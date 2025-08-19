Noua secție pentru copiii bolnavi de cancer de la Fundeni, susținută de Fundația Mobexpert

Zeci de copii bolnavi de cancer pot fi tratați zilnic, gratuit, în noua Secție de Spitalizare de Zi – Oncologie Pediatrică din cadrul Institutului Clinic Fundeni.

Secția funcționează în 18 containere amplasate în curtea spitalului, containere care au fost relocate, reamenajate, dotate și mobilate la standarde moderne, printr-un proiect derulat de Valentina Toma, director al Fundației Turnu, și Georgiana Ilie Giannakopoulou.

Din cele 18 containere, șapte găzduiesc saloanele copiilor, patru sunt cabinete medicale și două sunt cabinete de recoltări. Fiecare salon include câte două paturi, ceea ce permite tratarea simultană a 14 copii cu citostatice. Fluxul zilnic este de 30–40 de pacienți care trec pragul noii secții.

Fundația Mobexpert se numără printre partenerii proiectului, donând mobilierul destinat recepției.

„ Secția se adresează tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 0 luni și 18 ani, diagnosticați cu afecțiuni oncologice. În cadrul acesteia, pacienții beneficiază de tratamente cu citostatice, administrate conform protocoalelor medicale în vigoare, și de monitorizare atentă după finalizarea curelor de chimioterapie, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Evaluările post-tratament se efectuează la intervale prestabilite: lunar, la 3 luni, la 6 luni și la 1 an. Acestea includ analize medicale de laborator, consultații de specialitate și interpretări medicale detaliate, necesare pentru a determina dacă boala a stagnat sau a regresat și pentru a stabili următorii pași în planul terapeutic.

Ne-am dorit foarte mult ca, atunci când pășesc în această secție, copiii să simtă că se află într-un loc cald și prietenos, care să reducă stresul și teama asociate spitalizării, iar copiii să simtă că intră într-un loc cald și adaptat nevoilor lor emoționale și fizice.

Pentru amenajarea zonei de recepție, am colaborat cu Fundația Mobexpert, realizând un spațiu funcțional și plăcut: un birou modern pentru personalul administrativ, mobilier ergonomic și adaptat copiilor, măsuțe și scaune pentru pacienți, precum și zone confortabile pentru părinți și aparținători', declară Valentina Toma.

Structura secției cuprinde un total de 18 containere, fiecare având o destinație clară:

•⁠ ⁠4 cabinete de consultații, dotate corespunzător pentru examinări medicale complexe;

•⁠ ⁠⁠2 cabinete pentru recoltarea probelor biologice, amenajate conform standardelor de siguranță și igienă;

•⁠ ⁠⁠7 saloane destinate copiilor, care oferă un mediu sigur și confortabil pe durata spitalizării;

•⁠ ⁠⁠3 containere pentru zona de recepție, unde pacienții și aparținătorii sunt primiți și îndrumați;

•⁠ ⁠⁠2 containere pentru zona de băi: una destinată pacienților și aparținătorilor și una rezervată exclusiv cadrelor medicale.

Prin această organizare, secția reușește să îmbine eficiența actului medical cu grija pentru confortul emoțional și fizic al pacienților, oferind un cadru modern, sigur și primitor pentru tratamentul și monitorizarea copiilor cu afecțiuni oncologice.

Diana Șucu: 'Acest loc este despre viață și speranță'

„Sunt deosebit de bucuroasă și emoționată că Fundația Mobexpert a putut sprijini acest proiect extraordinar. Ceea ce au realizat Valentina și Georgiana este mai mult decât o inițiativă caritabilă – este o dovadă că determinarea, compasiunea și solidaritatea pot transforma complet viețile unor copii care luptă cu una dintre cele mai grele boli. Suntem conștienți că un mediu cald și primitor poate face diferența în modul în care copiii și părinții lor percep vizitele la tratament și că le poate oferi încredere și putere de a merge mai departe. De aceea, am răspuns fără ezitare atunci când am fost invitați să ne alăturăm acestui demers. Acest loc este despre viață, speranță și despre forța incredibilă a comunității. Iar faptul că, zi de zi, 40 de copii vor putea primi aici îngrijirea necesară, într-un spațiu atât de primitor, este poate cea mai mare realizare a acestui proiect', declară Diana Șucu, Vicepreședinte Fundația Mobexpert.

Fundația Mobexpert se implică, încă din momentul înființării, în 2007, în construirea și sprijinirea a numeroase proiecte ce abordează cele mai des întâlnite provocări sociale din România.

Există peste 1000 de inițiative ce au venit în ajutorul oamenilor aflați în situații critice sau a copiilor și tinerilor cu potențial de a avea un viitor profesional strălucit.

Fundația Mobexpert sprijină, de asemenea, prin parteneriate solide, asociații și fundații care se dedică diverselor cauze din domeniul educației, asistenței sociale, mediului, sportului și culturii. A fost asigurat, spre exemplu, tratamentul necesar copiilor bolnavi în țară și peste hotare, au fost sprijinite așezăminte religioase și evenimente culturale, mobilate casele distruse de inundații sau de incendii, au fost dotate secțiile de oncologie ale spitalelor, renovate bazele sportive pentru sportul de masă, a fost susținut personalul medical în lupta cu pandemia de coronavirus, și au fost donate produse necesare refugiaților ucraineni care au fost nevoiți să își părăsească țara din pricina războiului.

