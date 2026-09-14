Cashmere & Pink: tendințele care definesc toamna 2026

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  de  ELLE
Cashmere & Pink: tendințele care definesc toamna 2026

Soft power, tailoring modern și întoarcerea la luxul atemporal

Fiecare sezon începe cu o schimbare de stare. Pentru toamna 2026, moda se îndreaptă către texturi prețioase, tailoring impecabil și o paletă cromatică mai delicată, într-un mix care vorbește despre feminitate, încredere și o nouă idee de lux. În septembrie, două dintre cele mai puternice direcții ale sezonului se întâlnesc în colecția DiKa: cașmirul pur și rozul.

Într-o perioadă în care garderoba se construiește tot mai mult în jurul ideii de fewer, better pieces, tricotajele excepționale revin în prim-plan. Cașmirul își confirmă statutul de esențial contemporan, iar DiKa îl propune în pulovere din 100% cașmir, disponibile în șase nuanțe versatile. Extrem de fin și surprinzător de călduros, devine acea piesă care funcționează firesc alături de un costum bine croit, o fustă feminină sau cele mai simple piese de zi cu zi. Pentru că luxul actual nu mai înseamnă opulență, ci calitate, confort și lucruri pe care vrei să le porți sezon după sezon.

Alături de cașmir, rozul devine una dintre culorile-cheie ale toamnei. Departe de registrul exclusiv romantic, noul roz este sofisticat, contemporan și sigur pe sine. Nuanțele de rose ash și tonurile pudrate aduc luminozitate garderobei de sezon și oferă o alternativă neașteptat de elegantă la paleta clasică de neutre.

Momentul nu putea fi mai potrivit. La 25 de ani de la apariția Legally Blonde, rozul iconic al universului Elle Woods revine în conversația fashion, de data aceasta ca simbol al încrederii, ambiției și individualității. În 2026 însă, îl purtăm într-o versiune mai subtilă și mai rafinată, perfect aliniată cu estetica quiet luxury și cu noua feminitate care nu mai simte nevoia să demonstreze nimic.

Tailoring-ul completează această poveste. Costumele din tweed rămân o investiție de garderobă, fustele plisate revin cu o eleganță fluidă, cămășile din satin transformă ținutele de zi, iar costumele cu pantaloni impecabil croite continuă să rescrie regulile power dressing-ului contemporan. Purtate cu un pulover fin din cașmir, toate construiesc acel tip de look sofisticat care trece fără efort de la o întâlnire de business la o cină în oraș.

Mai mult decât o succesiune de tendințe, toamna 2026 propune o garderobă construită pentru a rezista dincolo de un singur sezon. Materialele prețioase, croielile impecabile și siluetele versatile devin noua definiție a stilului personal.

Prin colecția de septembrie, DiKa aduce împreună câteva dintre cele mai relevante direcții ale sezonului: cașmirul luxos, tailoring-ul modern și noua generație de roz. Rezultatul? O garderobă feminină și actuală, în care eleganța nu este ostentativă, iar încrederea se exprimă prin lucruri bine alese și purtate firesc.

Foto: Dika

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