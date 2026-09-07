Colectia BOSS Womenswear Toamna/Iarna 2026 celebreaza croiala moderna si maestria prelucrarii lanii

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Colectia BOSS Womenswear Toamna/Iarna 2026 celebreaza croiala moderna si maestria prelucrarii lanii

Cea mai noua colectie introduce croieli rafinate, tesaturi luxoase din lana, piese outerwear de impact, seturi versatile si noi siluete pentru geanta revers.

BOSS dezvaluie colectia Womenswear Toamna/Iarna 2026, celebrand maestria prelucrarii lanii si mostenirea brandului in materie de croitorie prin artizanat rafinat si design contemporan.

Creata pentru femeia moderna, aflata mereu in miscare intre job, calatorii si viata de zi cu zi, colectia imbina croiala de precizie, tesaturile luxoase din lana si texturile rafinate. Rezultatul ofera piese esentiale si versatile pentru garderoba de iarna, care echilibreaza perfect rafinamentul, confortul si stilul atemporal.

PIESELE CENTRALE ALE COLECTIEI

  • Croieli emblematice din tesaturi de lana pieptanata
  • Paltoane statement cu siluete precise si moderne
  • Seturi asortate versatile din materiale moi
  • Noile modele de genti Revers: geanta bucket si mini tote

CROIALA EMBLEMATICA

Definita de precizie si de o feminitate moderna, croiala emblematica BOSS ramane pilonul central al colectiei Toamna/Iarna 2026. Detaliile rafinate si actualizarea texturilor cu materiale pieptanate reinterpreteaza codurile costumului clasic, creand look-uri structurate, moderne, care emana atat eleganta, cat si lejeritate.

Sacourile cambrate cu umeri bine definiti, pantalonii fluizi cu croiala larga si piesele separate, impecabil construite, creeaza o garderoba ce echilibreaza perfect autoritatea cu eleganta relaxata. Realizate in nuante neutre de sezon, din tesaturi premium, aceste piese sunt create pentru femeia care trece cu usurinta de la mediul profesional la cel social. Ideale pentru birou, calatorii de afaceri, intalniri oficiale si evenimente de seara, aceste look-uri ofera versatilitate pe parcursul intregii zile.

Pentru o abordare sezoniera contemporana, piesele de croitorie sunt asociate cu tricotaje pe gat, adaugand finete, caldura si o eleganta discreta, punand in valoare caracterul increzator si atemporal al colectiei.

PALTOANE STATEMENT

Paltoanele ocupa un loc central, fiind elementul definitoriu al garderobei Toamna/Iarna 2026. De la structuri bine definite la siluete mai fluide, fiecare model este creat pentru a oferi in egala masura functionalitate si rafinament.

Texturile premium, liniile curate si proportiile generoase dau nastere unor piese de impact care completeaza perfect tricotajele si costumele din colectie. Create pentru tranzitia dintre birou, calatorii si viata urbana de zi cu zi, aceste paltoane aduc un plus de rafinament oricarei tinute, fiind piesa finala ideala pentru intregul sezon.

Pentru o abordare relaxata, dar sofisticata, acestea sunt stilizate cu pantaloni din raiat ecru cu cinci buzunare si tricotaje din lana merino de densitate medie si groasa, creand un look de sezon rafinat, care imbina confortul, caldura si eleganta discreta.

SETURI RAFINATE

Seturile asortate aduc o lejeritate moderna in stilul vestimentar al sezonului, combinand sofisticarea cu versatilitatea.

Setul din flanela usoara, compus din pantaloni cu croiala dreapta si o jacheta bomber scurta, decorata cu cusaturi ornamentale distinctive tip tighel (cigarette-stitching), ofera o interpretare contemporana a croielilor lejere. Materialul moale si silueta relaxata creeaza un look rafinat, dar abordabil, care echilibreaza perfect confortul si eleganta.

Creat pentru o varietate de ocazii, de la evenimente de business pe timp de zi pana la momente de relaxare sofisticate, setul ofera o versatilitate maxima pe parcursul intregului sezon. Purtate impreuna, piesele coordonate creeaza un stil puternic si fluid; stilizate separat, se combina perfect cu tricotaje, piese outerwear sau alte elemente, oferind multiple posibilitati de styling in garderoba acestui sezon.

GEANTA REVERS

Lansata pentru prima data in sezonul Primavara/Vara 2026, geanta BOSS Revers evolueaza pentru Toamna/Iarna 2026 cu noi siluete si palete de culori rafinate.

Inspirata de rever – elementul semnatura al unui costum structurat – si finisata cu un detaliu distinctiv sub forma unei curele orizontale, geanta Revers reflecta expertiza BOSS in croitorie printr-o viziune feminina si moderna.

Prin adaugarea modelelor de geanta bucket si mini tote, colectia isi demonstreaza versatilitatea pentru purtarea zilnica, de la birou pana seara. Stilizata cu piese de croitorie precise, tricotaje premium sau denim casual, geanta Revers completeaza fara efort o garderoba contemporana.

Colectia BOSS Toamna/Iarna 2026 va fi disponibila in magazinele BOSS din intreaga lume, pe boss.com si prin partenerii de distributie.

Despre BOSS si HUGO BOSS:

BOSS este brandul conceput pentru persoane indraznete, determinate, care isi traiesc viata dupa propriile reguli, cu pasiune, stil si scop. Colectiile ofera modele dinamice si moderne pentru cei care se accepta pe deplin si fara ezitari: ca propriul lor BOSS. Maiestria traditionala a marcii, costumele sportive, imbracamintea casual, denimul, articolele sport si accesoriile raspund nevoilor de stil ale consumatorului exigent. Parfumurile, ochelarii, ceasurile si imbracamintea pentru copii licentiate completeaza marca. Lumea BOSS poate fi experimentata in aproximativ 500 de magazine proprii din intreaga lume. 

Sursa foto: BOSS

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