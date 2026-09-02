Casă impecabilă cu mai puțin efort: idei pentru un stil de viață mai relaxat

Timpul acordat întreținerii locuinței poate fi redus dacă anumite activități sunt preluate de aparatele electrocasnice potrivite. Spălarea vaselor, aspirarea și curățarea podelelor, uscarea rufelor sau curățarea cuptorului presupun astăzi mult mai puțină muncă manuală. În gama Bosch se regăsesc electrocasnice care simplifică aceste sarcini și permit organizarea lor în funcție de programul familiei.
Acest articol îți oferă mai multe idei care puse în practică te vor ajuta să întreții casa cu mai puțin efort.
Vasele adunate pe blat sau în chiuvetă aglomerează rapid bucătăria, iar spălarea lor manuală presupune timp și o sarcină în plus în rutina zilnică. Din fericire, mașina de spălat vase poate prelua atât curățarea farfuriilor și a tacâmurilor, cât și a vaselor de gătit compatibile. Pentru rezultate bune, îndepărtează resturile mari de mâncare, așază obiectele fără să blochezi brațele de pulverizare și alege programul în funcție de gradul de murdărie.
În funcție de model, mașinile de spălat vase Bosch pot include funcții precum:
Filtrul trebuie curățat periodic, iar interiorul mașinii are nevoie de întreținere la intervalele recomandate. Aceste operațiuni durează însă mai puțin decât spălarea zilnică a unei cantități mari de vase.
Aspirarea și spălarea podelelor în două etape separate înseamnă mai mult timp acordat curățeniei, în special într-o locuință cu suprafețe dure întinse. Cele două operațiuni pot fi însă realizate simultan. Aspiratorul vertical Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua folosește capătul 2în1 DynamicAqua Mop, care combină aspirarea cu ștergerea realizată cu două lavete rotative.
Pentru situații care presupun mai mult decât aspirarea obișnuită, gama Bosch include și aspiratoarele multifuncționale AquaWash&Clean. Acestea pot:
Alegerea între un aspirator vertical cu mop, unul multifuncțional sau un model robot trebuie raportată la suprafețele din casă și la modul în care preferi să faci curățenie.
Uscarea rufelor pe suporturi ocupă spațiu, depinde de temperatură și poate crește umiditatea din locuință. Pe când, un uscător permite continuarea programului de spălare indiferent de vreme și elimină timpul necesar întinderii hainelor.
Anumite uscătoare Bosch includ funcții care simplifică și mai mult această activitate:
Chiar și la modelele cu autocurățarea condensatorului, sita pentru scame trebuie golită conform instrucțiunilor aparatului.
Aburul, grăsimea și mirosurile se pot răspândi rapid în casă, mai ales dacă bucătăria este open-space. Hota captează o parte dintre particulele de grăsime și evacuează aerul sau îl filtrează înainte de a-l reintroduce în încăpere.
În funcție de model, hotele Bosch pot avea:
Curățarea filtrului la intervalele indicate contribuie la păstrarea capacității de absorbție și împiedică acumularea grăsimii.
Întreținerea casei poate fi simplificată și prin funcțiile care elimină anumite operațiuni manuale:
O casă îngrijită are nevoie de atenție, însă nu toate treburile trebuie rezolvate manual. Electrocasnicele pe care le alegi în funcție de activitățile pe care le pot simplifica îți oferă mai mult timp pentru odihnă, familie și lucruri care îți fac plăcere.
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