea: „Clubul de etichetă este despre creştere continuă, despre conectarea cu oameni care împărtăşesc aceleaşi valori. Fiecare interacţiune devine o experienţă valoroasă, care se poate concretiza în noi parteneriate strategice şi iniţative comune de succes!'

Aleşii vor primi şi câteva simboluri ale apartenenţei: certificate personalizate, însemne ale clubului, precum şi dreptul de a invita persoane selecte la evenimentele internaţionale, toate ca o recunoaştere a apartenenţei la un cerc inaccesibil publicului larg.

Clubul de etichetă, criterii de selecţie riguroase

Accesul la The Noble House of Brattleby nu este, aşadar, deschis oricui: apartenenţa se bazează pe rigori atent stabilite, menite să păstreze excelenţa şi autenticitatea clubului: „Accesul se face prin intermediul unui membru deja existent, pe bază de recomandare. Candidatura va fi atent analizată şi ulterior validată de comitetul clubului, dacă respectă standardele de excelenţă stabilite.'

Cei care vor fi integraţi în comunitatea selectă vor plăti o taxă de iniţiere şi contribuţii anuale, ca parte firească a statutului de membru.

Anunţul lansării, făcut în România

Baronesa de Brattleby va face anunţul lansării clubului din Londra, la Bucureşti, pe data de 23 septembrie 2025, în prezenţa unor reprezentanţi ai Casei Regale a României, diplomaţi de rang înalt, ambasadori, personalităţi din lumea fashion, de cultură şi lifestyle şi influenceri. Accesul la eveniment va fi rezervat unui număr restrâns de invitaţi, atent selectaţi.

„Evenimentul va purta numele The Noble Tea & Announcement şi va avea loc în hotelul de 5 stele Corinthia Grand Hotel du Boulevard, din inima Capitalei. Invitaţiile vor fi livrate personal, de un majordom britanic. Participanţii vor putea degusta ceaiul şi prăjiturile Brattleby, pregătite după o reţetă secretă, vor fi întâmpinaţi pe acorduri de vioară, iar în timpul evenimentului vor avea parte şi… de o surpriză pe care momentan o păstrăm ca un mister!', mai dezvăluie Baronesa de Brattleby.

