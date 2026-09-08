Unde poți face un consult de gastroenterologie cu bilet de trimitere?

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  de  ELLE
Unde poți face un consult de gastroenterologie cu bilet de trimitere?

Balonarea persistentă, durerea abdominală sau tulburările de tranzit ajung, la un moment dat, într-un cabinet de gastroenterologie. Întrebarea practică nu este dacă mergi la medic, ci unde poți merge fără să plătești consultația. Sistemul de asigurări rezolvă asta prin biletul de trimitere, însă regulile rămân rareori explicate clar pacientului. Iată ce trebuie să știi înainte de a suna pentru o programare: cine emite biletul, cât este valabil, ce acte îți trebuie și unde îl poți folosi.

La MEMORMED, rețea privată aflată în contract cu Casa de Asigurări, poți obține o consultatie gastroenterologie cu bilet de trimitere fără costuri, în baza trimiterii de la medicul de familie sau specialist.

Serviciile sunt disponibile în trei locații — Clinica Unirii și Clinica Cotroceni din București și clinica MEMORMED din Sibiu — cu program de luni până vineri între 08:00 și 22:00. Echipa include profesori universitari și medici specialiști gastroenterologi, printre care prof. dr. Radu Bogdan Mateescu și prof. dr. Mircea Manuc, iar procedurile endoscopice se pot realiza cu sedare, în prezența medicului anestezist. Pe lângă consultație, în clinică se fac ecografie abdominală, endoscopie digestivă, colonoscopie și elastografie hepatică (FibroScan).

Informații utile:

  • Consultația de gastroenterologie este gratuită la orice furnizor — public sau privat — aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, dacă ai bilet de trimitere valabil.
  • MEMORMED este o rețea privată de clinici în contract cu CAS, care oferă consultații de gastroenterologie decontate în București (Clinica Unirii și Clinica Cotroceni) și în Sibiu.
  • Biletul de trimitere pentru specialități clinice este valabil, de regulă, 30 de zile calendaristice; până la 90 de zile pentru afecțiuni cronice și pentru RMN, CT sau scintigrafie.
  • La prezentare ai nevoie de bilet de trimitere, carte de identitate și card național de sănătate.
  • Investigațiile care pot urma consultației — ecografie abdominală, endoscopie digestivă, colonoscopie, FibroScan, RMN — se recomandă pe bilete separate.
  • Programări MEMORMED: 031 9443 sau online, în limita fondurilor CAS alocate lunar.

Contează, așadar, contractul cu CAS, nu forma de proprietate a clinicii: un spital de stat fără contract pe gastroenterologie nu îți poate deconta consultația, în timp ce o clinică privată aflată în contract, da.

Ce acoperă biletul de trimitere la gastroenterologie

Biletul de trimitere pentru specialități clinice îți dă dreptul la consultație în ambulatoriul de gastroenterologie, la stabilirea unui plan de investigații și la controlul ulterior. În funcție de suspiciunea clinică, medicul poate recomanda, tot pe circuitul decontat, ecografie abdominală, analize de laborator sau endoscopie digestivă superioară ori inferioară. Biletul acoperă însă consultația, nu automat toate procedurile — pentru investigațiile paraclinice se emit bilete separate, iar indicația aparține întotdeauna medicului.

Cât este valabil biletul și ce acte îți trebuie

Conform reglementărilor CNAS în vigoare, biletul către o specialitate clinică are, de regulă, o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, iar în cazul afecțiunilor cronice termenul poate ajunge la 90 de zile. Pentru investigațiile imagistice de înaltă performanță — RMN, CT, scintigrafie — biletul este valabil până la 90 de zile.

La programare ai nevoie de biletul de trimitere, de cartea de identitate și de cardul național de sănătate; pentru copii, certificatul de naștere înlocuiește cardul. Fondurile alocate lunar fiecărui furnizor se consumă rapid, așa că merită să suni la începutul lunii, nu în ultima zi de valabilitate a biletului.

Când consultul continuă cu o investigație imagistică

Nu toate afecțiunile digestive se lămuresc endoscopic. Pentru evaluarea ficatului, a căilor biliare sau a pancreasului, medicul gastroenterolog poate emite un bilet de trimitere pentru imagistică. În aceste situații poți face un RMN cu bilet de trimitere la Centrul de Imagistică MEMORMED din Strada George Georgescu nr. 54, sector 4, București, dotat cu un aparat Siemens Magnetom Sempra de 1,5 Tesla. Investigația este neinvazivă, nedureroasă și nu folosește radiații ionizante.

Întrebări frecvente

Consultația de gastroenterologie cu bilet de trimitere este gratuită și la privat?

Da. La MEMORMED, de exemplu, consultația este decontată integral de CAS, în limita fondurilor disponibile în luna respectivă.

Îmi trebuie bilet separat pentru colonoscopie sau RMN?

Da, biletul pentru consultație nu acoperă investigațiile paraclinice.

Ce fac dacă biletul a expirat?

Este necesară o nouă evaluare la medicul care l-a emis.

Informațiile au caracter general și nu înlocuiesc consultul medical. Simptomele digestive persistente trebuie evaluate de un medic.

Sursa foto: pexels.com

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