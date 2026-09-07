Nike: încălțăminte și haine – ce se poartă în 2026 și cum le poți purta

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Nike rămâne unul dintre cele mai cunoscute și de încredere branduri de îmbrăcăminte și încălțăminte sport, iar tendințele din 2026 arată de ce. De la modelele clasice de adidași care revin în atenție până la pantofi sport moderni pentru antrenament și colecții de haine Nike inspirate din modă, Nike continuă să combine confortul și performanța cu stilul de zi cu zi.

Mai jos sunt principalele tendințe din produsele Nike din acest an și câteva idei simple despre cum pot fi purtate.

Adidașii vedetă ai anului 2026: Nike Moon Shoe

Dacă ai observat că tot mai multe persoane poartă adidași cu un profil jos și un aspect retro, există un motiv. Nike Moon Shoe devine unul dintre cei mai doriți adidași ai anului 2026, ocupând locul pe care l-au avut în ultimii ani modele precum Adidas Samba.

Povestea Moon Shoe începe cu celebra talpă „waffle' a companiei Nike. Aceasta a fost inventată de cofondatorul Bill Bowerman, care a folosit un aparat de făcut vafe pentru a crea un model de talpă cu o aderență mai bună. Ulterior, această talpă a devenit una dintre caracteristicile cunoscute ale brandului Nike.

Această istorie îi oferă modelului Moon Shoe un aer autentic, inspirat din trecut, care atrage atât pasionații de adidași, cât și iubitorii de modă.

Designul este simplu, dar atrăgător. Pantoful are o formă îngustă și aerodinamică, iar talpa texturată îi oferă un element vizual interesant fără să fie prea încărcată.

Fiind ușor și discret, Moon Shoe se potrivește cu multe tipuri de ținute. Îl poți purta cu:

pantaloni largi, lăsând adidașul să se vadă puțin la tiv;

blugi cu croială lejeră;

fuste foarte scurte;

sacouri supradimensionate;

rochii simple, cu croială minimalistă.

Ideea este ca adidașii să adauge o notă sportivă unei ținute altfel elegante.

Pe podiumurile de modă, Moon Shoe a fost combinat cu fuste foarte scurte și piese vestimentare cu forme interesante. În viața de zi cu zi însă, arată cel mai modern atunci când este purtat cu haine simple și lejere.

Colaborările cu designeri au contribuit, de asemenea, la popularitatea modelului. Designerul Simon Porte Jacquemus a descoperit prototipuri originale în arhivele Nike și a reinterpretat forma adidașilor pentru prezentarea colecției sale SS25. Acest lucru a făcut ca modelul să fie remarcat rapid și în lumea modei.

Pentru primăvara lui 2026, noi variante de culori rezultate din colaborarea Jacquemus × Nike păstrează modelul actual și interesant.

Cinci modele Nike de pantofi sport pe care merită să îi cunoști în 2026

Pe lângă Moon Shoe, mai multe modele Nike se remarcă în acest an. Acestea combină confortul, designul simplu și posibilitatea de a fi purtate în multe situații.

Nike Air Rift – un model cu partea din față despărțită între degete, material textil aerisit și închidere cu arici. Aspectul său neobișnuit a atras atenția, inclusiv prin colecții recente precum NikeSKIMS. Variantele în culori neutre sunt ușor de asortat cu majoritatea hainelor.

– un model cu partea din față despărțită între degete, material textil aerisit și închidere cu arici. Aspectul său neobișnuit a atras atenția, inclusiv prin colecții recente precum NikeSKIMS. Variantele în culori neutre sunt ușor de asortat cu majoritatea hainelor. Nike Shox Z – o versiune mai modernă și mai simplă a seriei clasice Shox. Variantele cu blocuri de culoare îi dau un aspect actual și sunt mai ușor de asortat decât modelele mai încărcate din trecut.

– o versiune mai modernă și mai simplă a seriei clasice Shox. Variantele cu blocuri de culoare îi dau un aspect actual și sunt mai ușor de asortat decât modelele mai încărcate din trecut. Nike Air Force 1 – modelul clasic de baschet lansat în 1982 rămâne foarte popular. Talpa Air pe toată lungimea și partea superioară din piele îl fac o alegere simplă și sigură. Variantele alb-negru sunt în continuare foarte ușor de purtat.

– modelul clasic de baschet lansat în 1982 rămâne foarte popular. Talpa Air pe toată lungimea și partea superioară din piele îl fac o alegere simplă și sigură. Variantele alb-negru sunt în continuare foarte ușor de purtat. Nike Air Superfly – model relansat recent în culori îndrăznețe, precum argintiu metalic, auriu și verde lime. Are un aspect simplu, apropiat de stilul „sneakerina', o combinație între adidași și balerini, și poate fi purtat atât cu blugi, cât și cu fuste scurte.

– model relansat recent în culori îndrăznețe, precum argintiu metalic, auriu și verde lime. Are un aspect simplu, apropiat de stilul „sneakerina', o combinație între adidași și balerini, și poate fi purtat atât cu blugi, cât și cu fuste scurte. Nike Air Max (Muse/95) – modele mai voluminoase și cu un aspect futurist, care ies în evidență într-o perioadă în care adidașii mai înguști sunt la modă. Acestea amintesc de stilul streetwear al anilor 2000 și este de așteptat să rămână populare și în 2026.

Atunci când descrii aceste produse, este util să pui accent pe lucrurile care contează pentru cumpărător: confort, potrivire și posibilitățile de asortare cu hainele pe care le poartă deja. Astfel, cititorul își poate imagina mai ușor cum ar arăta adidașii în viața lui de zi cu zi.

Hainele Nike: colecții inspirate de podiumuri și stilul de zi cu zi

Influența Nike nu se limitează la încălțăminte. În 2026, colecțiile de haine prezentate pe podiumurile de modă contribuie la schimbarea modului în care oamenii privesc îmbrăcămintea sport.

Un exemplu este colecția KNWLS × Nike SS26, care combină materialele tehnice, create pentru confort și mișcare, cu elemente inspirate din modă, precum corsetele și croielile care urmăresc forma corpului.

Colecția, numită „Synergy', pune accent pe un stil sportiv și elegant, potrivit pentru mai multe situații: alergare, stradă, club sau sală. Ideea este că hainele Nike pot trece ușor de la antrenament la o ieșire în oraș, fără să-și piardă aspectul modern.

Pentru ținutele de zi cu zi, regula este simplă: combină hainele sport cu piese pe care le ai deja în garderobă.

De exemplu, o bluză tehnică sau o jachetă cu un design simplu poate transforma o pereche obișnuită de blugi într-o ținută mai interesantă. O piesă mai strânsă pe corp poate fi purtată peste o rochie pentru a-i da mai multă structură.

Important este să păstrezi ținuta cât mai simplă și să lași materialele să facă diferența. Materialele ușoare, elastice și respirabile oferă libertate de mișcare și păstrează în același timp un aspect îngrijit.

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