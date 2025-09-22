Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025: ediția în care NEXT GENERATION urcă pe scenă

Între 15 și 18 octombrie, Bucureștiul devine scena celui mai important eveniment de modă din România: Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week – ediția de toamnă 2025. Timp de patru zile, orașul își asumă rolul unei scene de referință, conectată direct la pulsul internațional al modei.

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (15–18 octombrie 2025) debutează în acest sezon cu prima ediție a NEXT GENERATION – Fashion Talent Award, un program conceput pentru a susține și promova noua generație de creatori și antreprenori din industria modei românești.

Foto: MBBFW

Lansat în martie 2025, proiectul NEXT GENERATION este dezvoltat ca un ecosistem educațional și creativ, menit să ofere mentorare de specialitate, resurse și vizibilitate tinerilor designeri și studenților aflați la început de drum.

Pe parcursul verii, cei 10 finaliști ai competiției Fashion Talent Award au beneficiat de sesiuni individuale de mentorat susținute de Massimiliano Giornetti, Director al Polimoda. Fitting-ul final, desfășurat pe 13 septembrie, a reprezentat momentul-cheie de pregătire pentru prezentarea de pe 15 octombrie, unde colecțiile lor vor fi expuse pentru prima dată în fața publicului și a juriului.

Premiul acordat câștigătorului Fashion Talent Award constă într-o experiență educațională internațională la Polimoda, completată de un stagiu la un brand internațional de fashion – două etape esențiale care îi vor oferi atât formare academică de înalt nivel, cât și contact direct cu practica și dinamica industriei globale. În plus, colecția sa va beneficia de expunere pe o platformă de e-commerce de top, oferindu-i vizibilitate și acces direct la publicul larg, consolidând astfel rolul proiectului de a crea punți reale între tinerii creativi români și instituțiile de referință din modă.

Moda se află la o răscruce fără întoarcere. Studenții trebuie formați cu conștiința faptului că limbajul lor unic este o forță ce trebuie păstrată. Împreună cu MBBFW, am lansat această inițiativă din convingerea că identitatea și patrimoniul cultural românesc trebuie amplificate, nu subjugate.Am colaborat cu o selecție de 10 tineri creativi, respectându-le viziunea și, în același timp, oferindu-le cunoștințele și experiența mea legată de piață.Lucrul cu materiale reciclate provenite din articole vestimentare deja purtate reprezintă o provocare care astăzi poate fi definită nu doar ca fiind sustenabilă, ci și etică. Înseamnă a valoriza ceea ce există deja pentru a crea noi forme de economie. Creativitatea nu are limite.' – Massimiliano Giornetti, Director Polimoda.

Massimiliano Giornetti, Director Polimoda. Foto: MBBFW

Defilarea NEXT GENERATION deschide oficial ediția de toamnă a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și aduce în prim-plan o comisie internațională de jurizare, formată din reprezentanți ai Camera Nazionale della Moda Italiana, Polimoda, precum și profesioniști din industrie – de la un showroom internațional și o publicație de profil, la un influencer internațional și buyers de top.

Tema ediției – Cultural heritage in fashion. A bridge between tradition and innovation – invită noile generații de designeri să valorifice tradiția și identitatea locală printr-o viziune contemporană și sustenabilă.

Un pilon esențial al proiectului este sustenabilitatea. În parteneriat cu Auchan România, participanții au integrat în colecțiile lor piese selectate din zonele „O nouă viață' ale magazinelor dedicate economiei circulare. Prin procesul de deconstrucție și reconstrucție, studenții au dat hainelor o nouă identitate, explorând noi forme de expresie creativă și responsabilitate față de mediu.

„Suntem bucuroși sa fim din nou parteneri ai Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și să susținem proiectul NEXT GENERATION, care îmbină creativitatea și responsabilitatea. Prin proiectul „O nouă viață', dedicat economiei circulare, am oferit studenților designeri nu doar materie primă, ci și ocazia de a reda viață articolelor vestimentare, transformându-le în piese unice, cu un puternic mesaj de sustenabilitate. Această colaborare subliniază angajamentul Auchan România față de sustenabilitate și ne bucură să vedem cum noile generații de artiști adoptă aceste valori esențiale în abordarea modei' – Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate Auchan România'

Un alt pilon important al programului NEXT GENERATION este componenta de business și antreprenoriat, dezvoltată în parteneriat cu Banca Transilvania, recunoscută pentru susținerea inițiativelor locale și a industriilor creative. În cadrul competiției, studenții vor participa la un workshop dedicat antreprenoriatului în fashion, menit să le ofere instrumente practice de gestionare a unui brand, de la strategie și management financiar, la dezvoltarea unei viziuni sustenabile pe termen lung.

Pe 15 octombrie 2025, înainte de prezentarea oficială a colecțiilor, Promenada Mall București va găzdui Conferința NEXT GENERATION, un eveniment ce aduce împreună reprezentanți de renume internațional și experți locali din industrie. Sub tema Next Generation in Fashion: Creativity, Business & Sustainability', conferința va aborda cei trei piloni ai proiectului – design, antreprenoriat și sustenabilitate. 

NEXT GENERATION se bucură de sprijinul universităților de arte și design din România – Universitatea Națională de Arte București (UNArte), Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca (UAD), consolidandu-si rolul de platformă de formare și inovație pentru viitorul industriei.

Susținerea evenimentului 

Sponsor titular Mercedes-Benz

Parteneri principali: IQOS, Banca Transilvania, Auchan

Parteneri: Fashion Days, Oral-B, STIL Diamonds, Pepsi, adidas,  Returo, Promenada Mall București, Heineken, Evian, Glenfiddich, Martini, Schwarzkopf Professional, Murfatlar, Wizz Air, Apivita, Filorga, Uriage, Regina Maria, JBL, BoConcept, Apius, InterContinental Athénée Palace

Partener instituțional | Eveniment susținut de Institutul Național al Patrimoniului

Despre NEXT GENERATION

NEXT GENERATION este un program dedicat tinerilor designeri, antreprenori și pasionați de modă din România. Structurat pe trei direcții strategice – Fashion Talent Awards, Business Accelerator & Management in Fashion, Sustainable Design Lab – proiectul creează un cadru educațional și creativ care îmbină mentoratul internațional, antreprenoriatul și sustenabilitatea.

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Bucharest Fashion Week este primul eveniment de modă internațional din România, dedicat promovării designerilor locali și transformării „Made in Romania' într-o etichetă apreciată internațional. Acest eveniment extraordinar reunește creatorii de modă, potențialii clienți, profesioniștii din industrie și pasionații de modă pentru a celebra arta modei și a favoriza networking-ul la nivel global. Bucharest Fashion Week 2025 va avea loc între 15 și 18 octombrie 2025, în locații emblematice din centrul Bucureștiului, România.

Foto: MBBFW



