Specialiștii World Class îți prezintă cele mai eficiente clase pentru tonifiere, flexibilitate și energie

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  de  ELLE
Specialiștii World Class îți prezintă cele mai eficiente clase pentru tonifiere, flexibilitate și energie

Un corp puternic și o minte limpede nu se obțin dintr-un singur tip de mișcare, ci dintr-un echilibru bine gândit între forță, control și bucuria de a te mișca. Tocmai de aceea, tot mai mulți oameni caută antrenamente care să lucreze simultan pe mai multe planuri: să tonifieze, să crească flexibilitatea și să încarce cu energie. Specialiștii World Class, rețea cu peste 45 de cluburi în România și sute de antrenori certificați, îți recomandă trei direcții care fac exact acest lucru — fiecare cu rolul ei într-un stil de viață activ și sănătos.

Pilates Reformer: control, postură și musculatură profundă

Dacă vrei rezultate vizibile fără impact articular ridicat, pilates reformer este alegerea potrivită. Programul BeReformed se desfășoară pe aparatul Reformer, un echipament versatil care folosește rezistența controlată pentru a stimula musculatura profundă, a corecta postura și a spori mobilitatea, indiferent de nivelul tău de pregătire.

O sesiune durează aproximativ 50 de minute și combină exerciții de flexibilitate, forță, echilibru și mobilitate, adaptate fiecărui participant. Grupurile sunt mici, ceea ce înseamnă atenție reală din partea antrenorului și o tehnică executată corect. Beneficiile se resimt rapid: tonus muscular crescut, coordonare mai bună, risc redus de accidentări și un sprijin valoros în recuperarea fizică. Este un program recomandat deopotrivă începătorilor și avansaților, sportivilor care caută un antrenament complementar, dar și femeilor aflate în perioada postnatală care vor să revină în formă în siguranță.

Pilates clasic: reconectarea dintre corp și minte

Pentru cei care preferă lucrul pe saltea, clasele de pilates rămân una dintre cele mai eficiente variante de antrenament, pentru că acționează echilibrat asupra întregului corp, dar și asupra minții. Prin controlul respirației și mișcări precise, Pilatesul dezvoltă musculatura abdominală profundă, îmbunătățește postura și crește flexibilitatea și echilibrul.

Clasele durează între 55 și 60 de minute și sunt potrivite pentru toate nivelurile, de la începător la avansat. Este antrenamentul ideal dacă îți dorești un „core” puternic, o coloană mai sănătoasă și o stare de bine care se resimte dincolo de sala de sport. În plus, disponibilitatea largă — Pilatesul se regăsește în zeci de cluburi World Class din întreaga țară — îl face ușor de integrat în rutina săptămânală, oriunde te-ai afla.

Clasele de dans: energie, cardio și bună dispoziție

Nu în ultimul rând, dacă vrei să arzi calorii zâmbind, clase de dans sunt răspunsul. Aici înveți să integrezi mișcările clasice de aerobic pe ritmul unei muzici antrenante, construind coregrafii tot mai complexe, pornind de la cei mai simpli pași.

Este un antrenament cardio distractiv, care îți dezvoltă coordonarea și îți ridică nivelul de energie fără să simți că faci efort. Clasele durează 55–60 de minute și sunt gândite pentru nivel începător spre mediu, așa că nu ai nevoie de experiență anterioară — doar de chef de mișcare. Dincolo de beneficiile fizice, dansul are un efect remarcabil asupra stării de spirit, eliberând tensiunea acumulată și transformând antrenamentul într-un moment de relaxare.

Cum le combini pentru cele mai bune rezultate

Secretul, spun antrenorii World Class, stă în echilibru. Un program care alternează Pilates Reformer sau Pilates clasic pentru forță și control cu o clasă de dans pentru cardio și energie acoperă toate componentele unei condiții fizice sănătoase: tonifiere, flexibilitate, mobilitate, rezistență și, la fel de important, plăcerea de a te antrena. Nu trebuie să alegi una singură — cele trei se completează reciproc.

Indiferent dacă pornești la drum sau vrei să aduci varietate rutinei tale, aceste clase îți oferă structura de care ai nevoie și libertatea de a-ți asculta corpul. Iar cel mai bun moment să începi este chiar acum, în clubul World Class cel mai apropiat de tine.

Sursa foto: Worldclass

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