Evenimentele de toamnă: cum alegi rochia elegantă pe care să o porți cu drag

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  de  ELLE
Evenimentele de toamnă: cum alegi rochia elegantă pe care să o porți cu drag

O nuntă în septembrie, un botez într-o după-amiază de octombrie sau o petrecere care începe după lăsarea serii îți oferă ocazia să te bucuri de una dintre cele mai frumoase garderobe ale anului. Culorile sunt mai profunde, materialele capătă textură, iar rochia poate avea mâneci lungi, un guler interesant sau o croială amplă fără să îți fie prea cald. Toamna îți permite să fii elegantă fără să renunți la confort și, mai ales, fără să alegi neapărat o rochie neagră.

Culori în ton cu momentul evenimentului

Pentru un eveniment de zi, poți purta fără ezitare verde, nude, roz, ocru sau imprimeuri florale în tonuri calde. Seara, bleumarinul, grena, verdele închis și negrul se potrivesc unei ținute mai elegante, mai ales dacă materialul are o textură frumoasă.

În colecția Dames găsești rochii damă elegante în multe dintre aceste nuanțe, dar și modele imprimate. Florile nu dispar odată cu vara. Pe un fundal închis sau în combinații cromatice mai profunde, imprimeul floral arată foarte bine la un eveniment de toamnă.

Materiale potrivite pentru rochiile elegante de toamnă

Nu ai nevoie neapărat de paiete sau de multe aplicații pentru ca o rochie să fie potrivită unui eveniment. Un material bine ales îi poate da, prin textură, cădere sau luciu, exact nota de eleganță de care are nevoie.

Stofa fină are o ținută frumoasă și pune bine în valoare o fustă cloș. Catifeaua aduce textură și se potrivește serilor răcoroase, în timp ce satinul lucios poate fi alegerea potrivită atunci când vrei o apariție mai sofisticată. În selecțiile de rochițe elegante de la Dames poți lua în calcul și organza, dantela sau materialele fluide, în funcție de stilul evenimentului și de cum îți place să te îmbraci.

Dacă materialul atrage deja atenția prin luciu sau textură, accesoriile pe care le porți pot fi mai simple. Rochia nu are nevoie de competiție.

Alege croiala în care te simți cel mai bine

La o rochie elegantă, nu doar culoarea și materialul schimbă întreaga apariție. La fel de mult contează croiala, lungimea, forma decolteului și mânecile. O rochie cloș marchează talia și lasă fusta să cadă amplu, un model petrecut urmărește mai ușor linia corpului, iar o rochie lungă aduce firesc mai multă eleganță unei ținute de seară.

Toamna poți profita și de modelele cu mâneci lungi sau trei sferturi. Sunt potrivite temperaturilor sezonului și permit jocuri interesante de croială, fără să fie nevoie să compensezi prin multe accesorii. Un decolteu în V, un guler atent lucrat sau o pelerină pot fi suficiente pentru a individualiza rochia.

Dacă o căutare precum Dames rochii elegante te aduce în fața mai multor variante care îți plac, nu te opri la modelul care impresionează cel mai mult în fotografie. Analizează detaliile care contează pentru tine și croiala în care știi că te simți bine. Rochia potrivită trebuie să arate frumos și atunci când mergi, dansezi sau stai câteva ore la masă, nu numai în momentul în care te privești în oglindă.

În concluzie, dress code-ul contează, dar rochia trebuie să aibă legătură și cu tine. Dacă porți rar modele lungi și ample, nu trebuie să alegi unul doar pentru că mergi la nuntă. O rochie midi bine croită poate fi la fel de elegantă. 

Dames propune croieli foarte diferite, de la modele petrecute și fuste cloș până la rochii lungi, pelerine și detalii care pun în valoare partea de sus a ținutei. Alege dintre ele modelul în care te simți frumoasă, dar tot tu. La finalul serii, acesta este lucrul pe care îl vei simți cel mai mult.

Foto: https://www.dames.ro/

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