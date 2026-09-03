O casă inspirată de culorile salatei Caprese

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Roșii zemoase, mozzarella cremoasă și busuioc proaspăt – trei ingrediente simple care stau la baza uneia dintre cele mai iubite rețete italiene: salata Caprese. Simbol al verii și al stilului de viață mediteranean, această combinație clasică inspiră nu doar mesele savuroase, ci și amenajările interioare. Paleta sa cromatică emblematică – verde, alb și roșu – aduce în locuință prospețime, energie și acel farmec italian atemporal care transformă orice spațiu într-un refugiu plin de personalitate.

Aceste nuanțe vibrante au puterea de a însufleți orice încăpere. Piesele de mobilier în culori îndrăznețe, precum canapeaua Wolke, seria de mobilier outdoor Caio sau fotoliul Roly Poly, pot deveni puncte de atracție în amenajare. Totuși, spiritul Caprese se exprimă cel mai ușor prin accesorii și detalii atent alese, care adaugă culoare și caracter fără a necesita schimbări majore.

Mesele de vară, fie că au loc în sufragerie, pe terasă sau în grădină, pot căpăta instant un aer mediteranean cu ajutorul veselei decorative. Farfuriile și cănile cu motive jucăușe aduc un plus de veselie și transformă fiecare întâlnire într-un moment special. Setul Napoli pentru sare și piper, realizat manual în formă de roșii, adaugă un accent plin de umor și devine cu ușurință subiect de conversație la cină. În același spirit, platoul de servire Sirène sau farfuriile Tutti completează atmosfera relaxată și plină de savoare a verii.

Farmecul italian este completat de corpurile de iluminat Nessino și Walter, disponibile în nuanțe inspirate de busuioc și roșii coapte. De altfel, cele mai reușite interioare sunt construite din detalii atent selecționate. O oglindă cu ramă colorată, o vază cu dungi sau o măsuță multifuncțională ce poate fi folosită atât la interior, cât și la exterior sunt suficiente pentru a aduce un aer nou amenajării.

Chiar și cele mai mici accente – de la suporturi pentru farfurii și șervețe din in, până la tacâmuri cu design aparte – pot adăuga căldură, culoare și o atmosferă de vacanță în viața de zi cu zi. Sunt detaliile care surprind perfect spiritul relaxat al verii și ne invită să aducem un strop din farmecul Italiei direct acasă.

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Sursa foto: www.westwing.ro

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