Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate

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  de  ELLE
Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate

Există sezoane în care ochelarii trec neobservați, purtați din pură necesitate, și sezoane în care devin, fără drept de apel, piesa centrală a întregii ținute. Acesta este, fără îndoială, unul dintre ele. De la podiumurile marilor case de modă până la street style-ul din marile capitale ale lumii, ramele de ochelari au preluat rolul pe care altădată îl jucau doar bijuteriile statement sau gențile it-piece. Nu mai vorbim despre un simplu accesoriu funcțional, ci despre o declarație de stil, capabilă să definească sau să redefinească întreaga estetică a unei ținute.

Ceea ce diferențiază sezonul acesta de precedentele este apetitul pentru versatilitate. Femeile moderne nu mai vor o singură pereche de ochelari, purtată identic în fiecare zi, ci caută soluții adaptabile, care să răspundă atât nevoilor cotidiene, cât și dorinței de a schimba rapid lookul, în funcție de context. Este exact motivul pentru care tendința ochelari clip on a revenit spectaculos în atenția publicului: rame de vedere elegante, la care se poate atașa rapid o lentilă solară detașabilă, oferind în câteva secunde tranziția perfectă de la birou la o plimbare în oraș, fără a fi nevoie de o a doua pereche de ochelari.

1. Rama oversized, pentru un statement fără compromisuri

Prima formă care domină acest sezon este, fără îndoială, rama supradimensionată. Departe de a fi doar o simplă tendință vizuală, rama oversized are și un rol practic: acoperă o suprafață mai mare a feței, oferă protecție suplimentară și, mai ales, atrage instant privirile. Aleasă în nuanțe îndrăznețe – havana intens, negru lucios sau tonuri translucide de caramel -, această formă funcționează excelent ca piesă centrală a unei ținute minimaliste, lăsând restul lookului să rămână discret.

2. Rama cat eye, reinterpretată contemporan

Estetica anilor 50 și 60 continuă să inspire designerii, iar forma cat eye rămâne una dintre cele mai purtate opțiuni ale sezonului. Spre deosebire de variantele clasice, cu unghiuri accentuate, noile interpretări sunt mai subtile, cu linii ușor rotunjite la colțuri, ceea ce le face mult mai versatile și mai ușor de integrat în garderoba de zi cu zi. Este o formă care evidențiază în special fețele rotunde sau pătrate, oferind structură și un aer sofisticat, indiferent de restul ținutei.

3. Rame geometrice, pentru cele care nu se tem de experimente

Pentru femeile care preferă un accesoriu cu adevărat memorabil, formele geometrice – hexagonale, octogonale sau cu contururi asimetrice – reprezintă alegerea cea mai îndrăzneață a sezonului. Aceste rame funcționează cel mai bine ca piesă unică de accent, motiv pentru care sunt purtate, de regulă, alături de ținute simple, monocrome, care lasă loc accesoriului să domine compoziția vizuală. Popularitatea lor a crescut constant în ultimii ani, susținută de prezența constantă pe rețelele sociale ale creatoarelor de conținut din zona de modă și lifestyle.

4. Rame subțiri din metal, pentru o eleganță discretă

În contrast cu formele statement, tendința ramelor subțiri, din metal auriu sau argintiu, câștigă tot mai mult teren, mai ales în rândul celor care preferă un stil rafinat, discret, dar cu detalii de calitate. Aceste rame minimaliste sunt adesea alese pentru contexte profesionale, unde eleganța trebuie să rămână echilibrată, fără a domina prea mult restul lookului. Un exemplu excelent în această categorie sunt rame ochelari Guess, apreciate pentru finisajele fine și pentru detaliile discrete de brand, integrate elegant în design, fără a compromite aspectul rafinat al ramei.

5. Rama butterfly, pentru un aer dramatic

Inspirată din anii 70, forma butterfly a revenit puternic în tendințele actuale, mai ales în variante supradimensionate, cu linii curbate generos spre exterior. Este o alegere pentru cele care nu se tem să experimenteze și care își doresc un accesoriu cu adevărat dramatic, capabil să transforme complet o ținută simplă într-un statement de sine stătător. Combinată cu tonuri calde, precum havana sau caramel, forma butterfly rămâne una dintre cele mai fotografiate tendințe ale sezonului.

Versatilitatea, noul criteriu de alegere

Un aspect din ce în ce mai important în decizia de cumpărare este versatilitatea. Femeile de astăzi caută accesorii care se adaptează rapid diferitelor contexte, fără a necesita investiții multiple. De aici vine și popularitatea crescândă a soluțiilor hibride, care combină funcționalitatea ramelor de vedere cu flexibilitatea lentilelor solare atașabile, oferind un răspuns practic pentru un stil de viață dinamic, în care garderoba trebuie să țină pasul cu programul aglomerat al zilei.

Sezonul acesta confirmă, încă o dată, că ochelarii au depășit statutul de simplu accesoriu funcțional, devenind o piesă esențială în construirea unei identități stilistice coerente. De la formele oversized, statement până la eleganța discretă a ramelor subțiri din metal, opțiunile disponibile astăzi acoperă toate preferințele și toate contextele. Indiferent de forma aleasă, cheia unui look reușit rămâne, ca întotdeauna, echilibrul dintre tendințe și autenticitatea stilului personal.

Sursa foto: Magnific.com

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