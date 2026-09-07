Nike: încălțăminte și haine – ce se poartă în 2026 și cum le poți purta

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Nike: încălțăminte și haine – ce se poartă în 2026 și cum le poți purta

Nike rămâne unul dintre cele mai cunoscute și de încredere branduri de îmbrăcăminte și încălțăminte sport, iar tendințele din 2026 arată de ce. De la modelele clasice de adidași care revin în atenție până la pantofi sport moderni pentru antrenament și colecții de haine Nike inspirate din modă, Nike continuă să combine confortul și performanța cu stilul de zi cu zi.

Mai jos sunt principalele tendințe din produsele Nike din acest an și câteva idei simple despre cum pot fi purtate.

Adidașii vedetă ai anului 2026: Nike Moon Shoe

Dacă ai observat că tot mai multe persoane poartă adidași cu un profil jos și un aspect retro, există un motiv. Nike Moon Shoe devine unul dintre cei mai doriți adidași ai anului 2026, ocupând locul pe care l-au avut în ultimii ani modele precum Adidas Samba.

Povestea Moon Shoe începe cu celebra talpă „waffle' a companiei Nike. Aceasta a fost inventată de cofondatorul Bill Bowerman, care a folosit un aparat de făcut vafe pentru a crea un model de talpă cu o aderență mai bună. Ulterior, această talpă a devenit una dintre caracteristicile cunoscute ale brandului Nike.

Această istorie îi oferă modelului Moon Shoe un aer autentic, inspirat din trecut, care atrage atât pasionații de adidași, cât și iubitorii de modă.

Designul este simplu, dar atrăgător. Pantoful are o formă îngustă și aerodinamică, iar talpa texturată îi oferă un element vizual interesant fără să fie prea încărcată.

Fiind ușor și discret, Moon Shoe se potrivește cu multe tipuri de ținute. Îl poți purta cu:

  • pantaloni largi, lăsând adidașul să se vadă puțin la tiv;
  • blugi cu croială lejeră;
  • fuste foarte scurte;
  • sacouri supradimensionate;
  • rochii simple, cu croială minimalistă.

Ideea este ca adidașii să adauge o notă sportivă unei ținute altfel elegante.

Pe podiumurile de modă, Moon Shoe a fost combinat cu fuste foarte scurte și piese vestimentare cu forme interesante. În viața de zi cu zi însă, arată cel mai modern atunci când este purtat cu haine simple și lejere.

Colaborările cu designeri au contribuit, de asemenea, la popularitatea modelului. Designerul Simon Porte Jacquemus a descoperit prototipuri originale în arhivele Nike și a reinterpretat forma adidașilor pentru prezentarea colecției sale SS25. Acest lucru a făcut ca modelul să fie remarcat rapid și în lumea modei.

Pentru primăvara lui 2026, noi variante de culori rezultate din colaborarea Jacquemus × Nike păstrează modelul actual și interesant.

Cinci modele Nike de pantofi sport pe care merită să îi cunoști în 2026

Pe lângă Moon Shoe, mai multe modele Nike se remarcă în acest an. Acestea combină confortul, designul simplu și posibilitatea de a fi purtate în multe situații.

  • Nike Air Rift – un model cu partea din față despărțită între degete, material textil aerisit și închidere cu arici. Aspectul său neobișnuit a atras atenția, inclusiv prin colecții recente precum NikeSKIMS. Variantele în culori neutre sunt ușor de asortat cu majoritatea hainelor.
  • Nike Shox Z – o versiune mai modernă și mai simplă a seriei clasice Shox. Variantele cu blocuri de culoare îi dau un aspect actual și sunt mai ușor de asortat decât modelele mai încărcate din trecut.
  • Nike Air Force 1 – modelul clasic de baschet lansat în 1982 rămâne foarte popular. Talpa Air pe toată lungimea și partea superioară din piele îl fac o alegere simplă și sigură. Variantele alb-negru sunt în continuare foarte ușor de purtat.
  • Nike Air Superfly – model relansat recent în culori îndrăznețe, precum argintiu metalic, auriu și verde lime. Are un aspect simplu, apropiat de stilul „sneakerina', o combinație între adidași și balerini, și poate fi purtat atât cu blugi, cât și cu fuste scurte.
  • Nike Air Max (Muse/95) – modele mai voluminoase și cu un aspect futurist, care ies în evidență într-o perioadă în care adidașii mai înguști sunt la modă. Acestea amintesc de stilul streetwear al anilor 2000 și este de așteptat să rămână populare și în 2026.

