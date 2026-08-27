Elle Extra – Septembrie 2026

Produsele care vor aduce extra strălucire tenului tău și două colecții foarte diferite, dar extrem de fashionable: acestea sunt știrile despre care am aflat la închiderea ediției.

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  de  ELLE
Elle Extra - Septembrie 2026

Foto credit: www.cos.com

COS AW26: tailoring arhitectural

Mai e puțin până vei descoperi noua colecție COS, prezentată pe 13 septembrie la New York Fashion Week, dar campania semnată de fotograful Mark Kean îți dă deja o idee despre propunerile brand-ului pentru sezonul rece: croieli precise, texturi bogate, siluete rafinate, eleganță discretă și materiale precum cașmir, lână, piele și piele întoarsă. O lecție de tailoring contemporan, îndulcită de accente precum broderiile florale și tonurile surprinzătoare de violet. Colecția de toamnă/iarnă va fi disponibilă pe www.cos.com.

Foto credit: www.amway.ro

Artistry Skin Nutrition masks – un boost de strălucire și hidratare pentru ten

O piele radiantă și hidratată începe cu îngrijirea potrivită. Măștile Artistry Skin Nutrition combină ingrediente de origine vegetală și tehnologie avansată pentru a oferi tenului exact ceea ce are nevoie: luminozitate, hidratare și confort. Masca cu Vitamina C+ revigorează aspectul tern, iar masca Omega+ hrănește intens și susține bariera naturală a pielii. Texturile inovatoare și formulele concentrate transformă aceste tratamente în aliații ideali pentru momentele în care tenul are nevoie de un plus de îngrijire și prospețime. Descoperă gama pe www.amway.ro.

Foto credit: www.crocs.ro

Crocs Jibbitz – Make it yours

Într-un sezon în care personalizarea devine cea mai autentică formă de exprimare, Crocs pune Jibbitz în centrul atenției. Fie că alegi să-ți transformi perechea preferată de Classic Clogs, să adaugi personalitate accesoriilor sau să-ți customizezi phone chain-ul, wristlet-ul ori bag charm-urile, fiecare detaliu spune ceva despre tine. Mici ca dimensiune, dar cu impact mare, Jibbitz transformă obiectele de zi cu zi în declarații de stil personale. Pentru că uneori este nevoie de un singur accesoriu pentru a schimba complet atmosfera unui look. Descoperă universul Jibbitz în magazinele Crocs din țară și pe www.crocs.ro.

Foto credit: www.douglas.ro

By Terry Baume de Rose Brightening CC Liquid Blush

Un singur gest, un plus de prospețime. Baume de Rose Brightening CC Liquid Blush de la By Terry combină culoarea construibilă cu o formulă hidratantă, pentru un ten cu aspect sănătos și radiant. Finisajul natural și luminos revigorează instantaneu pielea lipsită de strălucire, în timp ce pensula integrată permite o aplicare rapidă și precisă. Rezultatul este un blush lichid confortabil, cu rezistență îndelungată și un efect fresh pe tot parcursul zilei. Descoperă By Terry Baume de Rose Brightening CC Liquid Blush în magazinele Douglas din țară, în aplicația Douglas și online pe www.douglas.ro.

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