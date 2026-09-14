7 avantaje ale țiglei metalice pentru acoperișuri moderne

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Acoperișul influențează direct siguranța, confortul și costurile de întreținere ale casei tale. Dacă renovezi sau construiești de la zero, alegerea învelitorii cere o analiză atentă: durată de viață, greutate, preț, montaj și întreținere. Țigla metalică rămâne una dintre opțiunile frecvent alese pentru locuințe moderne, datorită echilibrului dintre performanță și costuri.

În rândurile de mai jos găsești informații clare și aplicabile: ce este țigla metalică, ce avantaje și limite are, cum o alegi corect și ce trebuie să urmărești la montaj.

Ce este țigla metalică

Țigla metalică de la Mathaus este o învelitoare realizată din tablă de oțel galvanizat sau aluminiu, profilată pentru a imita forma țiglei clasice. Producătorii aplică straturi de protecție anticorozivă (zinc sau aliaj zinc-magneziu) și finisaje precum poliester sau poliuretan, care protejează culoarea și suprafața.

Comparativ cu alte tipuri de învelitori prezentate în acest ghid despre roof tiles, varianta metalică se remarcă prin greutate redusă și montaj rapid. O găsești în diverse grosimi (de regulă 0,45–0,5 mm pentru utilizare uzuală) și într-o paletă largă de culori, potrivite atât pentru case moderne, cât și pentru arhitectură tradițională.

1. Durabilitate și rezistență la intemperii

Alege tablă de minimum 0,45 mm și un strat protector adaptat zonei tale. În majoritatea cazurilor, o țiglă metalică montată corect rezistă 40–60 de ani.

Materialul suportă:

ploi abundente și grindină moderată;

încărcări din zăpadă, dacă șarpanta este dimensionată corect;

vânt puternic, prin fixare cu șuruburi autofiletante cu garnitură EPDM;

expunere la raze UV, dacă finisajul este de calitate.

Fiind incombustibilă, contribuie la creșterea nivelului de protecție la incendiu al acoperișului.

2. Greutate redusă, utilă la renovări

Țigla metalică cântărește aproximativ 4–5 kg/mp. Țigla ceramică poate depăși 35 kg/mp. Diferența contează mai ales la case vechi sau la proiecte de mansardare.

Greutatea mică îți permite:

să reduci solicitarea asupra șarpantei;

să eviți consolidări costisitoare, în multe situații;

să montezi mai rapid, cu echipe restrânse.

Dacă renovezi o locuință construită acum 30–40 de ani, discută cu un inginer structurist. El verifică dacă poți păstra structura existentă sau dacă ai nevoie de întăriri locale.

3. Raport echilibrat între cost și performanță

Prețul de achiziție pentru tigla metalica de la Mathaus rămâne, în general, sub cel al țiglei ceramice sau al ardeziei. În plus, foile de dimensiuni mari reduc timpul de montaj și implicit costurile cu manopera.

Pentru o evaluare corectă, calculează:

Suprafața totală a acoperișului, inclusiv pierderile. Accesoriile necesare: coame, dolii, pazii, șuruburi, folie anticondens. Sistemul pluvial (jgheaburi și burlane). Costul montajului.

Analizează investiția pe termen lung, nu doar prețul pe metru pătrat.

4. Compatibilitate bună cu soluții de eficiență energetică

Țigla metalică reflectă o parte din radiația solară, mai ales în culori deschise. Dacă montezi corect straturile de sub învelitoare, obții un sistem eficient:

folie anticondens pentru protecția termoizolației;

spațiu de ventilare între folie și tablă;

vată minerală între căpriori;

barieră de vapori la interior.

Această structură reduce riscul de condens și pierderile de căldură. Poți instala și panouri fotovoltaice, cu sisteme de prindere dedicate, fără să afectezi etanșeitatea acoperișului.

5. Design adaptat locuințelor moderne

Producătorii oferă finisaje mate, lucioase sau texturate, în culori variate. Alegi tonuri neutre pentru un aspect contemporan sau culori clasice pentru zone cu reguli urbanistice stricte.

În multe localități, regulamentul impune anumite culori sau tipuri de învelitori. Verifică certificatul de urbanism înainte de achiziție și solicită produse care respectă standardele europene (marcaj CE).

6. Montaj rapid, cu reguli clare

Țigla metalică se montează pe o structură din lemn (șarpantă), peste care așezi folie anticondens, contrașipci și șipci. Respectă panta minimă recomandată de producător, de regulă peste 14°.

La montaj:

aliniază corect prima foaie; de ea depinde tot restul;

fixează cu șuruburi în zona indicată, fără a le strânge excesiv;

evită tăierea cu flexul, pentru a nu arde stratul protector;

aplică vopsea de retuș pe muchiile tăiate.

Pentru acoperișuri complexe, cu multe intersecții și lucarne, consultă un arhitect sau un inginer. Execuția greșită duce la infiltrații.

7. Întreținere simplă și intervenții locale

Țigla metalică nu este poroasă, astfel că nu favorizează apariția mușchiului. Întreținerea uzuală presupune:

curățarea jgheaburilor primăvara și toamna;

verificarea șuruburilor și a zonelor de îmbinare;

îndepărtarea frunzelor sau a depunerilor.

Dacă o foaie se deteriorează accidental, o poți înlocui fără să desfaci tot acoperișul. Această caracteristică ajută la menținerea costurilor de reparație la un nivel controlat.

Dacă proiectul implică deschideri mari sau zone cu vânt puternic, cere opinia unui specialist în proiectare. O evaluare tehnică la început te ajută să eviți costuri suplimentare ulterior.

Țigla metalică oferă o soluție practică pentru acoperișuri moderne, fie că ridici o casă nouă, fie că renovezi una existentă. Analizează datele tehnice și compară opțiunile pentru a identifica varianta potrivită bugetului și condițiilor din zona ta.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro