Just a girl – poveste cu flori si funde

Ce se întâmplă când moda și muzica se întâlnesc? Se naște „Just a Girl', colecția-capsulă creată de Musette împreună cu Cleopatra Stratan – un mix de stil, atitudine și emoție, transpus în încălțăminte, genți și accesorii cu un aer fresh, feminin și îndrăzneț.

„Moda și muzica au ceva în comun: îți dau puterea să te exprimi fără cuvinte. Just a Girl este despre curaj, despre femeile care își fac propriile reguli și despre stilul care te face să simți că poți cuceri lumea. A fost o experiență incredibilă să îmbin aceste două pasiuni ale mele într-o colecție alături de Musette.' – Cleopatra Stratan

Moda cu sound original

Această colecție este completată de trei piese muzicale speciale, compuse de Cleopatra Stratan, fiecare cu un vibe diferit, dar același mesaj puternic:

„I Love My Shoes' – varianta Pop, pentru zilele în care vrei să cucerești lumea

„I Love My Shoes' – varianta Afro-beat, când ai chef să dansezi fără oprire

„Yo Quiero Musette' – varianta Flamenco, pentru un touch pasional și sofisticat

O colecție cu poveste

Piesele din colecția „Just a Girl' sunt inspirate de energia și stilul inconfundabil al Cleopatrei – de la pantofi care spun „I love my shoes' la funde și accesorii care completează orice ținută cu un aer jucăuș și stylish. Fiecare detaliu surprinde esența feminității moderne: fără limite, fără reguli, doar autenticitate.

Un fashion statement pe care îl simți și îl trăiești

Alături de Musette, Cleopatra devine imaginea propriei colecții într-o campanie foto și video care surprinde perfect spiritul colecției.

De ce Cleopatra? Pentru cǎ este întruchiparea fetiței noastre interioare.

Pentru cǎ în fiecare dintre noi existǎ o micuțǎ Cleopatra. Indiferent cât am fi de puternice, de cǎlite, de bǎrbate… simțim nevoia sa ne refugiem din când în când în fetița micǎ și fragilǎ care am fost cândva. Oricât de puternice am fi, avem nevoie de o fundǎ sau o floare care sǎ ne aducǎ aminte de copilǎrie.

Musette a creat acum acea capsulǎ a timpului care ne întoarce direct în momentele noastre de prințesealǎ' și de joacǎ. Pentru cǎ meritam din când în când sǎ ne rǎsfǎțǎm și pentru cǎ dacǎ ne arǎtǎm și pǎrțile vulnerabile nu se întâmplǎ nimic rǎu. Ba dimpotrivǎ! Cu o floare poate cǎ nu se face primǎvarǎ, dar cu o fundǎ ingenios plasatǎ pe pantof sau pe geantǎ cu siguranțǎ vom reusi sǎ ne facem bine înțelese.

Just a girl este un statement.

Este o poezie cu rimǎ ascunsǎ, cu un strop de mister… cum ne place nouǎ.

Nu îi spune niciodatǎ unei fete totul de la început, las-o sǎ descopere povestea în ritmul ei.

Just a Girl este ritmul…

Este o colecție femininǎ inspiratǎ de noi pentru cǎ noi toate suntem niste prințese, nu-i așa?

„Colaborarea cu Cleopatra a fost o provocare creativă incredibilă. Am reușit să transformăm muzica în modă, iar fiecare piesă din colecție spune o poveste. Just a Girl nu este doar despre estetică, ci despre atitudine.' – Cristina Bâtlan, CEO Musette

Vă voi spune o poveste. A fost odată, ca niciodată o fetiță plină de viață care iubea muzica și pantofii. De fiecare dată când mama ei îi cumpăra o pereche nouă de pantofiori, aceștia trebuiau neapărat să tropăie pe podea, iar fetița de drag dormea cu ei în pat. Își imagina și visa că este o prințesă într-un castel cu o grădină frumoasă cu flori, iar într-o zi va avea propria colecție de pantofi și gentuțe asortate.

Timpul a trecut, fetița a crescut mare, la fel ca și pasiunea pentru pantofi. Azi visul ei s-a împlinit, iar colecția se numește JUST A GIRL pentru că în sufletul ei a rămas acea fetiță visătoare.

Asta e povestea mea, în care Cristina Bâtlan este Zâna cea Bună, iar Musette este Castelul. Împreună am creat această colecție în ediție limitată absolut superbă care include pantofi, genți și accesorii cu flori și fundițe. Toate reprezintă un simbol al feminității și al inocenței, cu care orice domnișoară sau femeie se poate simți specială!

Am ales MUSETTE pentru că sunt o fană înrăită a brand-ului și pentru că multe dintre perechile mele de pantofi poartă eticheta lor. Design-ul lor s-a potrivit cu conceptul la care visam.

Îi mulțumesc din toată inima Cristinei pentru că mi-a adus visul la realitate, iar colaborarea noastră va rămâne mereu una din cele mai frumoase realizări făcute vreodată! – Cleopatra Stratan

Colecția „Just a Girl' va fi disponibilă începând cu 1 martie în magazinele Musette și online pe www.musette.ro.

