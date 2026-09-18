Argintul 925 și pielea sensibilă: ce trebuie să știi

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  de  ELLE
Argintul 925 și pielea sensibilă: ce trebuie să știi

Marcajul „925″ gravat pe o brățară sau pe un colier garantează un singur lucru: că 92,5% din metal este argint pur. Nu garantează că bijuteria este sigură pentru pielea sensibilă. Această distincție, ignorată frecvent atât de vânzători, cât și de cumpărători, explică de ce unele persoane dezvoltă reacții cutanate la bijuterii pe care le cred hipoalergenice.

Problema nu vine din argint, ci din restul de 7,5% al aliajului. Argintul pur este prea moale pentru a fi folosit în bijuterii funcționale, așa că este combinat cu alte metale pentru rezistență. Cel mai comun partener este cuprul, care este inert pentru aproape toate tipurile de piele. Problema apare atunci când producătorii folosesc nichel în loc de cupru sau alături de el, o practică care a generat suficiente probleme de sănătate publică încât Uniunea Europeană a interzis nichelul în bijuterii destinate contactului direct și prelungit cu pielea. Limitele impuse sunt stricte: sub 0,5 micrograme pe centimetru pătrat pe săptămână pentru bijuterii obișnuite și sub 0,2 micrograme pentru piesele destinate orificiilor de piercing. Cu toate acestea, articole neconforme rămân disponibile pe piață, ceea ce înseamnă că reglementarea există, dar nu elimină complet riscul.

Alergia la nichel, nu la argint

Aproximativ 10-20% dintre femei și 1-3% dintre bărbați din Europa și Statele Unite prezintă sensibilitate la nichel, potrivit datelor din cercetările de dermatologie. Datele North American Contact Dermatitis Group confirmă că sulfatul de nichel rămâne cel mai frecvent alergen de contact identificat în testele cutanate, cu o rată de reacție pozitivă de 18% dintre persoanele testate (Silverberg et al., 2024). Prin contrast, reacțiile strict la argint pur sunt extrem de rare, raportate la mai puțin de 0,5% din cazuri.

Mecanismul este o hipersensibilitate de tip IV întârziată, ceea ce înseamnă că simptomele nu apar imediat după contact, ci la câteva ore sau chiar a doua zi. Această întârziere face dificilă identificarea cauzei: persoana a purtat bijuteria toată ziua fără probleme aparente, iar roșeața sau mâncărimea apare seara sau a doua dimineață, creând impresia că reacția nu are legătură cu bijuteria. Dacă ai avut o astfel de experiență cu ce credeai că este argint sterling, nichelul din aliaj este cauza probabilă, nu argintul.

Confuzia este amplificată și de un alt fenomen, complet diferit de alergie: colorarea pielii în verde sau gri în zona de contact cu bijuteria. Aceasta nu este o reacție alergică și nu indică toxicitate. Este rezultatul oxidării argintului accelerate de pH-ul acid al pielii sau de transpirație, un transfer de culoare inofensiv care se îndepărtează cu apă și săpun. Pielea sensibilă poate reacționa la nichel, dar nu reacționează la oxidul de argint.

Ce înseamnă marcajul 925 și ce nu înseamnă

Marcajul „925″ este o garanție de puritate a metalului, verificabilă și reglementată. Nu este o garanție de compoziție a aliajului și nu exclude prezența nichelului. Dacă vânzătorul nu deține documentația tehnică de la producător, nu există nicio modalitate de a determina cu ochiul liber dacă bijuteria conține nichel sau nu. Termenul „hipoalergenic”, folosit frecvent în descrierile de produs, nu are o definiție legală în domeniul bijuteriilor, ceea ce înseamnă că oricine îl poate folosi fără obligații de demonstrare.

Există aliaje fără nichel care oferă o alternativă mai sigură pentru pielea reactivă. Argintul sterling standard (argint plus cupru) este sigur pentru aproape toate tipurile de piele. Aliajele argint plus zinc sau variantele care conțin germaniu, comercializate sub denumirea Argentium, sunt de asemenea fără nichel și prezintă o rezistență ușor mai bună la oxidare. Nuria.ro lucrează exclusiv cu argint 925 verificat și marcat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ceea ce oferă o garanție documentată a purității metalului, deși și în acest caz compoziția aliajului rămâne un criteriu pe care cumpărătorul trebuie să îl verifice explicit.

Argintul placat față de argintul 925

O distincție importantă pentru cumpărătorii cu piele sensibilă este diferența dintre argintul placat și argintul 925. Bijuteriile placate au un strat subțire de argint depus peste un metal de bază, care poate fi orice aliaj, inclusiv unele cu nichel. Pe măsură ce stratul de suprafață se uzează prin purtare, pielea ajunge în contact direct cu metalul de bază, ceea ce poate declanșa reacții la persoane care nu avuseseră probleme inițial. Argintul 925 este un aliaj omogen pe toată grosimea piesei: compoziția este aceeași la suprafață și în interior, fără straturi care să se deterioreze în timp.

Brățările din argint placat tind să fie mai ieftine, dar pentru pielea sensibilă această economie poate veni cu un cost dermatologic. Bijuteriile dama din argint 925, cu aliaj fără nichel și verificate corespunzător, rămân alegerea mai prudentă pe termen lung, chiar dacă prețul inițial este mai ridicat.

Cum verifici înainte de cumpărare

Câteva întrebări practice pot reduce riscul de reacție. Prima: aliajul conține nichel? Dacă vânzătorul nu știe sau nu poate furniza documentația de la producător, aceasta este în sine o informație relevantă. A doua: bijuteria este marcată oficial? Marcajul aplicat de o autoritate de stat confirmă puritatea argintului, nu compoziția aliajului, dar indică cel puțin că piesa a trecut printr-un proces de verificare instituțională. A treia: este argint 925 sau argint placat? Descrierea produsului trebuie să specifice clar dacă este vorba de un aliaj omogen sau de un strat depus pe un metal de bază.

Pentru persoanele cu sensibilitate confirmată la nichel, cea mai sigură abordare rămâne să solicite explicit informații despre compoziția aliajului și să evite piesele la care vânzătorul nu poate oferi un răspuns documentat. O reacție anterioară la o bijuterie etichetată ca argint sterling nu înseamnă că argintul este problema, ci că aliajul specific al acelei piese conținea un metal la care pielea ta este sensibilă.

Surse

– Ahlström MG, Thyssen JP et al., „Nickel allergy and allergic contact dermatitis: A clinical review”, Contact Dermatitis, 2019; 81(4):227-241

– Ahlström MG et al., „Regulatory action needed to combat nickel contact allergy in the population”, Contact Dermatitis, mai 2023

– Journal of Environmental Science and Health, „Nickel release from metal items in contact with skin”, publicat online ianuarie 2022

– FoodTimes, „Nickel allergy, a simple guide” (citează Silverberg et al., 2024 și NACDG), iulie 2025

– DermNet NZ, „Jewellery allergy”, sursă instituțională actualizată continuu

Sursa foto: pexels.com

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