Fall Society: noua eleganță de toamnă semnată MODIVO

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  de  ELLE
Fall Society: noua eleganță de toamnă semnată MODIVO

În această toamnă, eleganța renunță la demonstrațiile evidente și își găsește forța în detalii. Prin noua campanie Fall Society, MODIVO propune pentru sezonul Fall 2026 o garderobă construită în jurul luxului discret, al siluetelor bine definite și al contrastelor atent studiate.

Într-un decor cinematografic, cu accente teatrale, moda devine un joc între structură și senzualitate. Croitoria clasică își pierde rigiditatea atunci când întâlnește tricotaje moi, piele întoarsă, texturi sofisticate și încălțăminte cu forme sculpturale. În centrul selecției se află piese semnate Simple, Gino Rossi, Badura, Nine West, Mexx, Reebok și Beverly Hills Polo Club.

Boots season

Cizmele și botinele sunt piesele care dau tonul garderobei feminine în acest sezon. Negrul lucios, pielea întoarsă în nuanțe de cacao și maro ciocolatiu, imprimeul snake și detaliile metalice construiesc o estetică puternică, dar sofisticată.

La Simple, cizmele negre din piele lăcuită aduc o notă grafică rochiilor minimaliste din tricot, în timp ce variantele din suede maro temperează liniile ferme ale paltoanelor din lână. Gino Rossi explorează universul tonurilor profunde de maro, de la cognac la chocolate brown, prin botine și cizme din piele suplă, cu texturi croco, catarame delicate sau volume relaxate.

Influențele anilor 70 se regăsesc în modelele cu platformă de la Nine West, în timp ce Badura aduce o energie ușor rock prin piele întoarsă, catarame statement și accente metalice. La Mexx, cizmele înalte, în nuanțe de maro închis, completează perfect siluetele ample ale sezonului.

The new femininity

Pentru seară, Fall Society se inspiră din senzualitatea cinematografiei clasice. Pantofii stiletto revin în prim-plan, dar într-o interpretare modernă: linii precise, vârfuri ascuțite și culori intense.

Burgundy este una dintre nuanțele-cheie ale sezonului, iar pantofii din piele lăcuită de la Simple devin accentul perfect pentru un costum inspirat de tuxedo. Negrul rămâne alegerea sofisticată prin excelență, în timp ce slingback-urile beige de la Nine West luminează paleta profundă a garderobei de toamnă. Pentru o abordare mai arhitecturală, Mexx propune pantofi din suede maro cu toc sculptural, ideali alături de fuste tricotate și siluete fluide.

His new classics

Și garderoba masculină se construiește în jurul contrastului dintre tradiție și relaxare. Sacourile double-breasted, pantalonii cu pense și paltoanele oversized sunt purtate cu loafers din piele, Chelsea boots sau sneakers cu inspirație retro.

Gino Rossi propune loafers negri cu ciucuri și variante maro cu textură croco, alături de Chelsea boots cu linii minimaliste sau tălpi chunky. Pentru un twist contemporan, sneakerșii Reebok Club C Revenge Vintage, în tonuri cream, relaxează costumele din lână și aduc acea nonșalanță urbană care face ca tailoring-ul să pară instantaneu mai actual.

Loafers din suede de la Mexx și pantofii cu talpă robustă de la Beverly Hills Polo Club completează selecția masculină, într-un sezon în care eleganța nu mai înseamnă reguli stricte, ci proporții bine alese și libertatea de a combina.

Fall Society by MODIVO vorbește despre o eleganță sigură pe sine, fără excese. Texturi bogate, tonuri de chocolate brown, burgundy și negru, siluete sculpturale și piese clasice reinterpretate definesc o toamnă în care adevăratul statement este, mai mult ca oricând, subtilitatea. Descoperă pe www.modivo.ro 

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