Atunci când descrii aceste produse, este util să pui accent pe lucrurile care contează pentru cumpărător: confort, potrivire și posibilitățile de asortare cu hainele pe care le poartă deja. Astfel, cititorul își poate imagina mai ușor cum ar arăta adidașii în viața lui de zi cu zi.

Hainele Nike: colecții inspirate de podiumuri și stilul de zi cu zi

Influența Nike nu se limitează la încălțăminte. În 2026, colecțiile de haine prezentate pe podiumurile de modă contribuie la schimbarea modului în care oamenii privesc îmbrăcămintea sport.

Un exemplu este colecția KNWLS × Nike SS26, care combină materialele tehnice, create pentru confort și mișcare, cu elemente inspirate din modă, precum corsetele și croielile care urmăresc forma corpului.

Colecția, numită „Synergy', pune accent pe un stil sportiv și elegant, potrivit pentru mai multe situații: alergare, stradă, club sau sală. Ideea este că hainele Nike pot trece ușor de la antrenament la o ieșire în oraș, fără să-și piardă aspectul modern.

Pentru ținutele de zi cu zi, regula este simplă: combină hainele sport cu piese pe care le ai deja în garderobă.

De exemplu, o bluză tehnică sau o jachetă cu un design simplu poate transforma o pereche obișnuită de blugi într-o ținută mai interesantă. O piesă mai strânsă pe corp poate fi purtată peste o rochie pentru a-i da mai multă structură.

Important este să păstrezi ținuta cât mai simplă și să lași materialele să facă diferența. Materialele ușoare, elastice și respirabile oferă libertate de mișcare și păstrează în același timp un aspect îngrijit.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Somn, stres, mișcare: cum se văd obiceiurile tale în analize, cu Clinica Sante
Advertorial
Somn, stres, mișcare: cum se văd obiceiurile tale în analize, cu Clinica Sante
Sejur Sri Lanka: plaje tropicale și o insulă care merită descoperită în tihnă
Advertorial
Sejur Sri Lanka: plaje tropicale și o insulă care merită descoperită în tihnă
Unde să alegi un apartament în București: ce oportunități oferă fiecare sector
Advertorial
Unde să alegi un apartament în București: ce oportunități oferă fiecare sector
Ce ghiozdane se poartă acum? Asortare cu ținuta de școală
Advertorial
Ce ghiozdane se poartă acum? Asortare cu ținuta de școală
Zâmbet natural și estetica dentară responsabilă: ce trebuie să știi înainte de fațete dentare
Advertorial
Zâmbet natural și estetica dentară responsabilă: ce trebuie să știi înainte de fațete dentare
Colectia BOSS Womenswear Toamna/Iarna 2026 celebreaza croiala moderna si maestria prelucrarii lanii
Advertorial
Colectia BOSS Womenswear Toamna/Iarna 2026 celebreaza croiala moderna si maestria prelucrarii lanii
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Șase tineri violonceliști s-au calificat în semifinala Concursului Enescu 2026
Șase tineri violonceliști s-au calificat în semifinala Concursului Enescu 2026
Advertorial

+ Mai multe
Specialiștii Auto Schunn prezintă: criterii importante atunci când alegi o mașină premium
Specialiștii Auto Schunn prezintă: criterii importante atunci când alegi o mașină premium
Advertorial

+ Mai multe
Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA
Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC