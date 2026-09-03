Copiii cresc, iar miopia poate evolua odată cu ei. Cum schimbă tehnologia felul în care avem grijă de vederea lor

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De la primele ore petrecute în fața tablei până la ecrane, sport și timpul petrecut afară, vederea copiilor este solicitată într-un ritm fără precedent. În cazul copiilor cu miopie, efortul este cu atât mai mare, cu riscul accentuării defectului miopic odată cu creșterea. Din fericire, noile tehnologii aduc mai mult control asupra progresiei miopiei dar și o serie de beneficii care cresc adaptabilitatea lentilelor cu stilul de viață dinamic.

După aproape un deceniu de cercetare în domeniu, HOYA Vision Care dezvoltă mai departe tehnologia MiYOSMART și introduce o nouă generație: MiYOSMART iQ.

Miopia poate progresa pe măsură ce copilul crește, iar gradele mai mari sunt asociate cu un risc crescut de afecțiuni oculare mai târziu în viață. Din acest motiv, cercetarea din ultimii ani a dus la dezvoltarea unor soluții care urmăresc nu doar corectarea vederii la distanță, ci și controlul progresiei miopiei.

Aproape un deceniu de cercetare dedicată miopiei

HOYA Vision Care este unul dintre numele cu experiență în această zonă. Compania a dezvoltat, împreună cu Universitatea Politehnică din Hong Kong, tehnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), aflată la baza lentilelor MiYOSMART.

Din 2018, peste 15 milioane de lentile MiYOSMART au fost distribuite în mai mult de 50 de țări, iar peste 4 milioane de părinți au ales această soluție pentru copiii lor. Tehnologia D.I.M.S. este susținută de peste 100 de publicații științifice, iar cercetarea continuă prin parteneriatul pe termen lung dintre HOYA și Universitatea Politehnică din Hong Kong.

Experiența acumulată în acești ani se regăsește acum în MiYOSMART iQ, cea mai avansată generație de lentile HOYA pentru controlul miopiei de până acum.

Ce aduce nou MiYOSMART iQ

La baza noii generații se află o evoluție a tehnologiei D.I.M.S.: DIMS TED – Triple Enhanced Design.

Practic, noul design intervine în trei puncte: segmentele speciale de defocalizare sunt poziționate mai aproape de centrul lentilei, puterea de defocalizare este mai mare, iar zona destinată tratamentului este extinsă.

Pentru părinți, explicația poate fi mult mai simplă: lentila corectează vederea copilului și, în același timp, generează un semnal optic conceput pentru controlul progresiei miopiei.

Iar rezultatele clinice prezentate în 2026 sunt relevante. Într-un studiu randomizat controlat realizat pe copii cu vârste între 4 și 12 ani, 9 din 10 copii care au purtat MiYOSMART iQ nu au prezentat o progresie a miopiei relevantă clinic în primele 12 luni. Datele studiului au fost prezentate și la ARVO 2026, una dintre principalele reuniuni internaționale dedicate cercetării în domeniul vederii. Rezultatele individuale pot varia în funcție de vârstă și de parametrii inițiali ai copilului.

Tehnologia contează. Dar și felul în care o porți

Un produs destinat copiilor trebuie să treacă și un test mult mai pragmatic: viața de zi cu zi.

Ochelarii merg la școală, sunt puși și scoși de zeci de ori, ajung la sport și în parc, sunt atinși cu degetele și, inevitabil, nu sunt întotdeauna tratați cu delicatețe.

Noua generație MiYOSMART iQ vine de aceea și cu îmbunătățiri care țin de experiența de purtare.

Prin tehnologia FreeForm, suprafața posterioară a lentilei este optimizată pentru reducerea aberațiilor optice și pentru o vedere clară și confortabilă atunci când copilul își mută privirea între diferite zone ale lentilei – de la carte și ecran la tablă sau la ceea ce se întâmplă în jurul său.

Designul permite și realizarea unor curburi mai plate. În funcție de prescripție și de parametrii lentilei, grosimea marginii poate fi redusă cu până la 10% față de o lentilă standard.

Este un detaliu tehnic cu un rezultat foarte concret: lentile mai subțiri și mai multă libertate în alegerea ramei. Iar pentru un copil sau un adolescent, felul în care arată ochelarii poate conta aproape la fel de mult ca felul în care vede prin ei.

Mai rezistenți la ritmul copiilor

O altă noutate este S.P.A.R.K., tratamentul premium dezvoltat de HOYA pentru MiYOSMART iQ.

Conform testelor tehnice HOYA, acesta oferă o rezistență la zgârieturi cu până la 50% mai mare decât generația precedentă MiYOSMART și o rezistență la apă de până la cinci ori mai mare.

Tratamentul contribuie și la respingerea amprentelor, prafului și murdăriei, astfel încât lentilele sunt mai ușor de curățat, și integrează proprietăți antireflex și protecție UV.

Sunt lucruri aparent mici, dar importante pentru o pereche de ochelari care trebuie să țină pasul cu un copil activ.

De la clasă direct în parc

Noua gamă include și MiYOSMART iQ Chameleon, varianta cu lentile fotocromice. Acestea își adaptează automat gradul de colorare în funcție de lumină, devenind mai închise la exterior și revenind la transparență în interior.

Astfel, copilul poate trece de la școală la activitățile în aer liber fără să schimbe perechea de ochelari, păstrând tehnologia destinată controlului miopiei.

Este cu atât mai relevant cu cât timpul petrecut afară rămâne o parte importantă a unui stil de viață sănătos pentru vedere. HOYA recomandă cel puțin două ore pe zi în aer liber și pauze regulate de la activitățile desfășurate la distanță mică.

Grija pentru vedere este și o investiție în viitor

Poate că cea mai importantă schimbare în felul în care vorbim astăzi despre miopie este perspectiva. Vorbim despre „cât vede copilul acum?', dar și despre „ce putem face pentru vederea lui de peste câțiva ani?'

De la prima generație MiYOSMART la MiYOSMART iQ, HOYA a continuat să dezvolte tehnologia pornind tocmai de la această perspectivă pe termen lung: cercetare, rezultate clinice și o soluție neinvazivă care să poată fi integrată firesc în viața copilului.

Pentru părinți, primul pas rămâne controlul regulat al vederii. Miopia și evoluția ei diferă de la un copil la altul, iar soluția pentru controlul progresiei trebuie aleasă împreună cu specialistul în îngrijirea ochilor.

Pentru mai multe informații despre MiYOSMART iQ și centrele partenere HOYA Vision Care.

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