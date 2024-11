Melissa lansează piesa și videoclipul „Be a Star”

Melissa este o puștoaică minune, de doar 12 ani, cu o pasiune deosebită pentru muzică și artă, iar cântatul și dansul le-a descoperit pe când avea 2 ani. Plină de entuziasm, tot la acea vârstă fragedă, i-a spus mamei sale: „Mum, I am going to be a star!'.

Melissa s-a născut în Marea Britanie, unde a locuit până la vârsta de 8 ani. Acolo a urmat școala, unde a participat la o varietate de activități, precum canto, pian și gimnastică. Profesorii i-au remarcat talentul vocal și au încurajat-o să se perfecționeze în muzică.

După ce familia s-a mutat în România, Melissa a urmat cursuri de canto și a participat la diverse concursuri de talent. A câștigat premii importante, precum trofeul categoriei și trofeul juriului, ocupând de mai multe ori locurile 1, 2 și 3. Pe lângă muzica populară și pop, Melissa adoră să picteze și să se exprime prin artă. Este o tânără talentată și ambițioasă, hotărâtă să își urmeze visul de a deveni un star.

De ceva vreme, Melissa își dorea cu ardoare o melodie proprie, dar lucrurile nu păreau să se alinieze până într-un moment special, când totul s-a schimbat. Într-o zi, pe Instagram, Melissa urmarea o fetiță din Republica Moldova și a remarcat un comentariu la postarea acelei fetițe, prin poza de profil a unei artiste pe nume Katy Rain. Curioasă, a citit descrierea și, entuziasmată, a mers la mama ei cu o propunere: să-i scrie un mesaj lui Katy și să o întrebe dacă scrie versuri pentru copii.

Deși mama nu știa prea multe despre Katy Rain, a fost de acord, spunând „Ce avem de pierdut?!'. Fără să cerceteze în detaliu cine era Katy sau ce făcea, mama i-a trimis mesajul. Când Katy a răspuns și a început să discute detalii cu mama Melissei, abia atunci aceasta a început să se informeze despre cine este Katy cu adevărat. Privind în urmă, Melissa și mama ei au simțit că această întâlnire nu a fost deloc întâmplătoare, ci, mai degrabă, un semn de la Dumnezeu că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia.

Acesta a fost momentul în care visul Melissei de a avea propria melodie a început să devină realitate, o dovadă că destinul poate juca un rol important atunci când ești pregătit și plin de pasiune.

Și așa a luat naștere „Be a Star”, o melodie reprezentativă ei, însoțită de un clip plin de culoare și voie bună.

Cu siguranță, Melissa va fi noul star al României!

