lululemon lansează colecția Running Fall 2026 în București

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  . Actualizat 27.08.2026, 10:41,  de  ELLE
lululemon lansează colecția Running Fall 2026 în București

Noua colecție, care include o gamă Fast and Free extinsă și actualizată, va fi disponibilă începând cu 26 august în magazinul lululemon din Băneasa Shopping City

lululemon anunță lansarea colecției sale Running pentru toamna anului 2026, aducând cele mai recente inovații dedicate alergării în magazinul lululemon din Băneasa Shopping City. Colecția va fi disponibilă în magazin începând cu 26 august și le oferă alergătorilor o gamă actualizată, concepută pentru a susține mișcarea, confortul și concentrarea.

În centrul noii colecții se află o gamă Fast and Free extinsă și actualizată, care propune un design modern, orientat în primul rând către performanță, conceput pentru a-i ajuta pe alergători să rămână concentrați și să atingă starea de flow. Colecția introduce, de asemenea, combinații cromatice noi, care le permit alergătorilor să creeze ținute care reflectă stilul lor personal.

Modelele Fast and Free pentru femei și bărbați au fost îmbunătățite pe baza feedbackului primit de la clienții și ambasadorii lululemon. Noile modele oferă soluții de depozitare mai intuitive și o abordare simplificată a beteliilor, în timp ce materialele ușoare și respirabile, alături de construcția atent finisată, sunt concepute pentru a se mișca natural odată cu corpul.

Colecției i se alătură și Fast and Free Airflow, o gamă de modele ușoare, concepute special pentru alergarea pe vreme călduroasă, cu zone de ventilație direcționată care susțin respirabilitatea în timpul mișcării.

Pe lângă gama Fast and Free actualizată, colecția Running Fall 2026 introduce noi modele sezoniere dedicate alergării și culori fresh, oferindu-le alergătorilor libertatea de a combina piesele și de a crea ținute care reflectă stilul lor individual.

Noua colecție va fi disponibilă începând cu 26 august 2026 în magazinul lululemon din Băneasa Shopping City, unde alergătorii vor putea descoperi în persoană cele mai recente inovații lululemon dedicate alergării.

Despre lululemon

lululemon (NASDAQ: LULU) este o companie de îmbrăcăminte tehnică pentru sport, încălțăminte și accesorii, dedicate activităților precum yoga, alergare, antrenamente, tenis, golf și alte activități. lululemon creează produse și experiențe transformaționale care construiesc conexiuni semnificative și deschid noi posibilități pentru un nivel mai ridicat de bunăstare.

Stabilind noi standarde în materie de inovație a materialelor și designului funcțional, lululemon colaborează cu sportivi din comunități locale din întreaga lume pentru cercetare continuă și feedback cu privire la produse.

Pentru mai multe informații despre lululemon și cele mai recente colecții ale sale, vizitați eu.lululemon.com sau urmăriți @lululemon pe rețelele sociale.

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