Mers pe bicicletă, patinaj sau alergare – care este cel mai rapid mod de a pierde un kilogram de grăsime?

Atunci când o persoană încearcă să slăbească, de obicei știe de câte kilograme dorește să scape. Cu toate acestea, confruntarea cu realitatea tinde să fie o experiență foarte îngrijorătoare. Pentru a pierde 10 kg de grăsime, un adult ce cântărește 80 kg ar trebui să alerge cu o viteză de 10 km/h timp de 99 de ore, ceea ce nu este chiar realizabil într-o singură lună. Pentru a vă ajuta să pierdeți mai eficient în greutate, vă vom ajuta să vă calculați aportul ideal de calorii și vă vom spune câte calorii puteți arde cu ajutorul mai multor activități sportive diferite.

Câtă energie există se află într-un kilogram de grăsime?

Un singur kilogram de grăsime conține aproximativ 7700 kcal. Pentru a câștiga atât de multă grăsime, ar trebui să atingeți aportul caloric de întreținere și apoi să îl depășiți consumând, spre exemplu, 61 de chifle de pâine albă, 13,5 kg de mere, 6,5 kg de orez fiert sau să beți aproape 17 litri de Cola. Destul de mult, nu credeți? Pentru a pierde acea cantitate de grăsime, trebuie să intrați într-un deficit de calorii, timp în care organismul își folosește rezervele de grăsime pentru energie suplimentară, determinându-vă să ardeți din ele. Cel mai simplu mod de a realiza acest lucru este să începeți o activitate sportivă și să reduceți aportul de calorii. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncați doar salată toată ziua. Realist vorbind, acest lucru nu este posibil și puteți fi siguri că poftele culinare vă vor învinge în cele din urmă. Așadar, asigurați-vă că depuneți eforturi pentru un deficit caloric rezonabil și durabil. Pentru a evita nevoia de a face o grămadă de calcule complicate, folosiți calculatorul nostru de consum energetic, care vă va ajuta să determinați cantitatea de energie pe care ar trebui să o consumați zilnic pentru a vă facilita atingerea obiectivelor. Utilizați rezultatele ca bază și ajustați calculele pe măsură ce continuați.

Cum să accelerați pierderea în greutate?

Posibil să vă gândiți: În regulă, însă există vreo modalitate de a face lucrurile mai ușoare? Așa că avem vești bune pentru voi, chiar există. Dacă nu vă puteți opri din ciugulitul constant, există produsul Appetite Control. Acest produs este deosebit de cunoscut în rândul persoanelor cărora le este greu să reziste poftelor atât de alimente dulci, cât și sărate. În plus, un arzător bun de grăsimi vă poate oferi și o mână de ajutor în plus, stimulându-vă înainte de antrenament, îmbunătățindu-vă vigilența și capacitatea de concentrare, făcându-vă performanța sportivă mult mai intensă și astfel eficientă în arderea caloriilor. În plus, un arzător de grăsimi stimulează organismul să utilizeze grăsime suplimentară pentru a produce căldură, ceea ce duce la o producție mai mare de energie. Cu toate acestea, nu vă așteptați la minuni. Nimic din toate acestea nu se va întâmpla fără exerciții fizice regulate. Arzătorul de grăsimi vă poate ajuta să vă atingeți nivelul maxim de putere și, astfel, accelerează pierderea în greutate, însă nu va face mare lucru fără o activitate fizică reală.

Cât timp durează să ardeți un kilogram de grăsime cu o varietate de sporturi?

Doriți să aflați câtă energie consumați pentru a efectua o varietate de activități sportive? Haideți să exemplificăm acest lucru cu un bărbat de 80 kg și o femeie de 65 kg.

1. Mers pe jos cu 4 km/h pe o suprafață plană

Într-o oră, femeia arde aproximativ 195 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 39 de ore și 30 de minute.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 240 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 32 de ore.

2. Drumeții pe munte

Într-o oră, femeia arde aproximativ 435 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 17 ore și 40 de minute.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 536 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 14 ore și 20 de minute.

3. Alergare la 10 km/h

Într-o oră, femeia arde aproximativ 670 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 11 ore și 30 de minute.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 824 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 9 ore și 15 min.

4. Antrenament de forță pentru întreg corpul

Într-o oră, femeia arde aproximativ 422 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 18 ore și 15 minute.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 520 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 14 ore și 50 de minute.

5. Mers pe bicicletă la 20 km/h

Într-o oră, femeia arde aproximativ 520 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 14 ore și 45 de minute.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 640 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 12 ore.

6. Patinaj la 14.5 km/h

Într-o oră, femeia arde aproximativ 455 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 17 ore.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 560 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 13 ore și 45 de minute.

7. Înot recreațional

Într-o oră, femeia arde aproximativ 351 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 22 de ore.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 432 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 17 ore și 45 de minute.

8. Yoga

Într-o oră, femeia arde aproximativ 195 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, ea trebuie să efectueze această activitate timp de 39 de ore și 30 de minute.

Într-o oră, bărbatul arde aproximativ 240 kcal. Pentru a arde un kilogram de grăsime, acesta trebuie să efectueze această activitate timp de 32 de ore.După cum puteți vedea, un kilogram de grăsime nu este ceva de care puteți scăpa într-o singură zi și nici nu îl puteți câștiga după ce consumați un singur baton de ciocolată și o pungă de chipsuri. Un deficit caloric rezonabil, suficientă mișcare, un somn bun, hidratare corespunzătoare și o alimentație de înaltă calitate, împreună cu o energie bună este cheia succesului în acest sens.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro