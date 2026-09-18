Anatomia unui zâmbet: Știința îngrijirii orale și arta contemporană s-au întâlnit la vernisajul expoziției parodontax de la Art Safari

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  de  ELLE
Anatomia unui zâmbet: Știința îngrijirii orale și arta contemporană s-au întâlnit la vernisajul expoziției parodontax de la Art Safari

parodontax a inaugurat oficial expoziția „Anatomia unui zâmbet' în cadrul Art Safari New Museum din București. Proiectul, realizat în colaborare cu artistele fotografe Christina One și Felicia Simion, transformă prevenția orală și îngrijirea gingiilor dintr-un subiect adesea ignorat într-o experiență vizuală memorabilă. Evenimentul marchează totodată lansarea noii game parodontax Intensive Gum Repair.

Conceptul expoziției pornește de la premisa că una dintre funcțiile artei este de a pune o „ramă' în jurul detaliilor din viața de zi cu zi pe care tindem să le trecem cu vederea, așa cum este și sângerarea gingivală.

Christina One, Andreea Ilie, Felicia Simion

Christina One, Andreea Ilie, Felicia Simion

„Sângerarea gingivală nu are nevoie de încă o campanie clasică de conștientizare, ci de o ramă. În momentul în care pui o ramă în jurul unui detaliu, îi elimini banalitatea. Nu mai poți trece pe lângă el, nu-l mai poți ignora. Ce face arta pentru cotidian face parodontax pentru sănătatea gingiilor: te face să privești din nou, de data aceasta cu intenție', a declarat Andreea Ilie, Central & Eastern Europe Brand Lead parodontax.

Un traseu în patru etape: de la micro la macro

Traseul expozițional îi poartă pe vizitatori prin patru zone tematice, unde fotografiile conceptuale și cele microscopice se îmbină cu galeriile de portrete autentice:

  • Zona 1 („Semnele') & Zona 2 („Tehnologia'), semnate de Christina One, surprind primele indicii discrete ale sângerării gingivale și transformă formula noii paste de dinți, privită la microscop, în opere de artă abstractă.
Christina One

Christina One

„Pentru mine, vernisajul a fost foarte emoționant, mai ales pentru că am avut pentru prima dată ocazia de a expune în cadrul Art Safari. M-a bucurat enorm faptul că „Anatomia unui zâmbet” a fost un proiect atât de artistic și că am avut multă libertate în felul în care mi-am construit imaginile. Deși vorbim despre fotografie, am încercat să o abordez într-o manieră cât mai picturală, prin texturi, forme și intervenții vizuale, iar partea aceasta de experiment mi-a plăcut foarte mult. Acum mă bucur să văd lucrările în spațiul expozițional și sper să ajungă cât mai mulți oameni să le descopere.', a explicat artista fotograf Christina One.

  • Zona 3 („Zâmbetul Sănătos'), realizată de Felicia Simion, aduce în prim-plan o serie de portrete reale, neretușate, care celebrează încrederea oferită de un zâmbet sănătos.
Felicia Simion

Felicia Simion

„Cel mai mult m-a inspirat căutarea autenticității și renunțarea la filtre. Am fotografiat oameni reali pentru a arăta că adevărata încredere vine dintr-un zâmbet sănătos, nu dintr-unul impecabil. Un zâmbet nu trebuie să fie perfect ca să fie frumos, ci, mai degrabă, să vină, cu adevărat, din interior' a adăugat Felicia Simion.

  • Zona 4 („Interacțiunea') le oferă vizitatorilor ocazia de a explora știința din spatele gamei parodontax Intensive Gum Repair — creată special pentru a asigura o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează — și de a-și stabili o rutină personalizată de îngrijire.

Găzduirea expoziției în spațiul Art Safari reconfirmă deschiderea muzeului către inițiative care aduc subiecte importante ale societății în atenția publicului prin intermediul artei contemporane.

„Art Safari este un spațiu al dialogului, iar «Anatomia unui zâmbet» demonstrează cât de frumos se pot întâlni știința și arta. Ne bucurăm să găzduim acest proiect inedit care aduce atenția asupra sănătății și prevenției într-un limbaj vizual accesibil și captivant', a declarat Ioana Ciocan, Art Safari Managing Partner.

Vernisaj Art Safari Anatomia unui zâmbet

Vernisaj Art Safari Anatomia unui zâmbet

Programul expoziției

Expoziția „Anatomia unui zâmbet' poate fi vizitată la Art Safari New Museum din București până pe 18 octombrie. Concomitent expoziția poate fi admirată în alte mari orașe din țară, unde va putea fi descoperită gratuit, timp de o lună, în spații expoziționale dedicate.

Mai multe detalii despre calendarul național sunt disponibile pe contul oficial de Instagram: @parodontax_ro.

Știința din spatele artei: parodontax Intensive Gum Repair

Lansarea expoziției coincide cu introducerea pe piață a gamei parodontax Intensive Gum Repair (disponibilă în variantele Intense Clean și White & Polish). Noua formulă oferă: de 2 ori o reparare mai bună a gingiilor care sângerează (comparativ cu o pastă de dinți obișnuită, la utilizare continuă de 2 ori pe zi); acțiune microscopică superioară care acționează la baza dintelui, chiar și asupra plăcii bacteriene, rezultate dovedite clinic în oprirea sângerărilor gingivale recurente și menținerea sănătății țesutului gingival.

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