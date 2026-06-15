ADIDAS iconic,your way

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Fotografii: Ștefan dani

Realizatoare: Daria Georgescu

Nara Jackson, Luana Genevieve și Bogdan Oancea filtrează noua colecție adidas Originals Apparel prin propriile personalități și ne amintesc că stilul devine cu adevărat interesant atunci când lasă loc individualității. Denim, Knit și Icons sunt punctul de plecare pentru look-uri cool, cu energie și atitudine, care celebrează libertatea de a purta moda așa cum simți.

Machiaj: Victoria Osadcii / Endorphin Lab.

Coafură: Georgiana Vasilache / Endorphin Lab.

Locație: Studio82.

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