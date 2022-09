Noodle Pack x Tammy Lovin – cea mai îndrăzneață colaborare de pe piață! Cum arată colecția capsulă ce combină două lumi diferite: food și fashion

Noodle Pack a venit pe piață cu o poziționare ce sfărâmă granițe și duce la un alt nivel relația dintre public țintă și brand. Într-un joc dirijat de o echipă vizionară, consumatorii au devenit vectori de imagine ai brandului prin creațiile originale NP x Tammy, concept ce a marcat deschiderea primului Drive Thru din rețea, în luna iulie, în Cluj.

Într-o lume care ni se deschide zilnic spre a oferi noi căi de a ne trăi the inner self', ne aflăm în fața numeroaselor posibilități ce iau diferite forme, ca o extensie a ceea ce suntem și a valorilor care ne ghidează.

Provocarea de a face parte dintr-o lume ce oferă noi perspective a fost acceptată de două entități recunoscute pe piață, iar nativii digitali sunt invitați să intre în povestea Noodle Pack printr-o colecție capsulă semnată de Tammy Lovin: Gen Z este categoria vizată, dar și millennials! Ideea metaforică din spate fiind <Ești propriul șofer în cursa vieții tale și poți să alegi cine vrei să fii și cum sa fii>', ne spune Tammy Lovin.

Într-o mișcare îndrăzneață, cool și ancorată cerințelor actuale, Noodle Pack și celebrul designer Tammy Lovin au luat cu asalt lumea bunului gust', dându-i o definiție originală, provocând tinerii să asorteze pack-ul preferat ținutei fresh și să se lase cuprinși cu totul într-o poveste unde nu mai e doar despre cumpără și pleacă'.

Colecția capsulă care a celebrat deschiderea primului Drive Thru NP a fost gândită într-o manieră care să aducă publicul mai aproape de brand, într-un mod unic și creativ: Noodle Pack te încurajează să țintești sus, să fii încrezător în potențialul tău și să-ți urmezi tot timpul pasiunea', ne spune echipa NP.

Designul colecției capsulă Noodle Pack este semnat de Tammy Lovin

Hainele, la fel ca pack-urile NP, sunt alese după gustul fiecăruia' – asocierea dintre elementele vestimentare și mâncare este total neașteptată și ancorată în principiile Generației Z, consumatoare a freshness-ului . Colecția mixează estetica Gen Z cu vizualuri de tip spirografii, pixel art si elemente game-like iar noodles-ul e integrat atât la propriu cât și într-o manieră stilizată sau de tip pattern în ținute'

Mi s-a părut un brief îndrăzneț atunci cand l-am parcurs și fix asta m-a făcut să zic da! Îmi plac proiectele de genul ăsta și îmi plac brandurile care au curaj să facă ceva complet atipic și să se facă remarcate în piață ca fiind bold. Din punct de vedere al graficii, fiind un derivat de la stilul meu consacrat care e eye candy și futuristic, e fix genul de colaborare ce rupe rutina creației și îmi dă refresh. Mă bucur tare mult că am zis da la Noodle Pack, a ieșit ceva tare fain, iar echipa cu care am lucrat a făcut ca totul să meargă foarte smooth și rapid', spune Tammy Lovin.

Rețeaua Noodle Pack se adresează unui public clar definit de o căutare acerbă a resurselor din viitor, noutate, viteză și tehnologie. Consumatorii sunt invitați să intre în jocul culorilor și al gusturilor alături de NP x Tammy și să trăiască experiența ca într-o cursă de Formula 1. Item-urile sunt special gândite pentru pasionații care își trăiesc viața ca într-un raliu, încadrându-se într-o subcategorie derivată din echipamentul dedicat participanților la cursele cu mașini.

Vibe-ul Generației Z a fost mixat cu vizualuri pixel art și la turații maxime cu elemente de gaming în cea mai nouă colecție capsulă lansată cu ocazia deschiderii primului Drive Thru din rețeaua Noodle Pack în Cluj. Nume precum Cucu de la Noaptea Târziu, Otniela, Betty Blue, Magdyz, Emi de la Noaptea Târziu, Geani Olaru, Marian Vasilescu și alții au primit deja goodie bag-uri direct acasă și s-au bucurat de colecția îndrăzneață.

Noodle Pack pregătește un super-concurs pentru iubitorii brandului! Astfel, în perioada 10 octombrie 2022 – 13 noiembrie 2022, la achiziționarea oricărui produs din locațiile NP, clienții au posibilitatea de a câștiga itemuri din colecția capsulă Noodle Pack x Tammy Lovin. Tot ce trebuie să facă este să înscrie bonul pe link-ul campaniei!

Și pentru că surprizele se țin lanț, Noodle Pack deschide după data de 15 noiembrie un online shop cu produsele colecției. Cine nu a câștigat în cadrul concursului, are ocazia să-și comande obiectul vestimentar preferat! Magazinul online va fi activ pe o perioadă limitată! Toate detaliile despre campanie vor fi afișate în mediul online, pe pagina de Facebook și Instagram, dar și pe site-ul www.noodlepack.ro. Are you ready?

