Apa minerală natural carbogazoasă Borsec – adevărata putere a electroliților naturali

Apa este componenta majoră a organismului uman, însă apa din organism nu este niciodată doar „apă”.

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  de  ELLE
Apa minerală natural carbogazoasă Borsec – adevărata putere a electroliților naturali

Apa este componenta majoră a organismului uman, însă apa din organism nu este niciodată doar „apă'. Ea reprezintă mediul în care sunt dizolvate numeroase substanțe indispensabile vieții, dintre care electroliții ocupă un loc central. 

Sodiul, magneziul, calciul și bicarbonatul participă la menținerea volumului lichidului extracelular, a presiunii osmotice, a potențialului electric al membranelor celulare, a contracției musculare, a transmiterii impulsurilor nervoase și a echilibrului acido-bazic.

Când organismul cere rehidratare eficientă, apa simplă nu este întotdeauna suficientă. Fie că vorbești despre un antrenament intens, o zi aglomerată la birou sau pur și simplu despre menținerea unui ritm de viață echilibrat, corpul tău pierde mai mult decât apă: pierde electroliți esențiali. Borsec, „Regina Apelor Minerale', oferă răspunsul direct de la natură, aducând un profil mineral bogat și perfect echilibrat direct din inima Carpaților.

Electroliții sunt minerale încărcate electric care susțin hidratarea celulară, funcționarea mușchilor și transmisia impulsurilor nervoase. Iată cum lucrează combinația unică de electroliți din apa minerală naturală carbogazoasă Borsec pentru sănătatea ta:

Hidrogencarbonat – 1588 mg/l: elementul cheie care menține echilibrul acido-bazic (pH-ul) al organismului. Ajută la tamponarea acidității, susține o digestie optimă și reduce senzația de oboseală musculară după efort.

Calciu – 308 mg/l: Un nivel generos care acoperă o parte semnificativă din necesarul zilnic. Calciul este unul dintre cei mai importanți ioni pentru organism și merită inclus în discuție, mai ales atunci când vorbim despre apă minerală. Calciul este esențial pentru oase și dinți, dar rolul său depășește cu mult sistemul osos. El participă la contracția musculară, transmiterea impulsului nervos, coagularea sângelui și procesele de semnalizare intracelulară. În fibrele musculare, creșterea concentrației intracelulare de calciu reprezintă un semnal esențial pentru contracție.

Magneziu – 101 mg/l: Partenerul ideal al calciului. Magneziul combate oboseala, susține refacerea musculară după efort, previne cârceii și ajută la funcționarea optimă a sistemului nervos.

Sodiu – 69,2 mg/l: Un aport optim pentru refacerea echilibrului hidroelectrolitic, fără a supraîncărca organismul. Sodiul ajută la reținerea apei în celule și la prevenirea deshidratării.

Șef lucrări Dr. Lygia Alexandrescu, nutriționist acreditat CIO

Electroliții reprezintă una dintre bazele fiziologiei umane. Sodiul, magneziul, calciul și bicarbonatul participă la procese care fac posibilă viața: transmiterea impulsurilor nervoase, contracția musculară, activitatea inimii, metabolismul energetic, menținerea volumului circulant și reglarea pH-ului.

Apa reprezintă mediul în care aceste procese se desfășoară. Din acest motiv, hidratarea și aportul adecvat de electroliți sunt elemente fundamentale ale homeostaziei.

Apa minerală naturală carbogazoasă Borsec este interesantă prin compoziția sa minerală, în special prin conținutul bogat de bicarbonat, calciu și magneziu, precum și prin prezența naturală a CO₂. 

Pentru sănătate, cea mai importantă lecție este aceasta: organismul nu funcționează prin acțiunea unui singur mineral, ci prin echilibrul permanent dintre apă, electroliți, organe și mecanisme de reglare.

Borsec oferă un mix de electroliți 100% natural, rezultat dintr-un proces de filtrare geologică de zeci de ani. Bulele fine de dioxid de carbon natural nu doar că îi dau gustul răcoritor și inconfundabil, dar facilitează și o digestie ușoară.

Alege hidratarea inteligentă. Cu fiecare pahar de Borsec, îți reîncarci bateriile cu minerale benefice de care corpul tău are nevoie în fiecare zi!

Foto: Borsec

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