Biroul, așa cum îl trăim acum

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Nu mai lucrăm într-un singur loc și, de cele mai multe ori, nici într-un singur ritm. Uneori, ziua de lucru începe la masa din bucătărie, continuă la birou și se încheie pe canapea, între ultimul e-mail și lista de lucruri rămase nefăcute. Sunt zile cu meeting-uri din oră în oră și zile mai liniștite, în care îți bei cafeaua în timp ce lucrezi, fără să te uiți la ceas. Iar între taskuri, ecranele se schimbă aproape la fel de des ca locurile din care lucrăm: laptopul de serviciu, cel personal, telefonul sau tableta.

Viața profesională nu mai încape într-un singur loc, iar spațiul în care lucrăm a devenit o extensie a felului în care arată ziua noastră. De aceea, lucrurile mici contează: o tastatură pe care îți place să scrii, un mouse care îți oferă confort pe parcursul întregii zile sau un setup care îți simplifică rutina pot schimba felul în care se simte o zi de lucru. Logitech Signature Series pornește de la această realitate: nu există un singur mod de a lucra și nici un singur setup potrivit pentru toată lumea.

Pentru zilele care nu se termină la ora șase: Signature Comfort Plus MK880 Combo

Sunt zile în care te așezi la birou dimineața și, când ridici privirea, este deja seară, iar în astfel de zile confortul nu mai este doar un detaliu. Signature Comfort Plus MK880 combină o tastatură gândită pentru ore lungi de lucru cu mouse-ul M850L, primul mouse Logitech cu pernuță pentru palmă. Mouse-ul are o formă ergonomică, iar clickurile silențioase fac diferența în zilele aglomerate, cu multe call-uri. Și pentru că lucrurile nu se opresc întotdeauna la un singur ecran, Signature Comfort Plus MK880 poate fi conectat la până la trei dispozitive. Laptopul de serviciu, cel personal sau tableta pot intra în aceeași rutină, fără să fie nevoie să-ți reorganizezi de fiecare dată biroul.

Este un tip de confort pe care nu îl observi neapărat imediat. Îl observi atunci când începe să ți se pară firesc.

Pentru cei care preferă să uite de încărcător: Signature Slim Solar+ K980

Când lucrezi din mai multe locuri, ultimul lucru la care vrei să te gândești este nivelul bateriei. Tastatura Signature Slim Solar+ K980 folosește lumina naturală sau artificială pentru a se menține încărcată, iar o singură încărcare oferă până la patru luni de utilizare. Cu profil slim, taste low-profile și un layout full-size, K980 păstrează un design discret, ușor de integrat în orice spațiu. Poate fi conectată la până la trei dispozitive, între care poți trece rapid folosind Easy-Switch. Este genul de tehnologie care nu îți cere atenția. Pur și simplu își face treaba.

Pentru cei care cred că mai puțin poate fi mai mult: Signature Slim MK950 Combo

Signature Slim MK950 păstrează setup-ul simplu: o tastatură slim, cu profil redus, și un mouse cu scrolling rapid. Poți lucra pe mai multe dispozitive și poți trece de la unul la altul fără să-ți întrerupi ritmul. Este genul de combinație care nu încearcă să domine spațiul. Se integrează într-un birou minimalist, dar și într-unul în care, pe lângă laptop, ajung inevitabil o agendă, o ceașcă de cafea, o pereche de căști și toate lucrurile care apar pe parcursul zilei.

Pentru că, până la urmă, un setup bun este cel care funcționează pentru tine. Nu ai nevoie întotdeauna de mai multe accesorii, ci de cele potrivite.

Nu există un setup perfect. Există setup-ul potrivit pentru tine.

Comfort Plus MK880 este pentru zilele lungi, în care confortul devine esențial. Solar+ K980 este pentru cei care preferă să nu-și mai amintească de încărcător. Slim MK950 este pentru cei care caută un setup discret, simplu și ușor de integrat în spațiul pe care îl au deja.

Trei variante pentru trei moduri de lucru, dar aceeași idee: tehnologia ar trebui să se adapteze ritmului nostru, nu invers.

Un mic upgrade poate schimba felul în care se simte ziua

Dacă simți că setup-ul tău are nevoie de o schimbare, Logi Work Deal Days, desfășurat între 31 august și 11 septembrie, poate fi momentul potrivit pentru un upgrade. În această perioadă, Signature Slim Solar+ K980 și Signature Slim MK950 vor fi disponibile la prețuri speciale prin partenerii autorizați Logitech. Pentru că nu ai nevoie întotdeauna de un birou nou. Uneori, câteva alegeri mai bune sunt suficiente pentru ca spațiul pe care îl ai deja să funcționeze mai bine pentru tine. Descoperă ofertele Logi Work Deal Days și selecția de produse Logitech create pentru productivitate și confort la eMAG si Altex.

Sursa foto: Logitech

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