Planul pe care nu știa că îi lipsește

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Simona avea treizeci și cinci de ani și un job stabil la o companie de marketing din Cluj-Napoca. Salariul era decent, cheltuielile lunare acoperite fără probleme, iar economiile se adunau, încet, într-un cont curent, fără vreun plan clar în spatele lor.

Într-o seară, discutând cu o colegă mai în vârstă, a auzit pentru prima dată termenii „Pilonul 2' și „Pilonul 3' folosiți în context concret, nu doar ca noțiuni abstracte auzite ocazional la știri. Colega ei avea deja un plan structurat pentru pensie, construit cu ani în urmă.

Simona a realizat, cu un fior ușor de neliniște, că nu știa aproape nimic despre propria situație financiară pe termen lung. Avea bani puși deoparte, dar fără o strategie reală, fără o înțelegere clară a ce se întâmplă cu ei peste douăzeci sau treizeci de ani.

De ce amânăm atât de des planificarea financiară pe termen lung?

Planificarea financiară pentru pensie pare, la treizeci și cinci de ani, un subiect îndepărtat, ușor de amânat pentru „mai târziu'. Prioritățile imediate, precum chiria, vacanțele sau cheltuielile curente, ocupă mereu primul loc în atenția zilnică.

Această amânare are, însă, un cost real. Fiecare an în care contribuțiile suplimentare nu sunt direcționate corect înseamnă mai puțin timp pentru ca banii să crească prin dobândă compusă, unul dintre cele mai puternice mecanisme financiare disponibile pe termen lung.

Simona a înțeles asta clar citind despre diferența dintre Pilonul 2, contribuția automată dedusă din salariu, și Pilonul 3, complet opțional, dar cu beneficii fiscale semnificative pentru cei care aleg să contribuie voluntar. Fără o strategie clară, riscul era să ajungă la vârsta pensionării cu resurse mult sub nivelul de trai la care se obișnuise pe parcursul vieții active.

Cum arată o discuție reală cu un consultant financiar specializat?

Simona a căutat rapid informații și a găsit exact ce avea nevoie la OVB Romania, o companie de consultanță financiară cu peste douăzeci de ani de activitate în România, parte a unui grup european specializat în intermediere financiară.

A programat o primă discuție, fără nicio obligație ulterioară, exact cum era descrisă pe site abordarea companiei. Consultantul nu i-a prezentat imediat produse financiare, ci a început prin întrebări despre obiectivele ei reale: când își dorea să se pensioneze, ce stil de viață își imagina și ce resurse avea deja constituite.

Ce a surprins-o plăcut a fost caracterul personal al discuției, complet diferit de o vizită standard la bancă, unde i se prezentaseră anterior doar produse generice, fără nicio legătură cu situația ei specifică. Consultantul lucra cu o rețea de peste o sută de parteneri financiari din Europa. Ceea ce permitea o comparație reală între soluțiile disponibile pe piață.

Ce presupune construirea unei strategii financiare personalizate?

Simona a aflat că prima etapă a colaborării presupune o analiză detaliată a situației ei financiare curente: venituri, cheltuieli, contribuțiile deja existente la Pilonul 2 și obiectivele pe termen mediu și lung, dincolo de pensionare.

Consultantul i-a explicat clar diferența practică dintre cele două piloane de pensie și cum pot fi combinate inteligent, în funcție de vârsta și veniturile ei actuale. Nu a primit un răspuns standard, aplicabil oricui, ci o analiză construită pe cifrele reale ale situației ei financiare.

Discuția a acoperit și alte aspecte pe care Simona nu le luase în calcul până atunci: un fond de urgență corect dimensionat, opțiuni de asigurare de sănătate și modalități de optimizare a bugetului lunar, astfel încât economisirea pentru viitor să nu afecteze calitatea vieții ei prezente. Fiecare recomandare venea însoțită de o explicație clară a raționamentului din spatele ei.

De ce contează combinarea corectă a Pilonului 2 și Pilonului 3?

Simona a înțeles, pentru prima dată clar, că Pilonul 2 funcționează automat, prin contribuția dedusă lunar din salariu, dar că nivelul acestei contribuții rămâne, adesea. Insuficient pentru un venit confortabil la pensie, mai ales pentru cineva cu obiective ridicate de trai.

Pilonul 3, complet voluntar, oferea posibilitatea de a contribui suplimentar, cu avantaje fiscale directe, reducând baza de calcul a impozitului pe venit. Combinarea inteligentă a celor două piloane, adaptată vârstei și veniturilor actuale, putea face diferența reală între o pensie modestă și una care să îi permită menținerea stilului de viață obișnuit.

Pentru Simona, această claritate a transformat un subiect abstract, evitat ani de zile, într-un plan concret, cu pași clari de urmat. Nu mai simțea că amână ceva important, ci că avea, în sfârșit, control real asupra propriului viitor financiar.

De ce contează experiența și rețeaua unei companii de consultanță financiară?

OVB România activează pe piața românească din 2002, cu sediul central la Cluj-Napoca, parte a grupului OVB Holding AG, unul dintre concernele europene de top în domeniul intermedierii financiare. Colaborarea cu peste o sută de parteneri financiari de elită din Europa permite consultanților să identifice soluții personalizate, nu produse standardizate impuse de un singur furnizor.

Diferența față de o discuție directă cu banca sau cu un asigurător stă exact în această independență. Un consultant care compară oferte din piață, nu doar produsele unui singur furnizor, poate identifica soluția cu adevărat potrivită pentru situația financiară specifică a fiecărui client.

Pentru Simona, acest nivel de expertiză și această perspectivă comparativă au făcut diferența între o decizie financiară luată la întâmplare și un plan construit cu atenție, gândit pentru următoarele decenii ale vieții ei, nu doar pentru anul financiar curent.

Merită o discuție cu un consultant financiar specializat?

Simona are astăzi un plan financiar clar, cu contribuții stabilite atât pentru Pilonul 3, cât și pentru un fond de urgență corect dimensionat, construit împreună cu consultantul ei. Neliniștea resimțită în seara acelei discuții cu colega de serviciu a dispărut complet, înlocuită de o senzație reală de control.

Privind în urmă, regretă doar anii în care a amânat acest pas, considerându-l un subiect prea îndepărtat pentru a merita atenție imediată. O discuție de o oră, fără nicio obligație, i-a oferit claritatea de care avea nevoie de mult timp.

Pentru oricine se recunoaște în situația inițială a Simonei, cu economii fără o strategie clară din spatele lor, mesajul rămâne simplu: planificarea financiară pe termen lung nu este un lux rezervat celor cu venituri mari, ci un pas accesibil oricui, cu sprijinul potrivit din partea unui consultant specializat.

Sursa foto: Freepik.com

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