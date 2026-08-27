Fashion Notes – Septembrie 2026

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Foto credit: www.adidas.ro

Originalitatea se poartă

Noua colecție adidas Originals Apparel reinterpretează piesele emblematice ale brand-ului prin trei direcții, Denim, Knit și Icons, și pune accentul pe styling și individualitate. Croielile familiare capătă o energie nouă și devin punctul de plecare pentru combinații care reflectă unicitatea fiecăruia. Alege-ți favoritele și poartă-le cum simți. Le găsești în magazinele adidas din țară și online, pe www.adidas.ro.

Foto credit: www.zalando.ro

Ascultă-ți stilul

Ce porți spune ceva despre tine, iar Zalando explorează exact această idee în campania Inner Voices dedicată sezonului FW26. Lily Collins, Bella Freud și Nicky Campbell transformă eterna întrebare „Cu ce mă îmbrac? într-o conversație despre stil personal și încredere. Piesele noului sezon sunt gândite să rămână în garderobă și să devină parte din povestea ei. Intră pe www.zalando.ro și descoperă selecția.

Foto credit: www.westwing.ro

Spirit Afrohemian

Stilul Afrohemian aduce acasă o atmosferă caldă, relaxată și multă personalitate. Lemnul, ratanul, inul și ceramica artizanală se întâlnesc cu tonuri inspirate de peisajele africane și accente boeme, într-un decor firesc și primitor. Lasă-te inspirată de texturile naturale, de obiectele cu farmec aparte și creează un spațiu confortabil, în care să te simți cu adevărat acasă. Descoperă colecțiile pe www.westwing.ro.

Foto credit: www.reserved.com

Tradiție în prezent

Cu RE.DESIGN, Reserved privește patrimoniul polonez dintr-o perspectivă actuală. Motive inspirate de ceramica din Włocławek întâlnesc siluete moderne, texturi contrastante și detalii feminine într-o colecție cu personalitate. Rezultatul păstrează farmecul referințelor tradiționale, dar îl transpune într-o garderobă ușor de purtat astăzi. Descoperă colecția în magazinele Reserved selectate, în aplicație și online, pe www.reserved.com.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro