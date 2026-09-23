Luna parfumurilor la Notino: trei parfumuri cu energie de protagonistă

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Unele parfumuri completează discret o apariție. Altele schimbă atmosfera din clipa în care intri într-o încăpere. În acest sezon, atenția se îndreaptă către parfumurile cu prezență, creații olfactive care devin parte din ținută și spun o poveste înaintea oricărui cuvânt.

De la acorduri gurmande intense și cireșe suculente până la o compoziție florală creată pentru lumina reflectoarelor, aceste trei parfumuri pentru femei exprimă feminitatea cu încredere. Trei stiluri olfactive diferite, trei stări și trei moduri de a trăi propriul moment de protagonistă.

BOSS The Scent Absolute for Her: seducție construită în straturi

Farmecul unui parfum care se dezvăluie treptat stă în fiecare nouă nuanță pe care o aduce pe piele. BOSS The Scent Absolute for Her preia caracterul senzual al parfumului original The Scent și îi amplifică intensitatea.

Debutul aduce dulceața catifelată a piersicii și mierii, urmată de o inimă caldă, dominată de aroma cafelei. Pe măsură ce parfumul evoluează, vanilia rotunjește compoziția, iar vetiverul îi oferă profunzime și contrast.

Rezultatul este un parfum bogat și învăluitor, cu o dulceață matură și elegantă. Piersica, mierea și vanilia creează senzația de căldură, în timp ce notele de cafea și vetiver aduc mister și personalitate.

Este alegerea potrivită pentru planurile de seară, rochia preferată și acea stare de încredere care apare în timp ce te pregătești să ieși din casă. Un parfum de damă cu prezență, potrivit momentelor în care fiecare detaliu al apariției contează.

Lancôme La vie est belle LElixir Very Cherry: cireșe cu o latură sofisticată

Cireșele au devenit una dintre marile atracții ale parfumeriei contemporane, iar Lancôme le oferă o interpretare elegantă și intensă.

La vie est belle LElixir Very Cherry deschide un nou capitol în familia emblematică La vie est belle și așază în centrul compoziției aroma cireșelor coapte și suculente. Frunza de violetă aduce o tentă verde, delicat pudrată, iar oudul construiește o bază profundă, caldă și ușor afumată.

Tocmai acest contrast definește personalitatea parfumului. Prima impresie este luminoasă, fructată și seducătoare, urmată de acorduri mai întunecate, cu un aer sofisticat.

Compoziția păstrează o energie jucăușă și capătă, în același timp, o senzualitate elegantă. Este un parfum potrivit pentru seri, ocazii speciale sau zilele în care îți dorești ca semnătura olfactivă să fie primul detaliu remarcat.

Jean Paul Gaultier La Favorite: un parfum creat pentru lumina reflectoarelor

Jean Paul Gaultier La Favorite intră în scenă cu o prezență puternică. Inspirat de femeia care privește lumea ca pe propria scenă, noul parfum este floral, cald și expresiv.

În centrul compoziției se află regina nopții, o floare spectaculoasă care înflorește după lăsarea întunericului. Aceasta este însoțită de căldura rășinoasă a benzoinului, în timp ce boabele de tonka persistă în bază și lasă în urmă o urmă cremoasă, intensă și atrăgătoare.

Flaconul continuă povestea olfactivă. Inspirat de universul modei Jean Paul Gaultier și de pasiunea casei pentru teatralitate, La Favorite devine un obiect care atrage privirea înainte ca parfumul să atingă pielea.

Senzual, sigur pe sine și spectaculos în măsura potrivită, La Favorite exprimă perfect energia sugerată de numele său.

Parfumul tău, intrarea ta în scenă

BOSS The Scent Absolute for Her aduce căldură și senzualitate pentru serile speciale. Lancôme La vie est belle LElixir Very Cherry echilibrează fructele suculente cu acorduri profunde și sofisticate. Jean Paul Gaultier La Favorite celebrează plăcerea unei apariții care atrage toate privirile.

Trei parfumuri pentru femei, trei personalități olfactive și trei moduri de a transforma o simplă apariție într-un moment memorabil.

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Foto: Notino

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