LA PRAIRIE SWISS PRISTINE

Reveal the Aura of Healthy Skin

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  . Actualizat 18.09.2026, 12:05,  de  ELLE
LA PRAIRIE SWISS PRISTINE

O nouă expresie a frumuseții sănătoase, inspirată de puritatea naturii elvețiene și susținută de cele mai avansate descoperiri ale științei.

Trăim într-o lume în permanentă mișcare. Zilele accelerate, călătoriile, lipsa somnului, stresul, poluarea și timpul petrecut în fața ecranelor au devenit parte din realitatea noastră cotidiană. Iar pielea noastră resimte, la rândul ei, efectele acestui ritm. Atunci când bariera cutanată este afectată, semnele pot deveni vizibile: liniile fine, porii mai evidenți, textura neuniformă, lipsa de luminozitate, tonul neuniform și roșeața pot reflecta impactul stresului asupra pielii.

La Prairie definește acest fenomen drept modern fatigue – impactul cumulativ al factorilor externi și al stilului de viață contemporan asupra pielii. Una dintre cele mai importante consecințe este dezechilibrarea barierei cutanate, acea linie invizibilă de apărare care protejează pielea de agresiunile externe și contribuie la aspectul său sănătos, luminos și uniform.

Pornind de la această nevoie a pielii moderne, La Prairie dezvăluie Swiss Pristine, o nouă colecție dedicată reparării și întăririi barierei cutanate, care acționează asupra acestor șase semne vizibile ale unei pieli care are nevoie de susținere, oferind o nouă perspectivă asupra îngrijirii: nu doar perfecționarea instantanee a aspectului pielii, ci susținerea capacității sale naturale de a deveni mai puternică, mai echilibrată și mai rezilientă.

Rezultatul? O piele care își recapătă aspectul neted, luminos și uniform. O piele care emană acea frumusețe recognoscibilă, greu de definit, dar imposibil de ignorat: aura unui ten cu aspect sănătos.

PUTEREA NATURII. PRECIZIA ȘTIINȚEI ELVEȚIENE.

Inspirată de forța și reziliența ghețarilor elvețieni, colecția reunește trei ingrediente emblematice, fiecare cu un rol esențial în susținerea mecanismelor naturale de protecție și regenerare ale pielii.

Primul dintre acestea este reprezentat de mineralele glaciare elvețiene, provenite din Alpii Valais, o regiune unde ghețarii formați de-a lungul mileniilor au păstrat minerale în stare de puritate excepțională. Calciul, magneziul și potasiul sunt încapsulate printr-o tehnologie avansată, concepută pentru a le proteja eficacitatea și pentru a susține echilibrul, reziliența și mecanismele naturale de apărare ale pielii.

Cel de-al doilea ingredient-cheie este HyPower LP52™, un activ patentat rezultat al biotehnologiei avansate și al cercetării desfășurate de oamenii de știință La Prairie în colaborare cu două universități elvețiene de prestigiu. Conceput pentru a susține capacitatea pielii de adaptare la stres, HyPower LP52™ contribuie la întărirea rezilienței celulare în fața provocărilor vieții moderne.

Aceste două inovații sunt completate de ingredientul emblematic al La Prairie: Exclusive Cellular Complex™, complexul celular patentat al brandului, recunoscut pentru proprietățile sale de protejare, energizare și susținere a proceselor naturale de reparare și regenerare ale pielii.

Împreună, aceste trei elemente creează o formulă în care natura și știința funcționează în perfectă armonie.

UN RITUAL ÎN TREI PAȘI

Swiss Pristine propune un ritual complet de îngrijire, format din trei produse complementare: Essence, Serum și Cream.

Primul pas, Swiss Pristine Essence, pregătește și echilibrează pielea, creând fundația ideală pentru restul ritualului. Susținută de tehnologia elvețiană multi-brevetată, formula lejeră reunește emblematicul Exclusive Cellular Complex™, HyPower LP52™ și minerale elvețiene încapsulate, provenite din Alpii elvețieni. 

Urmează Swiss Pristine Serum, dedicat reparării barierei cutanate, demonstrat clinic că ajută la repararea și întărirea pielii. Formula sa acționează asupra celor șase semne esențiale ale unui ten cu aspect sănătos: liniile fine, aspectul porilor, roșeața, netezimea, luminozitatea și uniformitatea pielii. La atingerea pielii, textura fină și lejeră a serului se transformă într-un văl reconfortant, care învăluie tenul și îi conferă un aspect vizibil mai neted, luminos și uniform.

Ritualul este completat de Swiss Pristine Cream, creată pentru a întări și repara bariera cutanată, contribuind în același timp la îmbunătățirea aspectului general al pielii. Cu o textură lejeră, calmantă și rapid absorbită, crema combină Exclusive Cellular Complex™ cu noul HyPower LP52™ și un trio de minerale elvețiene încapsulate — magneziu, calciu și potasiu.

Texturile ușoare, fluide și proaspete se absorb instantaneu, oferind pielii o senzație imediată de confort. Iar experiența senzorială este completată de o aromă subtilă, inspirată de puritatea ghețarilor elvețieni – un voal delicat, cu accente musky, care evocă prospețimea și calmul.

CÂND SKINCARE-UL DEVINE ARTĂ

Pentru La Prairie, performanța nu se oprește la formulă. Fiecare detaliu este parte din experiență.

Ambalajele Swiss Pristine sunt decorate printr-o tehnică inovatoare, Ice Crackled Lacquer, inspirată de mișcările naturale care modelează ghețarii elvețieni în timp. Fiecare piesă dezvoltă un model unic, asemenea unei opere de artă, transformând obiectul într-o expresie individuală a naturii.

Această atenție pentru detaliu reflectă însăși filosofia La Prairie – aceea de a transforma îngrijirea pielii într-o experiență care depășește funcționalitatea.

Pentru că La Prairie nu creează doar formule. Creează întâlniri între știință și emoție, între precizie și senzorialitate, între inovație și frumusețe.

Swiss Pristine este o invitație de a redescoperi frumusețea într-o formă mai autentică: o piele protejată, echilibrată și plină de vitalitate.

LA PRAIRIE SWISS PRISTINE
Reveal the Aura of Healthy Skin.

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