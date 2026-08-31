Grădini pentru verile caniculare: cum transformi terasa într-un refugiu răcoros?

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  de  ELLE
Grădini pentru verile caniculare: cum transformi terasa într-un refugiu răcoros?

Verile din ultimii ani ne-au schimbat radical relația cu spațiul de afară. Zilele cu peste 40°C, nopțile tropicale și valurile de căldură tot mai lungi ne obligă să regândim complet grădinile și terasele: motivul nu mai este doar estetica, ci avem nevoie de spații funcționale, umbroase și cu adevărat locuibile, care pot fi folosite chiar și în toiul caniculei. Practic, grădina de astăzi trebuie proiectată cu gândul la viitor.

De ce s-au schimbat așteptările noastre față de grădină? 

Principalul motiv este creșterea temperaturilor în timpul verii. Potrivit Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice, vara anului 2024 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa, iar sud-estul continentului a acumulat aproximativ 66 de zile de stres termic ridicat, cel mai mare număr din istoria măsurătorilor, cu până la 60% mai multe „zile caniculare” față de medie. 

Organizația Meteorologică Mondială confirmă că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume. Un studiu publicat în revista științifică Weather arată că, în România, în ultimii 140 de ani, durata valurilor de căldură din București a crescut semnificativ, iar intensitatea celor din 2024 a fost fără precedent. Concret, tot mai mulți oameni evită complet grădina la prânz. Mobilierul și designul trebuie, așadar, să reziste unor veri mult mai dure decât cele cu care eram obișnuiți. 

Ce înseamnă, de fapt, o grădină gândită pentru caniculă?

O astfel de grădină presupune două aspecte: materiale rezistente și confort termic. Umbra nu mai este un moft, ci devine o nevoie reală: pergolele, umbrelele mari și zonele acoperite devin esențiale. Culorile: nuanțele deschise reflectă lumina și se încălzesc mult mai puțin decât cele închise, motiv pentru care paletele de gri deschis, bej și alb domină tendințele actuale. Mobilierul modern este conceput pentru utilizarea de seară, atunci când temperaturile scad și grădina redevine primitoare pentru relaxare. Nu întâmplător, tot mai mulți oameni tratează spațiul exterior ca pe o prelungire firească a locuinței, cu același nivel de confort ca living-ul.

Cum alegi mobilierul potrivit pentru un exterior rezistent la căldură?

Principalul aspect constă în materiale durabile și ușor de întreținut. Ratanul sintetic, aluminiul și lemnul tratat rezistă la radiațiile UV și la variațiile mari de temperatură fără să se decoloreze rapid, iar textilele cu tratament anti-UV și husele lavabile fac întreținerea simplă chiar și după o vară toridă. Pentru terasele mici, piesele modulare și pliabile oferă flexibilitate. Pernele cu spumă cu uscare rapidă și băncile cu spațiu de depozitare integrat completează un ansamblu practic. 

La vidaXL, magazin online de mobilier, poți compara zeci de configurații în funcție de mărimea terasei, de numărul de persoane și de stilul dorit. Un set mobilier gradină bine ales îmbină un design plăcut cu rezistența la intemperii, pentru ca să te bucuri de el mai multe sezoane la rând. Dacă vrei să vezi întreaga gamă de soluții pentru amenajări exterioare și interioare, vidaXL oferă opțiuni pentru orice buget și spațiu.

Cum poți folosi grădina toată vara?

Iată câteva reguli simple care te vor ajuta să folosești grădina pe tot parcursul verii, indiferent de temperaturile de afară:

  • alege mobilier și materiale rezistente la soare, care nu se încing excesiv și își păstrează aspectul în timp; 
  • folosește plante pentru a crea un microclimat mai plăcut, deoarece vegetația oferă umbră, reduce temperatura resimțită și contribuie la un ambient mai răcoros.

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