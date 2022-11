Noua colecție Victoria’s Secret este dedicată sărbătorilor

Luna decembrie se apropie cu pași repezi, iar odată cu ea apare ușor-ușor și spiritul Crăciunului. Pe lângă fredonatul colindelor și decorațiunile specifice, achiziționarea cadourilor devine o nevoie prioritară – lucruri pe care căutăm să le alegem cu atenție, de o calitate superioară, pentru a ilustra aprecierea și recunoștința noastră față de cineva apropiat.

Victoria’s Secret e aici cu soluția. Noua colecție Share The Joy este dedicată acestei perioade, unde dintre cele mai iubite colecții ale brandului primesc o identitate festivă, printre care Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria și multe altele.

Colecția celebrează bucuria trăită atunci când ești împreună cu cei dragi și simți spiritul sărbătorilor, totul fiind prezentat din perspectiva Victorias Secret Holiday. Carouri confortabile, culori tematice, seturi de cadouri de lux și multe altele – niciodată nu este prea devreme (sau târziu) pentru a găsi cadoul perfect pentru toți cei de pe lista ta – inclusiv pentru tine.

Printre articolele noastre preferate se regăsesc: corsetul fără căptușeală Dream Angels, colecția Fine Fragrance (care conține parfumurile Bombshell, Tease și Bare), halatele scurte confortabile și bineînțeles, sutienul Very Sexy Bombshell Push-Up Bra. Acestea sunt menite să ofere un farmec aparte prin detaliile fine, în special prin inserțiile subtile de dantelă.

La baza colecției Share The Joy se află personalități feminine diferite și puternice, fiecare cu o perspectivă unică asupra senzualității, printre care Bella Hadid, Hailey Bieber, Mayowa Nicolas, Fernanda Ly și Adut Akech.

Te așteptăm în magazinele Victorias Secret din Băneasa Shopping City și AFI Cotroceni sau pe www.victoriassecret.ro.

