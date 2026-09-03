O casă inspirată de culorile salatei Caprese

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
O casă inspirată de culorile salatei Caprese

Roșii zemoase, mozzarella cremoasă și busuioc proaspăt – trei ingrediente simple care stau la baza uneia dintre cele mai iubite rețete italiene: salata Caprese. Simbol al verii și al stilului de viață mediteranean, această combinație clasică inspiră nu doar mesele savuroase, ci și amenajările interioare. Paleta sa cromatică emblematică – verde, alb și roșu – aduce în locuință prospețime, energie și acel farmec italian atemporal care transformă orice spațiu într-un refugiu plin de personalitate.

Aceste nuanțe vibrante au puterea de a însufleți orice încăpere. Piesele de mobilier în culori îndrăznețe, precum canapeaua Wolke, seria de mobilier outdoor Caio sau fotoliul Roly Poly, pot deveni puncte de atracție în amenajare. Totuși, spiritul Caprese se exprimă cel mai ușor prin accesorii și detalii atent alese, care adaugă culoare și caracter fără a necesita schimbări majore.

Mesele de vară, fie că au loc în sufragerie, pe terasă sau în grădină, pot căpăta instant un aer mediteranean cu ajutorul veselei decorative. Farfuriile și cănile cu motive jucăușe aduc un plus de veselie și transformă fiecare întâlnire într-un moment special. Setul Napoli pentru sare și piper, realizat manual în formă de roșii, adaugă un accent plin de umor și devine cu ușurință subiect de conversație la cină. În același spirit, platoul de servire Sirène sau farfuriile Tutti completează atmosfera relaxată și plină de savoare a verii.

Farmecul italian este completat de corpurile de iluminat Nessino și Walter, disponibile în nuanțe inspirate de busuioc și roșii coapte. De altfel, cele mai reușite interioare sunt construite din detalii atent selecționate. O oglindă cu ramă colorată, o vază cu dungi sau o măsuță multifuncțională ce poate fi folosită atât la interior, cât și la exterior sunt suficiente pentru a aduce un aer nou amenajării.

Chiar și cele mai mici accente – de la suporturi pentru farfurii și șervețe din in, până la tacâmuri cu design aparte – pot adăuga căldură, culoare și o atmosferă de vacanță în viața de zi cu zi. Sunt detaliile care surprind perfect spiritul relaxat al verii și ne invită să aducem un strop din farmecul Italiei direct acasă.

Descoperă întreaga selecție și mai multă inspirație pentru casa ta pe www.westwing.ro.

Sursa foto: www.westwing.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Alege adidașii potriviți în funcție de activitatea ta zilnică
Advertorial
Alege adidașii potriviți în funcție de activitatea ta zilnică
3 insule care merită descoperite într-o vacanță în Indonezia  
Advertorial
3 insule care merită descoperite într-o vacanță în Indonezia  
Cursuri engleză copii de la 4 ani: ce pot învăța cei mici la această vârstă
Advertorial
Cursuri engleză copii de la 4 ani: ce pot învăța cei mici la această vârstă
Casă impecabilă cu mai puțin efort: idei pentru un stil de viață mai relaxat
Advertorial
Casă impecabilă cu mai puțin efort: idei pentru un stil de viață mai relaxat
Ghidul participantului la Always Forever Festival: Program, opțiuni de transport, opțiuni culinare și reguli de acces la Palatul Mogoșoaia, 4-5 septembrie 2026
Advertorial
Ghidul participantului la Always Forever Festival: Program, opțiuni de transport, opțiuni culinare și reguli de acces la Palatul Mogoșoaia, 4-5 septembrie 2026
Ai copil în clasa a VIII-a? Cum îl susții pentru Evaluarea Națională 2027? Sfaturi de la Profuu București
Advertorial
Ai copil în clasa a VIII-a? Cum îl susții pentru Evaluarea Națională 2027? Sfaturi de la Profuu București
Publicitate
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Uite care este dieta ideală pentru a slăbi în mod eficient și sănătos
Uite care este dieta ideală pentru a slăbi în mod eficient și sănătos
Advertorial

+ Mai multe
Primul sezon NIBIRU scrie istorie: de la un vis la o destinație care a schimbat litoralul românesc
Primul sezon NIBIRU scrie istorie: de la un vis la o destinație care a schimbat litoralul românesc
Advertorial

+ Mai multe
Fațete feldspatice sau E.max? Diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită pentru un zâmbet natural
Fațete feldspatice sau E.max? Diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită pentru un zâmbet natural
Advertorial

Tot mai multe persoane care iau în calcul fațete dentare nu mai caută doar dinți albi și perfect aliniați, ci un rezultat care să pară firesc, personalizat și greu de identificat ca lucrare dentară.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC