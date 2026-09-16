Mănânci la fel în fiecare zi a lunii? De ce corpul tău are alte nevoi în funcție de etapa ciclului menstrual

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  de  ELLE
Mănânci la fel în fiecare zi a lunii? De ce corpul tău are alte nevoi în funcție de etapa ciclului menstrual

Foto: Magnific.com

Majoritatea femeilor au aceeași rutină alimentară în fiecare zi a lunii, indiferent de etapa ciclului menstrual în care se află. Este o abordare firească, având în vedere cât de puțin se vorbește, în general, despre legătura dintre fluctuațiile hormonale și nevoile nutriționale reale ale organismului. Realitatea este, însă, că nivelurile de estrogen și progesteron variază semnificativ pe parcursul unei luni, iar aceste fluctuații influențează metabolismul, pofta de mâncare, energia disponibilă și chiar toleranța digestivă la anumite alimente. O alimentație adaptată fiecărei etape poate reduce disconfortul specific, poate stabiliza energia și poate diminua simptomele neplăcute asociate sindromului premenstrual.

Una dintre cele mai frecvente nevoi nutriționale care variază de-a lungul ciclului este cea legată de anumiți micronutrienți esențiali. Acid folic, de exemplu, joacă un rol important nu doar în perioada de concepție, ci și în sinteza normală a celulelor sangvine, un proces solicitat suplimentar în timpul menstruației, când organismul pierde o cantitate semnificativă de fier și alte resurse. Menținerea unui aport constant de folați, prin alimente precum legumele cu frunze verzi, leguminoasele și cerealele integrale, poate contribui la o recuperare mai bună în zilele imediat următoare menstruației.

Faza foliculară: energie în creștere, momentul potrivit pentru proteine și fibre

Faza foliculară începe odată cu prima zi a menstruației și se întinde până în momentul ovulației, perioadă în care nivelurile de estrogen cresc treptat, iar organismul intră, în general, într-o etapă de energie ascendentă. Această fază este momentul optim pentru a introduce alimente bogate în fibre, care susțin eliminarea eficientă a excesului de estrogen prin tranzitul intestinal, precum și pentru a crește aportul de proteine slabe, necesare pentru refacerea rezervelor de fier pierdute în timpul menstruației.

Legumele crucifere, precum broccoli sau varza de Bruxelles, sunt deosebit de recomandate în această perioadă, datorită conținutului de compuși care sprijină metabolizarea sănătoasă a estrogenului la nivel hepatic. De asemenea, este momentul potrivit pentru a include în alimentație surse bune de fier – carne slabă, linte, spanac – alături de vitamina C, care îmbunătățește semnificativ absorbția fierului din surse vegetale.

Ovulația: sprijin pentru echilibrul hormonal

În jurul perioadei de ovulație, estrogenul atinge un vârf, iar organismul beneficiază de un aport crescut de antioxidanți, care contribuie la protejarea calității ovocitelor și la susținerea unui răspuns inflamator echilibrat. Fructele de pădure, semințele de in, nucile și uleiul de măsline sunt alegeri excelente pentru această etapă, oferind atât antioxidanți, cât și grăsimi sănătoase, esențiale pentru sinteza hormonală normală.

Această perioadă este, de asemenea, un moment bun pentru a acorda atenție sănătății intestinale, având în vedere legătura strânsă dintre microbiomul intestinal și metabolizarea eficientă a hormonilor sexuali. Alimentele fermentate, precum iaurtul natural sau varza murată, pot contribui la menținerea unui echilibru microbian favorabil în această fază.

Faza luteală: gestionarea poftelor și susținerea progesteronului

După ovulație, nivelul de progesteron crește semnificativ, iar multe femei resimt în această perioadă o creștere a poftei de mâncare, retenție de apă și, uneori, fluctuații ale dispoziției specifice sindromului premenstrual. Nevoia de magneziu crește considerabil în faza luteală, iar un deficit al acestui mineral este frecvent asociat cu simptome precum iritabilitatea, oboseala și crampele musculare. Ciocolata neagră, migdalele, semințele de dovleac și legumele cu frunze verzi închise la culoare sunt surse valoroase de magneziu, care pot fi integrate treptat în alimentație pe măsură ce se apropie această etapă.

Carbohidrații complecși, precum cerealele integrale sau leguminoasele, ajută la stabilizarea nivelului de energie și la reducerea poftei accentuate de dulciuri rafinate, frecvent resimțită în această perioadă. Reducerea consumului de cofeină și sare poate, de asemenea, diminua senzația de balonare și retenția de lichide, simptome comune înainte de debutul menstruației.

Menstruația: refacere și susținere antiinflamatoare

În timpul menstruației, organismul pierde fier și alte resurse esențiale, motiv pentru care alimentele bogate în acest mineral, combinate cu surse de vitamina C pentru o absorbție optimă, rămân prioritare. Alimentele cu proprietăți antiinflamatoare – turmericul, ghimbirul, peștele gras bogat în omega-3 – pot contribui la reducerea crampelor menstruale și a disconfortului general specific acestei perioade.

Hidratarea adecvată joacă, de asemenea, un rol important, contrar tendinței naturale de a reduce consumul de lichide atunci când apare senzația de balonare. O hidratare corectă ajută, de fapt, la reducerea retenției de apă pe termen mai lung, prin susținerea funcțiilor renale normale.

Rolul unor ingrediente cu potențial de susținere metabolică

Dincolo de ajustările alimentare specifice fiecărei faze, tot mai multe femei sunt interesate de ingrediente naturale care pot sprijini echilibrul metabolic general, un factor care influențează indirect și regularitatea ciclului menstrual. Berberina, un compus vegetal extras din mai multe specii de plante, a atras atenția cercetătorilor pentru potențialul său de a susține sensibilitatea la insulină și metabolismul glucidic, aspecte relevante mai ales pentru femeile care se confruntă cu dezechilibre hormonale asociate rezistenței la insulină, precum sindromul ovarelor polichistice. Administrarea de suplimente alimentar ar trebui, însă, discutată în prealabil cu un medic sau nutriționist, pentru a stabili dacă este o măsură potrivită pentru situația individuală.

O abordare flexibilă, nu una rigidă

Este important de menționat că aceste recomandări nu trebuie privite ca reguli stricte, ci ca un cadru flexibil de orientare. Fiecare organism reacționează diferit, iar factori precum stresul, calitatea somnului sau nivelul de activitate fizică influențează, la rândul lor, nevoile nutriționale reale din fiecare etapă. Ascultarea semnalelor proprii ale corpului, combinată cu o înțelegere generală a acestor fluctuații hormonale, oferă cea mai bună bază pentru ajustări alimentare sustenabile pe termen lung.

Alimentația adaptată ciclului menstrual nu este un moft sau o tendință trecătoare, ci o abordare fundamentată pe fluctuațiile reale ale hormonilor și pe nevoile metabolice variabile ale organismului feminin. De la susținerea eliminării estrogenului în faza foliculară până la gestionarea poftelor din faza luteală și refacerea rezervelor de fier din timpul menstruației, mici ajustări alimentare, aplicate constant, pot influența semnificativ modul în care te simți în fiecare etapă a lunii.

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