Campania Zalando AW26 „Inner Voices”, cu Lily Collins, transformă dilemele de stil în comedie cinematografică

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  . Actualizat 31.08.2026, 12:03,  de  ELLE
Campania Zalando AW26 „Inner Voices”, cu Lily Collins, transformă dilemele de stil în comedie cinematografică

 Zalando lansează astăzi campania Toamnă/Iarnă 2026 „Inner Voices', având-o ca protagonistă pe Lily Collins, ambasadoarea globală a brandului, alături de personalități renumite precum Bella Freud și Nicky Campbell. Campania aduce Zalando în centrul deciziilor de stil și transformă ritualul de zi cu zi al alegerii ținutei într-o explorare cinematografică, plină de umor, a încrederii în sine.

În centrul campaniei se află dilema universală „Ce să port?', iar publicul este invitat chiar în imaginația lui Lily Collins, surprinsă într-un moment crucial al pregătirii. În timp ce, în lumea reală, Lily își caută ținuta care o reprezintă cel mai bine, gândurile și intențiile sale prind viață prin intermediul unui „style council' autentic și spontan, aflat într-o spectaculoasă „cameră de control'

Monitorizând alegerile vestimentare ale lui Lily, designerul de modă Bella Freud acționează ca vocea încrederii – calmă, stăpână pe sine și liniștitoare –, în timp ce criticul de modă Nicky Campbell oferă comentarii acide, pline de un umor sec. Împreună, aceștia o ghidează pe Lily spre o decizie vestimentară asumată, care se potrivește cu adevăratele ei intenții, subliniind faptul că moda este despre curajul de a-ți exprima identitatea. 

Regizat de Melina Matsoukas, dublă câștigătoare a premiilor Grammy, noul film aduce în universul Zalando amprenta sa inconfundabilă, definită de estetica celebrity și de un storytelling cinematografic premium. Pentru prima dată, Zalando folosește un format video de lungmetraj într-o campanie, reușind să transforme haosul unei dileme de stil într-o producție high-fashion rafinată, ce îmbină perfect ritmul și umorul unei comedii de situație.

Sara Spännar, VP Global Marketing la Zalando, declară: „Este minunat să continuăm colaborarea cu Lily și în acest sezon și să-i extindem universul alături de remarcabilul duo format din Bella Freud și Nicky Campbell. Chimia și energia lor de pe platou au creat o atmosfera extrem de plăcută, fiind o adevarata bucurie sa transpunem aceasta dinamica pe ecran. De asemenea, această campanie marchează un moment important pentru noi, deoarece trecem la formatul video lung, ceea ce ne permite să explorăm mai în profunzime o narațiune cinematografică captivantă și plină de încredere.'

Lily Collins adaugă: „Cu toții ne întrebăm «Ce să port?» în fiecare zi și îmi place la nebunie faptul că această campanie surprinde frumusețea haosului din spatele acestui proces de decizie. A fost o plăcere absolută să fiu pe platou alături de Bella și Nicky; eleganța ei și umorul lui sclipitor, în rolul propriului meu consiliu interior de stil, redau perfect modul în care fiecare dintre noi își analizează alegerile vestimentare înainte de a ieși pe ușă.'

Pe lângă clipurile principale regizate de Melina Matsoukas, campania Toamnă/Iarnă 2026 include o serie de imagini remarcabile și autentice, care surprind protagoniștii în ultimele etape ale pregătirii, siguri pe alegerile lor vestimentare. Campania va fi lansată pe toate canalele Zalando pe 31 august și va fi implementată pe toate piețele pe care brandul este prezent.

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