„Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.

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„Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.

Lansarea noii game parodontax Intensive Gum Repair este marcată printr-un proiect artistic inedit, ce transformă îngrijirea gingiilor dintr-un subiect sensibil într-o experiență vizuală memorabilă.

Expoziția debutează pe 18 septembrie, la Art Safari New Museum din București și continuă în 7 mari orașe din țară.

parodontax lansează în cadrul Art Safari New Museum proiectul expozițional „Anatomia unui zâmbet', un concept fotografic care folosește arta contemporană pentru a schimba percepția asupra sănătății orale. Proiectul marchează lansarea parodontax Intensive Gum Repair, o gamă nouă de produse, care, conform studiilor clinice, ajută la oprirea cauzei care conduce la sângerarea gingivală, acționând asupra plăcii bacteriene. 

Pornind de la ideea că una dintre funcțiile artei nu este doar de a crea frumusețe, ci și de a atrage atenția asupra lucrurilor pe care am învățat să le ignorăm, expoziția invită publicul într-o călătorie vizuală în patru etape: de la conștientizarea primelor semne ignorate și vizualizarea microscopică, până la celebrarea zâmbetului autentic, neretușat, și descoperirea modului în care parodontax susține sănătatea gingiilor.

O colaborare artistică despre anatomia din spatele unui zâmbet sănătos

Pentru realizarea acestei serii documentar-artistice, parodontax a colaborat cu două cunoscute artiste fotografe: Christina One și Felicia Simion. Timp de câteva săptămâni, artistele au documentat procesul de transformare, surprinzând de la primele semne de disconfort și de la reprezentarea microscopică a pastei de dinți până la încrederea deplină oferită de un zâmbet sănătos.

Sângerarea gingivală nu are nevoie de încă o campanie clasică de conștientizare, ci de o ramă. În momentul în care pui o ramă în jurul unui detaliu — la propriu sau la figurat — îi elimini banalitatea. Nu mai poți trece pe lângă el, nu-l mai poți ignora sau spăla în chiuvetă. Ce face arta pentru cotidian, face parodontax pentru sănătatea gingiilor: te face să privești din nou, de data aceasta cu intenție', a declarat Andreea Ilie, Central & Eastern Europe Brand Lead paradontax.

Traseul expozițional: Patru spații, o singură călătorie

Vizitatorii expoziției din cadrul Art Safari vor parcurge un traseu multisenzorial împărțit în zone tematice:

ZONA 1 – SEMNELE: Într-un spațiu conceptual sunt expuse fotografiile realizate de Christina One, care surprind urmele de sânge din chiuvetă, primul semnal discret pe care corpul îl trimite, dar pe care mulți aleg să îl ignore. 

ZONA 2 – TEHNOLOGIA: Publicul este imersat în imagini amplificate ale formulei parodontax. Pasta de dinți este capturată la microscop ca operă de artă abstractă: structuri, texturi și compoziții cromatice microscopice care ilustrează știința din spatele produsului.

ZONA 3 – ZÂMBETUL SĂNĂTOS: O galerie de portrete autentice, neretușate. Fără dinți „perfecți' de revistă, ci zâmbete reale, pline de încredere. Mesajul zonei este clar: un zâmbet nu trebuie să fie perfect pentru a fi frumos; trebuie doar să fie sănătos. Pentru că încrederea începe adesea cu un zâmbet sănătos.

ZONA 4 – INTERACȚIUNEA CU PRODUSUL: Etapa finală în care vizitatorii sunt invitați să descopere direct știința din spatele noului parodontax Intensive Gum Repair și să își înceapă propria rutină personalizată de îngrijire orală.

Calendarul expoziției naționale

Expoziția „Anatomia unui zâmbet' își deschide porțile pe 18 septembrie în spațiul expozițional Art Safari New Museum din București. Pentru a aduce acest mesaj mai aproape de publicul larg, expoziția va putea fi vizitată în mai multe spații cu acces liber din întreaga țară, timp de o lună. Informațiile despre orașele din țară unde va fi prezentată expoziția vor fi comunicate pe contul de social media paradontax (https://www.instagram.com/parodontax_ro/).

Știința din spatele artei: parodontax Intensive Gum Repair

Lansarea expoziției coincide cu introducerea pe piață a gamei parodontax Intensive Gum Repair (disponibilă în variantele Intense Clean și White & Polish). Noua formulă oferă: de 2 ori o reparare mai bună a gingiilor care sângerează (comparativ cu o pastă de dinți obișnuită, la utilizare continuă de 2 ori pe zi); acțiune microscopică superioară care acționează la baza dintelui, chiar și asupra plăcii bacteriene, rezultate dovedite clinic în oprirea sângerărilor gingivale recurente și menținerea sănătății țesutului gingival.

Sursă foto: Haleon România SRL

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