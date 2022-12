Mierea de Manuka – contraindicații, proprietăți și beneficii

Mierea a fost folosită de milenii în scopuri medicinale, dar abia în secolul XIX, oamenii de știință au verificat aceste proprietăți. Ce este special la mierea de Manuka, care sunt beneficiile și contraindicațiile sale?

Acest tip de miere de Manuka provine dintr-un singur tip de flori, care cresc numai în Australia și Noua Zeelandă. Adepții mierii de manuka susțin că faptul că are puternice proprietăți antibacteriene, fiind eficientă în tratarea rănilor și a altor patologii ale pielii.

Proprietățile mierii de Manuka

Este o miere de culoare închisă, bogată în conținut fenolic. Deși mierea prin definiție are efecte antibacteriene, dar este adevărat că, în funcție de tipul de miere, acestea pot fi mai mari. Peroxidul de hidrogen este componenta care conferă mierii activitatea sa antibiotică, iar unele tipuri de miere, cum ar fi cea de Manuka, pe lângă faptul că are această componentă, are și altele care îi sporesc efectele antibacteriene.

Principala componentă antibacteriană a mierii de Manuka este metilglioxal (MGO), iar deși acesta este prezent în toate tipurile de miere, așa cum am menționat anterior, cantitatea variază. Conținutul nutrițional al mierii constă în carbohidrați, proteine, minerale, acizi grași, compuși fenolici și flavonoide.

Mierea are proprietăți ideale și dovedite pentru pansamentul rănilor. În plus față de activitatea sa antimicrobiană cu spectru larg, mierea de manuka ajută la vindecarea rănilor, are activitate antiinflamatoare, reduce timpul de vindecare, îndepărtează țesuturile moarte, corpurile străine și celulele moarte.

Mierea de Manuka a fost utilizată cu succes pentru a trata rănile infectate și neinfectate, arsurile, inciziile chirurgicale, ulcerele picioarelor, leziunile traumatice și gingivita. Nu în ultimul rând, unele persoane susțin faptul că mierea de Manuka, ca și celelalte tipuri, poate ajuta în diminuarea leziunilor inflamatorii ale pielii, precum este și acneea.

Antibioticele salvează vieți, dar uneori efectele acestora întârzie să apară. Ca atare, oamenii de știință nu se opresc din cercetarea pentru a găsi antibiotice sigure și naturale. Studiile științifice susțin activitatea antibacteriană oferită de mierea de Manuka, iar cercetătorii au descoperit că această miere este eficientă în combaterea unei game largi de agenți patogeni. Ei au identificat, de asemenea, că acțiunea sa se datorează conținutului ridicat de metilglioxal, peroxid de hidrogen și compuși fenolici.

Studiile în vitro sugerează că mierea poate inversa rezistența la antibiotice, iar mierea de Manuka ar putea fi folosită ca tratament combinat pentru infecțiile bacteriene rezistente. Oamenii de știință au raportat sinergii între antibioticul oxacilină și mierea manuka, care sensibilizează Staphylococcus Aureus rezistent la oxacilină.

Beneficiile mierii de Manuka se observă și în faptul că aceasta susține sistemul imunitar, fiind de mare folos în episoadele de răceală și gripă. Totodată, numeroase produse cosmetice au în compoziție acest tip de miere, datorită proprietății sale de calmare a pielii.

Contraindicatiile sunt puține, dar mierea de Manuka nu trebuie consumată în exces, în special de către persoanele ce au diabet. De asemenea, mierea de Manuka, la fel ca alt tip de miere, nu se recomandă până la vârsta de 2 ani.

Mierea de Manuka este considerată a fi un antibiotic natural, dar proprietățile sale vindecătoare se extind dincolo de acest efect.

