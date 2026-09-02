Alege adidașii potriviți în funcție de activitatea ta zilnică

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  de  ELLE
Alege adidașii potriviți în funcție de activitatea ta zilnică

Există zile în care înțelegi abia seara cât de mult contează pantofii aleși dimineața. Ai trecut de la o întâlnire la alta, ai traversat orașul pe jos, ai stat în picioare mai mult decât credeai, iar la final picioarele îți cer socoteală. Adidașii au devenit de mult mai mult decât o alegere pentru sală, însă tocmai fiindcă îi purtăm aproape peste tot, potrivirea lor cu ritmul zilei face toată diferența. Nu există o pereche universală, ci una potrivită felului în care trăiești.

Începe de la ritmul real al zilei tale

Înainte de model sau de culoare, uită-te la ce faci într-o zi obișnuită. O femeie care merge mult pe jos, ia metroul și își împarte ziua între birou și oraș are cu totul alte nevoi decât una care conduce și stă mai mult așezată.

Numără, în minte, câte ore petreci efectiv în picioare și pe ce suprafețe calci cel mai des. Răspunsul la aceste întrebări îți spune mai multe despre pantoful potrivit decât orice tendință de sezon.

Zilele petrecute în picioare și pe asfalt

Dacă orașul este terenul tău zilnic, ai nevoie de o amortizare care rezistă ore întregi pe beton. Aici își arată valoarea modelele lifestyle cu talpă generoasă, gândite pentru confort susținut, cum sunt încălțările Adidas NMD, apreciate pentru echilibrul dintre sprijin și un aspect care se potrivește ținutelor de zi.

Un asemenea pantof te ajută să treci de la o cafea de dimineață la o plimbare lungă spre seară fără să simți fiecare pas. Verifică dacă talpa este flexibilă în zona degetelor și fermă la călcâi, fiindcă această combinație susține mersul natural pe distanțe mari.

Între birou și oraș, ținuta care cere flexibilitate

Pentru zilele în care ai întâlniri, deplasări și o ieșire de seară, flexibilitatea cântărește mai mult decât orice. Un model curat, în tonuri neutre, se așază la fel de bine sub un pantalon office și lângă o rochie lejeră.

Când cauți o astfel de pereche, o selecție largă de adidași pe Skroutz îți lasă spațiu să compari modele, culori și prețuri până găsești varianta care ți se potrivește. Există o regulă simplă aici: cu cât o pereche se combină cu mai multe ținute din garderoba ta, cu atât o vei purta mai des și mai firesc.

Un exemplu concret te ajută. O pereche albă, minimalistă, funcționează dimineața cu un costum și seara cu blugi și un sacou lejer, fără să pară nepotrivită în niciuna dintre situații. Un model cu imprimeuri puternice sau culori intense arată spectaculos, dar te obligă să construiești ținuta în jurul lui, ceea ce îl face mai greu de purtat zilnic.

Antrenamentul chiar cere alt pantof

Pantoful cu care mergi la birou nu este cel cu care ar trebui să alergi. Mișcarea reală, fie că vorbim despre alergare, sală sau clase de fitness, solicită piciorul altfel și cere o construcție potrivită acelui efort.

Un pantof de alergare are amortizarea orientată spre impactul repetat, în timp ce unul pentru antrenamente în sală are talpa mai plată, pentru stabilitate. Dacă faci sport de câteva ori pe săptămână, o pereche dedicată îți protejează deopotrivă performanța și articulațiile, iar diferența se simte deja după primele antrenamente.

Ce simți sub talpă: amortizare, sprijin și respirabilitate

Confortul unei perechi este decis de detaliile pe care le observi abia după câteva ore de purtat. Materialul din partea superioară ar trebui să lase piciorul să respire, mai ales dacă porți adidașii toată ziua.

Încearcă-i întotdeauna spre seară, când piciorul este ușor umflat, și lasă un spațiu de aproximativ un centimetru în față. O pereche care se simte perfect în magazin, dimineața, poate deveni strâmtă până la prânz, iar acest amănunt schimbă complet felul în care o vei purta.

Ține cont și de forma propriului picior, nu doar de mărime. Dacă ai laba piciorului mai lată, un model îngust te va strânge oricât de bună ar fi amortizarea, iar disconfortul apare tocmai în zilele în care mergi cel mai mult. Câțiva pași prin magazin, pe o suprafață tare, îți vor spune mai multe decât o simplă probă în fața oglinzii.

O pereche care se potrivește pentru mai multe tipuri de ocazii

Cea mai bună alegere nu este neapărat cea mai scumpă, ci aceea care acoperă mai multe situații din viața ta. O pereche neutră, bine construită, trece de la birou la weekend fără efort, în timp ce un model foarte specific rămâne adesea uitat în cutie.

Privește adidașii ca pe o investiție pe care o porți, nu ca pe un capriciu de moment. Cu cât se leagă mai natural de felul în care trăiești, cu atât alegerea se dovedește mai inspirată în timp.

Pantoful potrivit nu se alege după cât de mult îți place la prima vedere, ci după cât de bine te însoțește în viața cotidiană. Un model pentru oraș, unul pentru sport și, ideal, o pereche flexibilă care le împacă pe amândouă acoperă aproape orice situație. Odată ce faci alegerea în funcție de activitatea ta, decizia devine limpede și rareori greșită.

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