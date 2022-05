Modern prep, stilul Tommy Hilfiger în viziunea Andreei Balaban

Se consideră „creator de frumos și de bună dispoziție și toate premiile câștigate de către #teambalaban din ultimii ani vin ca o confirmare a acestei auto-descrieri făcută de Andreea Balaban, cea care în 2021 a fost votată Lifestyle vlogger-ul anului în cadrul galei ELLE New Media Awards.

Numită fashion icon, influencer, digital diva șamd., Andreea este omul îndrăgit de peste 240.000 de followers, o comunitate online care nu înseamnă doar niște cifre și statistici.

În era tag-urilor & hashtag-urilor, să ai o voce puternică, dar suavă și mega simpatică, să oferi conținut cultural într-un format interactiv, să spui povești despre fashion cu un twist fără să te pierzi în trend-uri poate fi o provocare. Și de aceea și refuză elegant eticheta de influencer și se definește „creator. „Nu în sensul arogant, nici o legătură cu divinitatea sau marii artiști ai lumii, ne explică Andreea, ci pentru că într-adevăr toți cei care o urmăresc în mediul online o fac pentru darul ei de a spune lucrurile într-un fel aparte.

„Emigrantă de epocă în chenar de Instagram, Andreea Balaban este conștientă că „puterea ei cea mai mare este „abilitatea de a face oamenii să zâmbească și dacă ai văzut cel puțin una dintre postările ei de pe Instagram sau unul dintre vlog-urile ei de pe YouTube, înțelegi cu siguranță la ce se referă. Este acel om cu care ajungi să te vezi la o cafea și după câteva vorbe schimbate random îți vine să spui „Ce om simpatic! Nu ai cum să n-o placi!.

Noi am băut o cafea cu ea pentru că ne-am dorit să îi lansăm provocarea Tommy Hilfiger de a reinterpreta stilul preppy și să aflăm ce înseamnă în viziunea ei noul prep modern, un stil care aparține tuturor, îmbrățișat la nivel global de fanii brand-ului american – Tommy Hilfiger.

„Stilul Tommy Hilfiger este pentru mine tineresc, încrezător, clasic, cu tușe de modern.

„Feminin, colorat, jucăuș, cu influențe vin­tage. Așa aș defini stilul meu. Sau mai sim­plu: dați-mi rochii și culori și sunt fericită. Pri­vind în urmă, cred că stilul meu a traversat va­rii etape din dorința de a experimenta și a des­co­­peri ce-mi place, raportat la nevoile și plăcerile momentului. În adolescență purtam multe culori închise și haine ce scoteau în evidență muzica preferată (adică multe tricouri imprimate cu formații rock), în facultate am trecut la vintage, retro și second-hand, injectând pe alocuri elemente moderne, mult mai feminine decât mă obișnuisem în liceu, iar anii de după au constituit perioada de șlefuire și echilibrare a ceea ce mi se potrivește și îmi place. Perioada aceasta continuă și azi, fiind un melanj în continuă transformare. Poate de aceea mă și regăsesc în stilul Tommy Hilfiger, modern prep, această reinterpretare savuroasă a stilului preppy. Pentru mine, în versiune clasică, preppy este Robert Redford în filmul Marele Gatsby din 1974. Stil clasic american, impecabil croit, degajând eleganță, bun gust și energie. Mai mult, stilul TOMMY HILFIGER este pentru mine tineresc, încrezător, clasic, cu tușe de modern., ne-a povestit Andreea pe deasupra ceștii de cafea.

Andreea privește lumea fashion-ului ca o „o variantă de prezentare care nu necesită cuvinte. O formă de exprimare, un motiv de bucurie și bună dispoziție, un joc, o pasiune și o extensie a personalității. Însă exprimarea liberă a personalității și curajul de a arăta unei lumi întregi cine ești tu este uneori o luptă constantă, trăind într-o lume în care este ușor îți pierzi individualitatea.

„Cred că depinde de la caz la caz, dar merg pe varianta conform căreia cu toții avem ceva specific, doar al nostru. Ce e sigur e că până acum nu am întâlnit doi oameni la fel. Raportându-mă la stil, cred că individualitatea mea vine din ignorarea parțială a trend-urilor. Nu le evit complet, ba chiar le urmăresc pe alocuri, dar nu urmez decât ceea ce mi se potrivește, elementele cu care rezonez și care se pretează pentru bucuriile mele în materie de modă și educația pe care o am pe subiect. Le selectez, le interpretez în cheie proprie, le amestec cu ce am deja în repertoriul stilistic personal și voilà!

„MAKE YOUR MOVE este mesajul campaniei TOMMY HILFIGER Primăvară 2022, prin care s-a dorit să se ofere o colecție care reprezintă reinterpretarea fresh a stilului preppy, un stil iconic pentru un brand care mereu a văzut în fashion o modalitate de a celebra individualitatea și exprimarea de sine, folosindu-se în mod constant de cele mai bune tehnologii moderne pentru a realiza acest lucru.

Întreaga colecție Tommy Hilfiger din acest sezon este un mix vibrant între tot ceea înseamnă stilul prep modern, rezultând o nouă interpretare a acelor piese emblematice.

Dar cum ajunge un anumit produs vestimentar să fie perceput drept unul „icon? „Simplificat, după părerea mea, termenul se referă la ușurința cu care identificăm un anumit lucru. Turnul Eiffel este un icon, cu toții îl recunoaștem, așa cum, în lumea modei, stilul lui Audrey Hepburn este unul iconic. Ca să putem numi un produs vestimentar icon ar trebui ca acela să se distingă în mulțime și să devină un simbol, o influență, un element ușor recognoscibil la scară largă. Cel mai bun exemplu? O cămașă largă, cu nasturi, cum este cea care se găsește în ultima colecție Tommy Hilfiger – bleu, cu pattern în dungi, creată din bumbac organic 100%. Item-urile în stilul prep cred că pot fi o continuă sursă de inspirație, produse timeless și ageless.

Printre produsele vestimentare care mereu îi aduc bucurie Andreei este rochia tip cămașă, un item prezent în colecția TOMMY HILFIGER Primăvară 2022, în mai multe modele, cum este de exemplu cea cu dungi roșii, care definește stilul preppy într-un mod mai modern, dar și „rochiile midi sau maxi, pentru că sunt simplu de purtat și nu îmi dau bătăi de cap, sandalele cu talpă ortopedică pentru că sunt compromisul ideal între înălțimea tocului și confortul calapodului și bijuteriile statement, deoarece condimentează și cea mai banală ținută.

Colegă de apartament a lui Rumburak, Poirot și Lemonica – cei trei motani ai Andreei, „cei nepieptănați, Voievozi ai Întunericului, Zâni Întâii, Regi ai pliculețelor în sos și Protectori ai muștelor, Divi absoluți –, mereu prinsă într-un proiect efervescent, mereu pregătind următoarea poveste cool pe care să o împărtășească cu toți cei care o urmăresc zilnic în mediul online, Andreea își găsește mai greu timp doar pentru ea.

„Nu prea mai am timp de relaxat, dar zen-ul mi-l aduc în general schimbările de peisaj și călătoriile. Iubesc să descopăr locuri, oameni și culturi noi (paradoxal, pentru cineva atât de pasionat de vintage cum sunt eu, să iubească în egală măsură noutatea). Fotografia este iarăși un hobby care mă bucură enorm, cititul, jocul cu animalele și timpul petrecut în natură în general.

Hainele și încălțămintea fac parte din colecția TOMMY HILFIGER Primăvara 2022, disponibilă în magazinele selecționate Tommy Hilfiger din România și pe ro.tommy.com.

