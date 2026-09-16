Cauți Reformer Pilates în Sectorul 3? Hai la VOG Studio Pilates, cel mai nou studio!

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  de  ELLE
Cauți Reformer Pilates în Sectorul 3? Hai la VOG Studio Pilates, cel mai nou studio!

Locuiești sau lucrezi în Sectorul 3 și tera ți-ai dori un antrenament care să îmbine mișcarea controlată, lucrul atent cu musculatura și o experiență opus diferită de cea întâlnită la orice sală de fitness clasică?! Ne bucurăm să îți prezentăm ALTERNATIVA: VOG Studio Pilates, cel mai nou studio de Pilates Reformer din București, deschis pe Calea Dudești 171–173, la parterul VOG Dudești, într-o zonă ușor accesibilă din Dristor, Dudești, Vitan, Mihai Bravu, Decebal sau Piața Alba Iulia.

Am creat o oază în care să te relaxezi, dar și antrenezi, în jurul conceptul că atunci când vii la o clasă de Pilates vrei să ai suficient spațiu, aparatura potrivită și un antrenor care să poată urmări modul în care execuți exercițiile. VOG Studio Pilates nu funcționează ca o sală în care doar intri, folosești câteva aparate și pleci, ci ca studio specializat exclusiv în Pilates pe Reformer, cu săli dedicate, clase restrânse și mai multe variante de antrenament.

Studio destinat exclusiv Pilates Reformer

Ai încercat Pilates pe saltea sau ai văzut antrenamentele pe Reformer și te-ai întrebat care este diferența?! Noi îți răspundem la întrebări: aparatul Reformer permite realizarea de exerciții controlate, cu ajutorul unui sistem de arcuri, platforme și elemente ajustabile, astfel încât intensitatea să poată fi adaptată nivelului și obiectivelor tale.

La VOG Studio Pilates dispunem de trei săli dedicate exclusiv antrenamentelor de Reformer Pilates, dotate cu aparate profesionale Reformer Elina (clasele de Pilates Reformer reprezintă activitatea principală a studioului).

La noi te vei bucura de o experiență inedită și dacă ești la început și vrei să descoperi Pilates Reformer, și dacă ai deja experiență și cauți clase Pilates în Sectorul 3 fără să-ți pierzi timpul traversând Bucureștiul pentru fiecare antrenament.

Echipă de cinci antrenori de Pilates

VOG Studio Pilates, ca studio specializat, acordă atenția cuvenită modului în care te miști. În Pilates Reformer, poziția corpului, controlul mișcării și execuția contează la fel de mult ca numărul de repetări, iar dimensiunea clasei poate schimba considerabil experiența.

VOG Studio Pilates lucrează cu o echipă formată din cinci antrenori, astfel încât să descoperi stiluri diferite de lucru și alege clasele care se potrivesc cel mai bine ritmului tău. Clasele restrânse îi permit antrenorului de Pilates să fie mai atent la execuții, să ofere indicații și să adapteze antrenamentul ori de câte ori este nevoie.

Iar tu te bucuri pe deplin de o experiență (mai) personală, chiar dacă nu cunoști toate exercițiile și nici să ai experiență cu aparatul. Dacă este prima ta întâlnire cu Reformer-ul, instructorul te va ghida în folosirea acestuia și în înțelegerea mișcărilor pe care le vei face pe parcursul clasei.

Pilates Reformer aproape de Dristor, Vitan, Mihai Bravu și Decebal

Oricât de mult ți-ar plăcea un studio, devine dificil să îl incluzi în program dacă trebuie să traversezi orașul de fiecare dată. VOG Studio Pilates se află pe Calea Dudești 171–173, Sector 3, București, la parterul VOG Dudești. Poziționarea îl face o variantă convenabilă dacă locuiești sau lucrezi în Dristor, Dudești, Vitan, Mihai Bravu, Decebal, Piața Alba Iulia sau în zonele apropiate.

Ca beneficiu pentru clienți, studioul pune la dispoziție parcare privată gratuită, un avantaj important dacă vii cu mașina. Practic, elimini una dintre cele mai neplăcute părți ale mersului la antrenament în București: căutarea unui loc de parcare înainte de clasă.

Nu doar locul unde te antrenezi pentru 50 de minute

Un studio premium nu este definit doar de aparate; experiența începe din momentul în care intri și continuă până când pleci.

La VOG Studio Pilates ai vestiar echipat, iar accesul în studio este securizat cu cod. Există și un coffee corner unde poți rămâne câteva minute înainte sau după clasă, fără senzația că trebuie să ieși imediat din spațiu după ce ai terminat antrenamentul.

De ce să încerci Pilates Reformer la VOG Studio Pilates?

Mai bine spus, de ce nu ai face-o?! Indiferent de motiv, VOG Studio Pilates îți oferă un cadru creat special pentru acest tip de antrenament: trei săli de Reformer Pilates, aparatură profesională Elina, cinci antrenori, clase restrânse și facilități gândite pentru confortul de zi cu zi.

Dacă ai tot căutat Pilates Reformer în Sectorul 3, în Dristor, Dudești, Vitan sau în apropiere de Mihai Bravu, Decebal și Piața Alba Iulia, merită să descoperi noul studio de pe Calea Dudești 171–173. Nu trebuie să fii 'bun la Pilates' înainte să intri pe ușă, trebuie doar să-ți alegi clasa potrivită și să începi! Abia așteptăm să ne cunoaștem!

Sursa foto: VOG Studio Pilates

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