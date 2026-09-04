Cum alegi nutrienții potriviți în funcție de nevoile organismului

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  de  ELLE
Cum alegi nutrienții potriviți în funcție de nevoile organismului

Organismul are nevoie de o varietate de vitamine și minerale pentru a-și desfășura în mod normal funcțiile, însă necesarul nu este identic pentru fiecare persoană. Alimentația, vârsta, nivelul de activitate fizică, stilul de viață și anumite perioade solicitante pot influența aportul de nutrienți. De aceea, atunci când iei în considerare suplimentele alimentare, este important să pornești de la nevoile reale ale organismului și să eviți alegerea produselor doar pe baza unor tendințe.

Rolul magneziului în organism

Magneziul este un mineral implicat în numeroase procese fiziologice, inclusiv în funcționarea normală a sistemului nervos și a mușchilor și în menținerea metabolismului energetic. Necesarul poate varia în funcție de vârstă și sex, iar aportul poate fi influențat de alimentație.

Atunci când alimentația nu asigură suficient magneziu sau există un motiv pentru care medicul recomandă suplimentarea, pot fi luate în considerare diferite suplimente magneziu. Forma produsului și cantitatea de magneziu furnizată trebuie verificate pe etichetă, deoarece produsele disponibile pot avea compoziții diferite.

Este important de reținut că simptome precum oboseala, crampele sau senzația de slăbiciune nu indică automat o lipsă de magneziu. Acestea pot avea numeroase cauze, motiv pentru care suplimentarea nu ar trebui făcută doar pe baza simptomelor.

Când poate fi util un complex de vitamine și minerale

Uneori, necesarul de nutrienți este mai larg decât cel al unui singur mineral. În astfel de situații, un complex de multivitamine si minerale poate reprezenta o opțiune de luat în calcul, în funcție de alimentație și de recomandarea unui specialist.

Aceste produse pot combina mai multe vitamine și minerale în aceeași formulă, însă asta nu înseamnă că sunt necesare tuturor persoanelor. Mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine. Unele vitamine și minerale se pot acumula în organism atunci când sunt administrate în cantități prea mari, iar suplimentele pot interacționa cu anumite medicamente.

De aceea, este recomandat să verifici compoziția înainte de administrare, mai ales dacă folosești deja alte suplimente. Astfel, poți evita să iei aceeași vitamină sau același mineral din mai multe produse fără să îți dai seama.

Vitaminele din grupul B

Vitaminele din grupul B au roluri diferite în organism și contribuie, printre altele, la metabolismul energetic și la funcționarea normală a sistemului nervos. Deoarece sunt mai multe vitamine care fac parte din acest grup, formulele complexe pot conține combinații diferite.

Un complex vitamina B poate fi luat în considerare în anumite situații, însă alegerea ar trebui să țină cont de compoziția exactă a produsului și de necesarul individual. Nu toate formulele au aceleași concentrații și nu toate sunt potrivite pentru aceleași obiective.

Nu alege suplimentele doar după simptome

Oboseala, lipsa de energie, crampele musculare sau dificultatea de concentrare pot apărea din numeroase motive: somn insuficient, stres, alimentație necorespunzătoare, deshidratare, anumite afecțiuni sau deficite nutriționale. Un supliment nu rezolvă automat cauza.

Atunci când simptomele persistă, este mai utilă identificarea cauzei decât administrarea succesivă a mai multor produse. Medicul poate decide dacă sunt necesare analize și ce nutrienți ar trebui verificați.

Verifică dozele și combinațiile

Înainte de administrarea unui supliment, citește cu atenție eticheta și verifică doza recomandată. Dacă folosești mai multe produse, compară ingredientele pentru a vedea dacă anumite vitamine sau minerale se repetă.

De asemenea, persoanele care urmează tratamente medicamentoase, sunt însărcinate sau alăptează ori au anumite afecțiuni cronice ar trebui să ceară sfatul medicului sau farmacistului înainte de a utiliza suplimente.

Alegerea nutrienților potriviți nu ar trebui să pornească de la ideea că orice supliment este benefic indiferent de situație. O alimentație variată rămâne punctul de plecare, iar suplimentarea poate avea sens atunci când există un necesar identificat. Prin verificarea compoziției, respectarea dozelor și alegerea produselor în funcție de nevoile reale ale organismului, poți evita administrarea inutilă și poți aborda mai responsabil aportul de vitamine și minerale.

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